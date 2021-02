Entrevista | "Hay un descontento que puede detener la corrupción": Eduardo Sánchez, asistente de proyectos FUNDE

Ciento cinco candidatos a diputados de todos los partidos políticos (con excepción de Nuevas Ideas) firmaron una carta ante la plataforma de compromiso por la defensa de la democracia y la república, actividad promovida por organizaciones sociales de cara a la elección del 28 de febrero. Eduardo González, de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE) —una de las 41 organizaciones involucradas en el tema— explica las ideas de esta y la expectativa ante la nueva Asamblea.

¿Cómo surge la idea de la firma del pacto por la defensa de la democracia?

Ante los ataques que hay de parte del Ejecutivo hacia las instituciones que ejercen contrapeso, específicamente hacia la Sala de lo Constitucional. Hemos visto acciones que son, quizá, mucho más fuertes que los que ocurrieron con el expresidente Mauricio Funes. Él criticaba el accionar de la Sala pero siempre terminaba obedeciendo. El actual presidente, ha habido declaraciones que, no quiere acatar. Esto, aunado a todos los ataques y el intento de controlar el IAIP, ataques a la Corte de Cuentas y la opacidad en el manejo de fondos públicos, nos unimos 41 organizaciones con el fin de salvaguardar la democracia y por ello creamos esta plataforma.

¿Cómo valora la recepción que tuvo?

Al final fueron 105 candidatos de diferentes partidos políticos que se comprometieron. La importancia de esta plataforma es que va en dos caminos. No solo es el compromiso que asumen los candidatos sino también nosotros como organizaciones sociales en apoyarlos.

¿Qué destacaría de la plataforma?

Quizá la bandera principal es el respeto al Estado de Derecho. Ha habido una fuerte vulneración y pone en peligro los pequeños avances que hemos tenido en nuestra emergente democracia. Si hacemos la comparación de los países del triángulo norte, El Salvador, a comparación de Guatemala y Honduras, todavía estaban funcionando las instituciones de contrapeso; con sus aciertos y desaciertos, por supuesto, pero la idea es que los candidatos, en un futuro, puedan cumplir o hacer cumplir los mandatos constitucionales de una forma eficiente y transparente.

¿Qué seguridad tienen que las firmas de esos 105 hayan sido un verdadero compromiso y no solo algo simbólico?

Lo tradicional es que los candidatos firman y ya llegado al curul, borrón y cuenta nueva. Nosotros, como plataforma ciudadana, vamos a darle seguimiento a los candidatos. A hacer monitoreo constante de la Asamblea. Posterior a la toma de posesión vamos a comenzar a enviar cartas recordatorio y también, como organizaciones de la sociedad civil, nos hemos comprometido en darles los insumos técnicos, poner a disposición información e investigaciones para que puedan ejecutar este trabajo. No los vamos a dejar solos.

¿Qué opinas que haya partidos que no firmaron el compromiso?

No me gustaría hablar de partidos, sino de candidatos. Al final, no responden a una cúpula sino que deberían responder a la ciudadanía. Un candidato que no haya suscrito esta plataforma debería ser vetado el 28 de febrero. Significa que no respeta o no les interesan los derechos fundamentales. La democracia, al final, es un engranaje de instituciones que velan por cuidar o salvaguardar la libertad y la igualdad. Un candidato que no esté adscrito a una plataforma que defiende la democracia, cuestiona los valores intrínsecos de una democracia.

¿Qué opinas que candidatos de NI no hayan firmado, entonces?

Una de las estrategias para buscar la adhesión de los candidatos fue generar reuniones con los secretarios de los partidos. No obstante, solo funcionó con Vamos, que nos reunimos con la secretaría del partido y todos sus candidatos se adhirieron. Similar es con Nuestro Tiempo. Con GANA, se tuvo una reunión con el secretario y quedó el compromiso de incentivar a los candidatos pero no tuvimos mayor avance. Y con Nuevas Ideas, no tuvimos adhesión, no hubo apertura.

Dicen que estarán pendientes de la próxima Asamblea, algo que no es nuevo, tomando en cuenta cómo el órgano legislativo ha estado en la mira…

Hay un punto muy importante que resaltar. La participación ciudadana ha sido buena en el país, ha ejercido presión, pero todavía hace falta mejorar o aumentar. La gente todavía no está familiarizada con los mecanismos formales de participación; llenar solicitudes de acceso, interponer denuncias ante el TEG. Hay un descontento de parte de la ciudadanía que bien aprovechado puede ser un catalizador para detener la corrupción o detener los principios de autoritarismo.

¿Qué respuesta esperan de los diputados oficialistas de la nueva Asamblea?

Sentido común y que defiendan el texto de la constitución, no solo en texto sino en espíritu. Porque el problema es que muchos temen a que regresemos a una etapa como cuando estuvimos en época de la guerra. Precisamente, es lo que estamos tratando de evitar.