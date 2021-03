Entrevista | "Hay un plan de seguir concentrando el poder": Schafick Hándal

Schafick Hándal asegura que el FMLN ha comenzado un proceso prospectivo que le permita al partido ajustar diversos temas con rumbo a ganar protagonismo en las próximas elecciones. Además menciona que la estrategia para el plan no es de un momento, sino que tiene que ser un camino trazado a largo plazo.

Además considera que desde el Gobierno lo que se busca es concentrar el poder en una sola mano.

¿Cómo avanza el análisis posterior a los resultados del 28 de febrero?

Antes del 28 de febrero, ya contemplábamos la necesidad de realizar un proceso que le hemos llamado prospectiva, para ajustar el tema de los planes del FMLN como para una década o un quinquenio. Nosotros llegamos a la conclusión de la necesidad que tenemos que definir una estrategia del periodo, táctica, aliados, trabajo, relación con la sociedad no partidaria, gremios, sindicatos, cooperativas, todo lo que está organizado, plan de acción para el próximo quinquenio, en el nuevo acercamiento con el pueblo salvadoreño. Más allá de evaluaciones, queremos ir enrumbando a la militancia al análisis, sin pasión de cuáles fueron las causas de los resultados, de los que votaron y de los que no votaron.

¿Ya tienen una estrategia de reestructuración?

La estrategia no puede ser algo de momento, sino que tiene que ser un camino trazado para un quinquenio, y la táctica es la que nos va a permitir adaptarnos a un momento preciso. Por ejemplo, es evidente que ya se está desgastando el bloque de nuevos diputados, sin haber asumido el 1 de mayo, ya se están desgastando, ya que no traían ningún plan, ninguna propuesta concreta que no sea lo que diga el presidente, hoy resulta que les están estallando varios problemas. El tema de las plazas fantasmas les está chorriando a ellos y no hay una posición clara de cómo van a enfrentar ese problema con sus aliados.

¿Qué tanta presión tiene un diputado cuando ya está en el puesto, luego de recibir un voto?

Depende del compromiso real que se traiga. Si se trae un compromiso se rebaja y se le busca solución y para eso están los asesores, porque uno no se sabe todo. Aquel que diga que va a quitar todos los asesores y se va a quedar solo con uno, eso es mentira, es puro show, aquí hay gente especializada. Por ejemplo, tengo un caso que tiene que ver con un reclamo de tierras, que tiene que ver con la Reforma Agraria de (expresidente Napoleón) Duarte y con otras leyes que tiene que ver con dar tierra que no se está utilizando. Entonces, a quién le voy a preguntar sobre eso, tiene que ser a una abogada, es al asesor especializado, y así se busca el camino o los caminos para buscar una solución.

¿O sea que la crítica que hace a gente de que hay muchos asesores es algo falso?

Aquí hay 23 comisiones, yo no tengo 23 asesores, uno por comisión, solo tengo dos, pero como FMLN trabajamos por áreas: política, económica y social, y por cada área hay entre cuatro y cinco asesores, con hasta siete comisiones, nosotros formamos equipo trabajamos por comisiones, por áreas de trabajo. No hay un exceso de asesores, al menos en el FMLN, no, no sé otros.

¿O sea que en el caso de ustedes como FMLN no hay exceso de asesores ni hay plazas fantasmas?

No hay. Nosotros tenemos 203 empleados para atender a los 23 propietarios y 23 suplentes. En el caso del FMLN yo no contrato, contrata la jefatura, pero antes se lo manda a la junta directiva. Nosotros estamos cabal con el presupuesto. En el caso de GANA, no, ellos por 10 diputados tiene el triple de la asignación que le corresponde, el PCN igual, en base a eso hay que ver, si está sobregirado en base al presupuesto, ahí si hay. El caso de ese alcalde de GANA que tiene plaza y no viene a trabajar, esa sí es plaza fantasma, el hombre nunca vino, ni hizo la petición, sino que él solo pidió para su campaña.

¿Cree que la Fiscalía va a lograr solventar el tema de las plazas fantasmas?

No lo creo, porque es muchos casos. Hay otros casos, como el de (expresidente Antonio) Saca, el caso de las denuncias de actuaciones irregulares de los funcionarios de este Gobierno, los casos que le lleva el Ministerio de Hacienda, reclamos, no creo que vaya a salir en el tiempo que le queda a este fiscal.

¿Qué tanto exitosa puede ser la nueva gestión en la asamblea legislativa, en tanto que la pandemia no para?

Hay países que están cerrando por la pandemia, pero aquí no creo que cierren, ya que hay muchas exigencias. Los casos de pandemia dicen que van bajando, pero no es así. Se les aprobaron millones para la pandemia. Este Gobierno tiene muchos retos, muchas exigencias económicas, compromisos internacionales de pagos.

Por qué ese rechazo contra ustedes,?

El tema tiene que ver con la personalidad de él (Nayib Bukele) y todas las infulas megalomanas que tiene. El definirse como instrumento de Dios en la tierra es parte de eso. Él se siente ofendido porque lo expulsamos (del FMLN). El trabajó para que lo expulsaramos y ahora después se siente ofendido.

¿Ante ese panorama qué se puede venir?

Ahí hay un plan de seguir concentrando el poder en una sola mano, ya lo cantó en su última comparecencia, van a elegir los segundo grado, fiscal, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, entre ellos el presidente de la corte, van a elegir a los de la Corte de Cuentas, el otro año, el Procurador de Derechos Humanos, todos los diferentes órganos de control del Estado los va a manejar él, qué es eso, la vía libre a justificar la represión e injusticia en este país, ese es el plan, aquí nadie va a poder brincar, ya lo dijo también, para qué va a negociar con la oposición, si tiene todo el poder, eso significa que todo el que brinque, le va a caer encima, ya sea por la vía de echarle al fiscal o por la vía de echarte a la Policía que ya está claro que es un instrumento político.