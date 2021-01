Entrevista | "Han demostrado su compromiso de mantener oculto el uso de fondos públicos" Xenia Hernández, directora de Fundación DTJ

Xenia Hernández, especialista en temas de derecho de acceso a la información pública, transparencia, ética pública y lucha contra la corrupción, analizó la situación actual del país en cuanto a esas temáticas y enfatizó que El Salvador ha enviado un mal mensaje en cuanto a transparencia.

Según la abogada, el actual gobierno salvadoreño ha demostrado que su compromiso es mantener oculta la información sobre cómo está realizando su gestión, las decisiones que toman y el uso de los fondos públicos.

También resaltó que existen avances en las instituciones encargadas de fiscalizar la labor del Estado, aunque reconoce que han sido mínimos. Detalló que observa un panorama desalentador para el acceso a la información pública y la transparencia en el país y que eso podría pasarle factura al país a corto plazo.

¿Qué le pareció ser nombrada como nueva directora ejecutiva de la Fundación DTJ?

Lo recibo con mucha alegría. Es un honor llegar a tener este tipo de cargos, pero este honor también viene acompañado de una gran responsabilidad, no solo de liderar al equipo. Es un reto asumir una dirección, por el contexto de la pandemia y de un año bastante problemático. Tenemos retos en la lucha contra la transparencia.

¿Cómo evalúa la transparencia y el acceso a la información con respecto al año 2020 que recién terminó?

Realmente la misma pandemia evidenció un poco más al Ejecutivo. Los últimos nueve meses del 2020 se centraron en el manejo de los fondos por el combate a la pandemia, entonces, quiérase o no, termina evidenciándose un poco más. Lastimosamente el año pasado ha sido parte de los retrocesos que se han tenido juntamente con lo que ha ido pasando con los fondos de la pandemia, y toda la información que la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que es una información que debe estar completamente disponible.

“Lo que han demostrado es que su compromiso es mantener oculta la información y la realización de su gestión en la toma de decisiones y el uso de los fondos públicos”.



Xenia Hernández, Directora ejecutiva DTJ



¿Cuál es el mensaje enviado por parte del gobierno en cuanto a la opacidad en el manejo de los usos de fondos en la pandemia?

Realmente ha sido un mal mensaje en cuanto a tema de transparencia real, en cuanto a la opacidad ha reafirmado sus intenciones. Porque una cosas es el discurso y otras son las acciones y al final las acciones que hemos visto a lo largo de los últimos nueves meses del 2020, han demostrado que su compromiso es mantener oculto lo más posible la información de cómo están realizando su gestión, de cómo toman las decisiones y el uso de los fondos públicos.

¿Cual es el análisis que usted hace de las instituciones que velan por la transparencia en el país?

En algunas se han visto unos avances y mejoras y en otros, como el caso del Instituto de Acceso a la Información Pública, retrocesos bastante graves. El gobierno ha logrado colocar personas a través de elecciones irregulares, funcionarios que no tienen la independencia y esto no por una especulación, es simplemente por que ya hemos visto una serie de decisiones de resoluciones donde muestran ese retroceso. En cuanto a la Corte de Cuentas de la República, no puedo decir del todo que está haciendo fantásticamente su trabajo. Pero hay un antes y un después y hay pequeños avances, hay que esperar que mejore todavía, porque se está manejando mucho dinero por el combate a la pandemia. En el caso de la Fiscalía General de la Répública, han habido serios señalamientos y se ha cuestionado al fiscal en su momento, por la pasividad en las investigaciones, en afrontar e iniciar de la manera más pronta investigaciones por sucesos que se llegan a denunciar y que son de notoriedad pública. Hay que ver cómo van trabajando cada una de estas instituciones, ya que de no seguir funcionando y sigan con el mismo letargo y en el mal funcionamiento, nuestro sistema de control y fiscalizador se irá deteriorando más.

¿Quién es?

Nombre Apellido Xenia Hernández



Trayectoria:

Especialista en derecho de acceso a la información pública, transparencia y lucha contra la corrupción

¿Ve probable que se deteriore aún más el sistema fiscalizador?

Lo veo probable en el caso que vienen elecciones muy importantes en los próximos meses, empezando por la Asamblea Legislativa. La configuración que quede de la nueva asamblea va a elegir a los nuevos magistrados de la Corte y por ende cambia la configuración de la Corte en Pleno. También elegirán al fiscal general, y si se elige a una persona que esté cercana al mismo gobierno entonces pasará lo que en otros años pasó, un fiscal que estará a favor del gobierno de turno y eso mismo generará mas impunidad de la que ya hemos tenido en nuestro país.

¿Cual sería el riesgo de que se elijan magistrados que sean afines al gobierno de turno?

Si son electas personas que lleguen a ser funcionarios cercanos al gobierno su intención estará volcada a favorecer las actuaciones o seguir líneas del mismo gobierno. Recordemos que el Órgano Judicial es un contrapeso de la asamblea y del mismo Órgano Ejecutivo. De ser electas personas cercanas al Gobierno, estaríamos viendo que el trabajo como corte en pleno puede llegar a afectar en temas de transparencia, acceso a justicia real y lucha contra la corrupción.

“En cuanto a la Corte de Cuentas de la República (CCR), no puedo decir del todo que está haciendo fantásticamente su trabajo, pero hay un antes y un después, y hay avances”.



Xenia Hernández, Directora DTJ

Una de las instituciones que ha sido cuestionadas es la CICIES, que recientemente cumplió 16 meses desde su creación, ¿En realidad esta comisión ha luchado contra la corrupción en el país?

No hemos tenido información de la CICIES, eso también es algo que no permite tener una certeza sobre el trabajo de ella. Ha sido una de las más cuestionadas desde el inicio por la forma de creación, aunque podemos ver pequeños avances y la intención de trabajar de manera independiente y luchando contra la corrupción.

¿Durante este gobierno se ha observado un avance o un retroceso en cuanto al combate a la corrupción?

Completamente un retroceso. Cuando las instituciones o los funcionarios tienen toda la intención de hacer una lucha contra la corrupción, parten del mismo acceso a la información pública y transparentar su gestión. Pero si lo que se hace es cerrar el acceso a información, tratar de tomar cada decisión y el manejo de fondos desde la oscuridad sin que nadie observe, desde ahí son las primeras muestras que no hay una intención de transparentar y ser sinceros.

Avances en insituciones fiscalizadoras

La experta en temas de transparencia aseguró que existen pocos avances en instituciones contraloras:

EL IAIP

Señala que es una de las instituciones que tienen retrocesos en cuanto al acceso a la información pública. Cuestiona recientes nombramientos de comisionados.

La Corte de Cuentas

Sostiene que existe un antes y un después en la institución. Hay pequeños avances, y espera que mejore porque se está manejando mucho dinero por el combate a la pandemia.

Fiscalía

Cuestiona la pasividad con la que ha actuado el fiscal en las investigaciones. Espera que que en el primer trimestre de 2021 año se profundice en las investigaciones y se judicialicen.

Probidad

Clave en el mal manejo de fondos públicos. Si no se quiere entregar información, la Sección de Probidad tiene toda la obligacion de investigar si hay posible enriquecimiento ilícito.