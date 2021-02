Entrevista | "La Asamblea Legislativa debe estar abierta a la población, Debe ser menos burocrática": Víctor Suazo, candidato a diputado de San Salvador

Luego de un período como diputado suplente y más de una década de militancia en el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Victor Suazo compite como candidato a diputado propietario por San Salvador.

En su paso como suplente trabajó en la comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto en temas como una Ley de Asocios Público Privados . Ahora, como candidato, propone un sistema de pensiones público, crear un seguro de desempleo y modernizar la Asamblea Legislativa.

¿Por qué apostarle a una candidatura en el momento de mayor desgaste de la imagen del FMLN?

Yo estoy asumiendo esta candidatura porque coincido con los principios del partido. Ideológicamente, no hay, dentro del espectro político salvadoreño, un partido que se defina, claramente, de izquierda y que defienda los principios de justicia social. El FMLN es el único partido de izquierda y es el único que se ha mantenido coherente en esta coyuntura en la que hay un ejecutivo que está tratando de impulsar un régimen autoritario.

¿Sigue siendo viable un proyecto político de izquierda en el país?

En el 2009 cuando el FMLN ganó el Ejecutivo, la población coincidía con esos principios de justicia social y creo que sí es viable que en El Salvador se impulse, desde un proyecto de izquierda, una nueva forma de hacer política. Creo que también eso se puede reflejar en las encuestas.

Desde su experiencia como diputado suplente, ¿cuáles son los temas que más trabajó?

Yo estoy en la comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto y, desde ahí, he podido trabajar en distintas leyes que son muy importantes para el país. Para citar algunas puedo mencionar la Ley de Asocios Públicos Privados, la Ley de Concesión del Puerto de La Unión, las distintas reformas al Código Tributario, que han implicado, por ejemplo, exonerar de impuestos a las personas que ganan hasta $500 y aumentar a los que tienen un mayor ingreso para buscar mayor justicia tributaria.

Una de sus propuestas es un sistema de pensiones público. Esto requiere retornar al sistema anterior. ¿Qué implicaciones tendría implementarlo?

Esto se debe llevar a cabo a partir de un gran acuerdo nacional en el que no solamente se lleve una discusión en la Asamblea Legislativa sino también con la sociedad civil, en la que participen actores relevantes como la academia o instituciones encargadas del estudio de este tema o del tema fiscal, como es el caso de Fundaungo o ICEFI. Para eso también es importante contar con la participación del Ejecutivo, que en los últimos meses lo hemos visto ausente de las discusiones en torno a este tema y no ha sentado una postura clara al respecto.

Creo que la viabilidad del sistema está asegurada, puesto que se ha tomado en cuenta estudios, no solamente nacionales sino internacionales, como es el caso de la OIT, donde se deja claro que los sistemas individuales no funcionan, no solamente en El Salvador, sino que no funciona en el resto del mundo.

Otra de sus propuesta es un seguro de desempleo, ¿cómo funcionaría?

El seguro de desempleo es otro elemento importante de la seguridad social. Tiene a la base, que como trabajadores, ante un eventual despido o pérdida de empleo, tengamos asegurado un ingreso mínimo de $200 por tres meses para que podamos cubrir las necesidades básicas. Esto, además de beneficio para los trabajadores, sería de beneficio para el estado mismo porque estamos hablando de que estas personas que podrían verse afectadas por este contexto de crisis económica podamos tener ese ingreso y consumir.

¿Tiene el Estado las condiciones financieras para proveer?

Por supuesto, el Estado tiene las condiciones. Si tomamos en cuenta las personas que perdieron su empleo el año pasado, podríamos hablar de un costo de alrededor de $40 millones. Si nosotros vemos casos de administración de fondos públicos por parte de esta administración, podemos ver, por ejemplo, en la entrega del bono de los $300 que hay 100 mil personas que no se conoce a quienes les dieron ese dinero. Eso tiene un costo de $30 millones para el país. Yo creo que en lugar de estar improvisando podríamos realizar ese gasto pero planificado.

Usted ha hablado, además, sobre modernizar la Asamblea y abrir espacios para la ciudadanía.

Yo creo que la Asamblea Legislativa debe estar abierta a la población. Debe ser menos burocrática, ser más transparente, para que exista una efectiva rendición de cuentas. Para ello creo que perfectamente la Asamblea puede auxiliarse de nuevas tecnologías de la comunicación para dar apertura a la sociedad en el proceso de formación de ley. Actualmente, la ciudadanía puede tener participación pero bajo un esquema tradicional de audiencias en las comisiones. Se puede hacer a través de una reforma al reglamento interior de la Asamblea Legislativa.

¿Quién es?

Víctor Suazo candidato a diputado propietario por San Salvador

Trayectoria: Abogado de profesión. Ha sido diputado suplente en la Asmablea Legislativa.