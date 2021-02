Entrevista | "La encuesta definitiva es el 28 de febrero, con el voto de la gente": Fidel Fuentes, candidato para alcalde de San Marcos por el FMLN

Médico de profesión y miembro del FMLN. El doctor Fidel Fuentes tratará de mantenerse al frente de la alcaldía de San Marcos por un nuevo período. Si bien no ha realizado una encuesta pagada, sino que solo guía por los sondeos hechos por firmas y algunas universidades, confía en que los habitantes del municipio le permitirán seguir gobernando para poder cumplir con las obras que aún tiene en su agenda.

El actual edil cree que su mejor carta de presentación ante los electores es lo que ha venido realizando desde que llegó a la alcaldía.

¿Cómo va la campaña en San Marcos, cómo ve el ambiente luego del ataque a una caravana del FMLN y durante la pandemia del covid-19?

Comenzamos el trabajo de campaña el pasado jueves 28 de enero, oficialmente, hicimos el lanzamiento de mi candidatura y del equipo que me acompaña en el consejo municipal. Hicimos una marcha en San Marcos, salimos de tres puntos diferentes, nos movilizamos casi 1,200 personas, incluyendo líderes de comunidades, militantes, trabajadores y beneficiarios de trabajos sociales.

¿Cómo está la preferencia de voto para usted en San Marcos, hay algún sondeo que mida su trabajo o lo respalde?

Nosotros no hemos hecho ningún sondeo ni como alcaldía , ni como FMLN, pero la más reciente fue la que realizó la UTEC, que hacía un sondeo de calificación de las gestiones de los alcaldes que vamos a la reelección por el departamento de San Salvador, y salimos bien evaluados, solo abajo de Guazapa, que gobierna el PCN. Salimos con 7.31 y Guazapa tenía 7.45. Eso nos anima, pero no nos damos demasiada confianza, solo ratifica que la reelección tiene el aval de las personas, no queremos dormirnos en los laureles, de acomodarnos, la encuesta definitiva es el 28 de febrero con el voto de la gente.

¿Pero qué le dice la gente cuando usted se le acerca, qué piden, qué quieren?

Los ciudadanos de San Marcos siempre se han caracterizado por decirnos las cosas en crudo, cuando han sido críticos nos lo dicen de una vez, cuando han sido benevolentes, también, y en esta oportunidad la gente me ha expresado su apoyo a la gestión y a la candidatura, pero no a la bandera, más cuando se le pregunta si nos va a apoyar para la Asamblea Legislativa, tienen su dudas, no así con mi candidatura, con la gestión municipal, con el tema de haber sido su gobernante, en gran parte es el sentir de la gente, y que coincide con la nota que hemos sacado en esa evaluación de los municipios del COAMSS, ser el municipio mejor evaluado tiene mucho significado.

¿Usted está conforme con su gestión?

Claro, pudimos realizar un total de 132 obras y muchos proyectos sociales, eso demuestra la inversión realizada en el municipio, en calles, en obras de paso, es la credencial con la que nos estamos presentando a San Marcos, las obras consumadas y el mejoramiento de la vida de las personas. En estos momentos estamos con 20 obras más, ya que la pandemia nos retrasó, pero lo que planificamos lo hemos hecho y hemos cumplido.

¿Cómo logró hacer tanta obra, tomando en cuenta el covid-19, la falta de FODES y otros problemas, en un año inusual?

Recurrimos a un crédito a corto plazo de un millón de dólares para salir adelante, que adquirimos en octubre y que tenemos que pagarlo entre noviembre 2020 y abril de 2021, y a la vez habíamos hecho un aprovisionamiento para una mega obra, que se llama Ciudad Deportiva San Marcos, la suspendimos, la congelamos, y esos fondos que teníamos de reserva para el inicio de la primera fase de esa obra los reorientamos en otras necesidades de la comunidad. El Presidente y el ministro de Hacienda nos deben $2 millones 210 mil 800 dólares, esa es la deuda del FODES desde el mes de junio a la fecha, por supuesto ya hay una resolución de la Corte Suprema de Justicia, de la Sala de lo Constitucional, que dice que deben darnos esos recursos, sabemos que el Presidente se ha caracterizado por hacer caso omiso o ponerse en rebeldía con las resoluciones de la Sala de lo Constitucional. Estamos preparados en todo caso para poder generar cualquier contención que nos mantenga desfinanciados, pero ya dijo el ministro de Haciendo que luego de las elecciones van a dar esos recursos a los 262 municipios del país.

¿Mencione las obras que se vienen para San Marcos?

Más movilidad y dos nuevas pasarelas, mejoras en el bulevar Sur del municipio, mejor conectividad en el sector norte. Vamos a mejorar los accesos peatonales, dar más fluidez a la arteria principal de San Marcos. También haremos una biblioteca municipal en un edificio de tres niveles, con educación y capacitación en idioma inglés, computación, pintura y música. En la parte alta del edificio, vamos a tener un área para beneficiar a la población, para que realicen sus fiestas y en la parte alta también tendrá un mirador. El otro proyecto es la Ciudad Deportiva que tendrá cancha de fútbol con medidas reglamentarias, una piscina olímpica y una pista de atletismo.

¿Quién es?

Fidel Fuentes Alcalde de San Marcos



Trayectoria: Es el alcalde del municipio desde el 2000. Está en busca del octavo periodo como candidato del FMLN.