Entrevista | "La Política es para servir, no para servirse de ella": Sivori Martell, candidato a diputado por La Libertad

Sivori Martell ganó las elecciones internas del partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) y se consolidó candidato a diputado por el departamento de La Libertad, para las elecciones del 28 de febrero.

Ese proceso de internas fue señalado por Francis Zablah, actual diputado de la Asamblea Legislativa, y aspirante a una candidatura de GANA para las próximas elecciones, como "una mafia" que intentaba tomarse el partido y así evitar que buscara un nuevo periodo.

Demandó a las autoridades del partido ante la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de falsedad ideológica, material y documental, luego, declinó su postulación.

Según Martell, se trató de un impasse de malos entendidos solventado tras la renuncia de Francis Zablah a su precandidatura, en julio de 2020.

Su postulación como candidato a diputado por el departamento de La Libertad fue objeto de señalamientos por parte de Francis Zablah, incluso de una demanda ante la Fiscalía General de la República (FGR), ¿Cómo finalizó ese proceso?

Desde el año 2012 soy representante legal de la alcaldía de Colón (La Libertad), participé junto con Francis... me extrañó que pasara ese problema. Mi cumplimiento es en Colón, pero en el 2019, en las internas, que todos saben debe haber democracia, se ganó por medio del lado (terna) del presidente Nelson Guardado y el vicepresidente, Guillermo Gallegos. Así se dio el impasse, yo nunca tuve problemas con Francis. Con él tuve un gran acercamiento, me ayudó mucho en la política.

¿Cómo finalizó el caso?

Él retiró la denuncia porque sabía que estaba... muchas veces tienen asesores que lo empujan a cometer errores.

¿Cuál es su principal plan de trabajo de llegar a ganar un espacio en la próxima Asamblea Legislativa?

No ser más de lo mismo, además, apoyar a nuestro presidente, Nayib Bukele, para que lo dejen trabajar. Si no apoyamos, no sabremos qué hace nuestro presidente. Voy de la mano de Dios, de la mano de mi presidente y luego de mi partido. La apuesta será por la seguridad.

¿Con qué sector de la sociedad se identifica?

Con la agricultura, con los campesinos, tengo mucha cercanía con los líderes comunales, es mi fuerte.

Nayib Bukele llegó al poder bajo la bandera del partido GANA, pero a estas alturas se identifica más con el partido Nuevas Ideas, ¿les puede afectar?

Nuestro presidente no está en Nuevas Ideas, él está en la Golondrina, partido con el que junto al pueblo, fue el vehículo que le dio la oportunidad, el pueblo y nuestro partido salió favorecido.

De llegar a la Asamblea, ¿qué pensaría de una eventual propuesta de desdolarización de la economía?

Sería un retroceso, ¿cuánto vale el dólar?, 8.75 de Colón (antigua moneda), desde que ‘nos fregaron los mismos de siempre’, a la larga, los 8.75 todavía los vale el dólar, si regresara el colón, el dólar valiera más, todo subiera de precio, eso debería de tomar en cuenta junto al presidente y al presidente de nuestro partido.

El diputado Guillermo Gallegos mencionó en reiteradas oportunidades que le gustaría la imposición de la pena de muerte en el país, ¿qué piensa sobre ese tema, apoya?

Yo apoyo lo que sea en bienestar del pueblo, la prioridad sería... pero si apoyo la pena de muerte, nuestra familia tiene donde salir afectada, pero si es la única manera de incorporar desarrollo, como lo dice el diputado Gallego, una persona sensata, inteligente, que trabaja bien, junto al presidente. La pena de muerte es buena, pero es de saberla valorizar.

¿Que opina de la despenalización del aborto?

No estoy de acuerdo. El Salvador no está preparado y nunca lo estará para despenalizarlo, para hacerlo, es de perder un gran valor: el valor hacia Dios. ¿Dónde queda el derecho de quitarle la vida a un ser humano, criatura que su pecado es venir al mundo?

¿Qué opina de la iniciativa de posibles reformas a la Constitución de la República de El Salvador?

Si es para el bienestar del pueblo, sin duda que apoyaré.

Sugieren que el periodo presidencial aumente de cinco a seis años.

Eso se debe de definir en su debido momento, no lo puede decidir el presidente ni la Asamblea Legislativa.

¿Qué opina de la libertad de prensa y expresión en nuestro país?

Es buena y ojalá nunca se pierda. La libre expresión es lo mejor que puede haber.

¿Qué considera que hace falta por cumplir en la gestión del presidente Nayib Bukele?

Le hace falta mucho porque no lo han dejado trabajar. Si no me dejan trabajar, ¿cómo les puedo decir de lo que soy capaz de hacer? Si fuera un mal político, en este momento no estuviera aquí (como candidato a diputado), lo mismo es el caso del presidente, digo esto, porque 20 años de aquellos (ARENA), diez de los otros (FMLN), se les dio la oportunidad de hacer. Los malos presidentes ya sabemos dónde están.

¿Cuál es su principal propuesta para la población?

La primera: que voten por Martell, es el número uno, llevará la diferencia a la Asamblea Legislativa, ya no tendrán más de lo mismo, sabemos que la política la han agarrado para ver qué hay, no, hay que tomarla para servir y no servirse de ella.

¿Quién es?

Nombre Apellido

Sivori Martell



Trayectoria: Empresario y candidato a diputado por el partido GANA en el departamento de La Libertad. En política desde 2012.