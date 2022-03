Entrevista | “La Asamblea solo aparenta que se está legislando”, Johnny Wright Sol

Junto a Vamos, Nuestro Tiempo es el otro partido que vive su primera experiencia legislativa en la legislatura 2021-2024, aunque lo hace representado de la mano de Johnny Wright Sol, que ya fue legislador bajo la bandera de ARENA entre 2015-2018. Con esa experiencia bajo el brazo, el diputado valora la actual coyuntura del órgano.

¿Qué valoración hace del trabajo de diez meses de la actual legislatura?

Nosotros, como Nuestro Tiempo, hemos presentado alrededor de cinco iniciativas propias. Responden a la coyuntura cuando surge el tema del bitcóin, por ejemplo. He dado iniciativa a otros proyectos de ley con otros partidos y también a iniciativas que venían de sociedad civil. Y ninguna de estas se ha tomado en cuenta como para someterla a discusión. En eso, en cuanto al componente propositivo de la oposición, no hay ningún interés de discutir, de dialogar, y también, digamos, que el tema de legislar, en general, creo que está claro que casi exclusivamente se ha convertido la Asamblea en un parlamento de trámite y sello de todo lo que viene del ejecutivo.

¿Cómo calificaría el trabajo de las comisiones permanentes?

En estos últimas semanas, realmente las agenda de plenaria vienen cortas. El trabajo de comisiones ha sido suelto y esporádico y han inventado sesionar fuera de la Asamblea. No sabría decir a qué responde, pero está claro que sin que el Ejecutivo esté alimentando de proyectos de ley, la Asamblea solo aparenta que se está legislando de manera seria.

¿Hasta qué punto tener claro eso obliga a replantear el papel de la oposición? ¿Va a insistir con iniciativas u optará por un rol más de control o contrapeso desde la opinión pública?

Indudablemente en todo este tiempo hay aprendizaje y no podemos seguir esperando que algo vaya a cambiar. En ese sentido, sí creo que como oposición debemos coordinarnos mejor para ser más efectivos, pero no solo entre partidos políticos dentro de la Asamblea, sino una coordinación que salga con sociedad civil, comunidades. He visto, desde que me metí en política y me convertí en propietario en 2015, pocas iniciativas de ley que llevaban un verdadero acompañamiento social, donde la decisión política se volvía bastante fácil. De todas las que he visto, la prohibición a la minería fue uno de esos casos donde el trabajo que se hizo de base, de acompañamiento, de organización, las encuestas, mediciones, todo indicaba a que había un proceso democrático para no darle al político mayor alternativa y aquí es donde tenemos que irnos poniendo un poco más creativos como oposición para incidir en la opinión pública siempre y cuando no caígamos en la trampa populista.

Habla de acompañar iniciativas de la sociedad. Ahora bien, ¿cuál ha sido el trabajo territorial de Nuestro Tiempo?

El otro funcionario de nuestro partido que tiene un rol político es Héctor Silva, concejal en la alcaldía de San Salvador. Él, digamos, individualmente y con apoyo del partido, dada la naturaleza del trabajo municipal que es más directo con la población, sí ha estado más con una función de acercarse a las comunidades en San Salvador. Ni en campaña ni posterior ha sido fácil recaudar fondos para hacer trabajo político y evidentemente se requieren recursos. Pero más allá de eso, indudablemente hay que hacer un trabajo en comunidades donde nuestro partido, admito, se ha quedado corto. Pero realmente empezó pequeño y sigue pequeño, pero se nos adelantaron los tiempos y creo que el partido tiene un enorme potencial y, creáme, que no hay nada más que quiera yo que ver otros liderazgos del partido que empiecen a figurar en el trabajo político. Pero también hay que reconocer que no muchos, y sobre todo en estas circunstancias, quieren entrar en la política. Y muchos de los que estamos, bromeamos que estamos contando los días para salir.

Ese "contar los días para salir" pasa, en parte, por la elección 2024...

Me preocupa porque las elecciones del 2024 están a la vuelta de la esquina. El potencial que existe actualmente de desmantelar aún más el sistema de partidos políticos es una realidad vigente con el actual TSE, las posibilidades que se abren de manipular elecciones introduciendo el voto del exterior y, haciéndolo de manera electrónica, abre posibilidades para seguir debilitando el sistema de partidos políticos actual e imponer el sistema de partido único, que estoy convencido sigue siendo el plan del Gobierno.

¿Cómo enfrentarse a eso y potenciar esos liderazgos que menciona?

Un componente importante de todo partido político es su programa, y en esto sí ha estado trabajando el partido. (En) los tiempos actuales, con tanto desprecio que tiene la política, las propuestas tienden a ser bastante ambiguas, en tanto a definición ideológica, a qué defienden. Intentan ser partidos que pueden incluir a gente de todas partes y de todo tipo, y ahí es donde siento yo que el enfoque debe estar en construir ese programa y el partido ha logrado establecer alianzas con instituciones, organizaciones, extranjeras algunas, para fortalecer la construcción de ese programa que no es cosa fácil. Tiene que ser con visión de mediano y largo plazo; y ese es el dilema: que la situación del país requiere cosas inmediatas, digamos de poder influir en la opinión pública para ser contrapeso a los abusos del Gobierno, pero las soluciones a los problemas que tiene el país, seamos honestos, no se pueden resolver en un quinquenio.

¿Han valorado el escenario de acercamientos de las personas que han renunciado a ARENA, FMLN y GANA?

Yo, desde que soy diputado, no he estado tan involucrado en esas discusiones dentro del partido, más sí soy conciente que hay acercamientos sobre todo con movimientos de organizaciones sociales que reconocen que la situación actual sí requiere de alianzas, trabajo en conjunto. Me parece que este fenómeno que estamos viendo de personas saltando de un partido político a otro es igual un reflejo de lo débil que está el sistema de partidos políticos, y también soy conciente que hay muchos salvadoreños que dentro de la oferta actual no se siente representados por ningún instituto político. El reto es enorme y no me gustaría entrar en analizar y ver el porqué de tal partido se están saliendo y quienes, pero sí hay algo que no hay que perder de vista, a partir de renuncias y este tema de si la curul de la diputada Margarita Escobar pertenece al partido o a su suplente, y esas discusiones que sin duda irán agarrando combustible y podrían pasar a ser decisiones de la Corte impuesta y revertir cierta jurisprudencia para volver a un esquema de transfuguismo que creímos haber dejado en el pasado. Indudablemente el gobierno no va a parar para seguir sumando aliados a su proyecto y cada vez dejar más arrinconados a críticos y opositores.

¿Considera que puede, en algún momento, también ser objeto de alguna persecución?

Por supuesto. Soy conciente que a medida que uno representa una mayor amenaza, aumenta el factor de persecución, el de presión que pueda ejercer el presidente a través de la institución que sea para disuadir, para amedrentar a cualquier opositor. Pero el peor error que podríamos cometer ahorita es paralizarnos. Creo que tenemos que ser inteligentes y no es fácil el navegar en este ambiente pero sí soy plenamente conciente de eso: que ahorita pueda ser que el gobierno le haya puesto la cruz sobre un objetivo y que este sea ARENA, y que posteriormente siga con otro. Esa es la realidad de ahora y a lo que uno se enfrenta cuando decide asumir esa responsabilidad política.

En ese tema de la responsabilidad, en estos diez meses, una decisión que le generó crítica fue la Ley del Agua; y se interpretó como que su voto validó que era la ley que quería la derecha…

Siempre he estado dispuesto a asumir cualquier costo político. Y el enfoque del equipo legislativo y el análisis —porque al final la decisión última la tomo yo— cuando apreto el botón en mi curul, es el tomar lo que considere correcto. Y si bien ninguna ley es perfecta, y seré el primero en reconocer que este proyecto tiene varias deficiencias, vacíos y áreas de mejora, hay un antes y un después de ese momento. Ahora, por ley, ya hay un reconocimiento del derecho humano al agua y saneamiento. A mi juicio, los ciudadanos ahora tienen una herramienta que antes no tenían.

¿Y qué valoración hace del carácter político de su voto?

Mi voto, si analizamos qué efecto político podía haber tenido, si de alguna forma fue percibido para reducir costo político de un lado u otro, ni siquiera me quedó el tiempo de analizarlo. Cuando analicé y leí el proyecto de ley, vi que se habían integrado artículos que estaban en la mayoría de proyectos que habían sido enviados a archivo en algún momento. Una construcción de una ley que no pudiese haberse dado sin el trabajo de organizaciones por tantos años. Cuando abordé el tema del agua desde la comisión de medioambiente, siempre fui conciente que cargaba prejuicios de donde venía, de que estaba en un partido de derecha, que esos mismos prejuicios generaban una percepción que estaba ahí para defender intereses, y siempre la discusión fue difícil: de un lado posiciones inamovibles, inflexibles, y en mi primer contacto con personas de la empresa privada, ningún deseo de que se regulara, mejor mantener el esquema que teníamos, que igual era un desorden absoluto. Sí fue una decisión que tomé con base a mi conocimiento, experiencia, pero tampoco puedo dejar de reconocer que generó descontento y rechazo de sectores y personas que me apoyaron. Generó discusión fuerte dentro del partido y eso es normal, pero digamos que la responsabilidad la asumo.

¿De cara a seguir con la dinámica legislativa, cómo augura seguirá esta?

El trabajo de las comisiones en esta legislatura, claramente, es secundario. El peso de la semana recae sobre el día de la plenaria. El partido de Gobierno y el bloque oficialista conservan el elemento del factor sorpresa. Casi siempre, en todas las plenarias, se introducen piezas que luego son aprobadas con dispensas. Entonces vemos un trabajo bastante inconsistente de las comisiones, vemos relativamente poco debate y consulta de la mayoría de proyectos de ley. Ni las agendas se reciben con anticipación.