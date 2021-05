Entrevista | "Hay jueces que mantendrán su independencia": Antonio Durán, juez propietario Tercero de Sentencia

Luego de la destitución de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional, el 1 de mayo, son muy pocos los jueces y magistrados que se han pronunciado al respecto. El juez Juan Antonio Durán es uno de ellos y dice que no teme a las amenazas hacia el Órgano Judicial. Al contrario, dice que está preparado para lo que venga.

Durán es actualmente juez propietario del Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador. Hasta hace poco era magistrado suplente de la Cámara Tercera de lo Penal. Con 23 años de experiencia, este juez de carrera dice con orgullo que forma parte de una generación comprometida con la justicia, con jueces que recibieron una capacitación de primer nivel.

Un medio de comunicación progobierno lo señaló de atacar al Ejecutivo y cuestionó su integridad con unos casos que usted resolvió, ¿qué opina?

Primero, aclarar que yo no ataco al gobierno. A los jueces nos corresponde decidir cuando se quebranta el Estado de Derecho y el estatuto del juez. Estamos obligados a reclamar la defensa de la Constitución de la República. Lo que ocurrió el 1 de mayo es un atentado en contra de la Constitución y de derechos de mis compañeros y ante eso no nos podemos quedar callados. Eso no es estar en contra del gobierno. Creo que es un deber cívico, patriótico, porque antes de ser juez, soy ciudadano. Sobre los casos que mencionan que favorecí a ciertos empresarios, eso es falso y una calumnia.

¿Estos ataques son nuevos hacia los jueces o ya hay antecedentes?

Sí, ya ha ocurrido. Los colegas se asustan, pero yo siento que es lo mismo. Lo vivimos desde hace mucho tiempo. Esto viene desde la época del presidente Francisco Flores, Antonio Saca, Mauricio Funes. Incluso en el gobierno de Sánchez Cerén fue un poco menos, pero siempre ha sucedido que haya ataques.

¿Ha recibido alguna intimidación por las opiniones que ha expresado?

Me han mandado a decir que me calle, pero para los jueces es nuestra obligación cívica, patriótica y ciudadana tener valentía para defender esta situación.

¿Sabe algo al respecto del rumor que circula sobre la destitución de jueces?

No que yo sepa. La CSJ al menos no nos ha notificado y tendría que respetarnos el debido proceso. Mis colegas me dicen si no tengo miedo de que me destituyan. Yo les digo que un favor me van a hacer. Hace años, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Estado hondureño a pagarle $150,000 a cada juez que habían destituido. Entonces a mí un favor me van a hacer, porque para ganar $150,000 necesito trabajar un montón de años. Me la pondrían en bandeja de plata. Me han ofrecido ayuda en otros país, que me vaya con mi familia. La gente está temerosa de nuestra seguridad, yo les he agradecido y les he dicho con mucho respeto que este es nuestro momento aquí. No podemos abandonar el país en estas circunstancias.

¿Qué piensa de los nuevos magistrados de la Sala de lo Constitucional?

Me da tristeza porque de ninguno me lo esperaba. Me da consternación porque hay algunos que conozco. Se lo dejo a la historia.

Antonio Durán, juez propietario Tercero de Sentencia

Hay asociaciones de abogados que apoyan la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, ¿qué opina de ellas?

No existen las asociaciones del Órgano Judicial porque se ha cooptado desde la más alta magistratura. ¿Qué independencia va a tener una asociación si sus dirigentes son los mismos magistrados? Las asociaciones prácticamente solo son el cascarón y lo que les descuentan a sus integrantes, pero estas decisiones no representan lo que siente verdaderamente el órgano judicial.

¿Qué piensa del resto de magistrados de la CSJ que ya realizaron varias corte plena en conjunto?

Otra tristeza, sobre todo por como fueron las renuncias de los colegas, en un contexto de coacción, de la amenaza y se vieron obligados. No es lo mismo actuar por necesidad que por voluntad, o tuvieron de otra. Yo no me hubiera entregado, pero igual, no los juzgo, no los condeno. El derecho no nos puede exigir ser héroes o cobardes. No nos pueden decir "tuvo que haber huido, tuvieron que haber aguantado". Todo depende del carácter de cada funcionario.

¿Cómo considera que está la independencia judicial en El Salvador en estos momentos?

Hay miedo, hay zozobra, hay un ambiente de desconfianza y de miedo. Desde el primer día he estado muy activo con este tema en mis redes sociales. Muchos colegas me escriben y se disculpan que no le pueden dar like a las publicaciones porque tienen temor, pero me dicen que me apoyan y con eso ya dicen bastante.

¿Qué pasará con los derechos humanos en El Salvador si el poder está concentrado en un solo sector?

Es gravísimo y es lo que la gente no alcanza a entender, porque mientras a la gente no se les toca los derechos no van a comprender la gravedad del asunto. Ahorita el judicial es el último valladar de defensa de la Constitución y de los derechos humanos.

¿Cree que sobreviva?

Sí. Estoy convencido que este es un golpe fallido, pero también sé que el Órgano Judicial se va a restaurar.

¿Hay bastantes jueces que comparten su ideal?

Sï, hay muchos. Yo me siento orgulloso de mis compañeros, hay muchos jueces valientes, muchos jueces preparados que yo los admiro y los respeto muchísimo por su preparación, por su valentía, porque se sacrifican.

¿Qué se podría esperar hoy que ya comenzó la llamada "la cacería de brujas" contra el Órgano Judicial?

Están queriéndola hacer. La Corte Suprema tiene que actuar. En cuanto al siguiente escenario, a partir del 1 de julio (cuando la actual Asamblea Legislativa debe elegir otros cinco magistrados) si esta situación no se revierte, tendrán diez magistrados que obedecerán los dictados del Ejecutivo. Y solo necesitan 8 votos para remover jueces. Para los políticos, la Sala de lo Constitucional es la joya de la corona, porque no tendrán quien los controle y estará disponible hasta 2027.

¿Qué opinión le merece la improponibilidad que resolvió la Sala de lo Contencioso Administrativo sobre la demanda que presentó el abogado Enrique Anaya sobre la destitución de tres magistrados?

Tenemos algunas limitaciones éticas los jueces para hablar de los fallos de los otros colegas. Yo creo que así como ese, otros tribunales estos han abdicado de conocer casos que van contra el Ejecutivo. Respeto mucho a los colegas de la Sala de lo Contencioso, pero creo que dejaron pasar una oportunidad para corregir este entuerto. Pero igual, se lo dejo a la historia.

¿Qué les puede decir a los jueces que no ceden a las amedrentaciones?

Hago un llamado a los jueces a que continúen con un comportamiento independiente, que no se dejen presionar ni amedrentar en sus decisiones. Que actúen con independencia con imparcialidad, con objetividad velando por la legalidad en los casos que conozcan. Los exhorto a que tengan una actitud de valentía, de defensa de la Constitución y defensa de derechos humanos. Y a la población quiero decirles que confíen, que hay una base de jueces que vamos a continuar tratando sus casos con independencia e imparcialidad sin injerencias externas. Ya lo que ocurra allá arriba, en las instancias superiores, ya no estará en nuestras manos. Yo confío en que esta situación no tarde mucho en restablecerse, que haya un desenlace y confío, no solo en que se restablecerá sino que el Órgano Judicial va a salir fortalecido de esta crisis actual.