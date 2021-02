Entrevista | "La estrategia hace ver que estoy por todos lados": Zayda Reyes, candidata a diputada por el PCN

Pocos rostros de cara a las elecciones legislativas del próximo 28 de febrero son más reconocidos a esta altura de la campaña que el de Zayda Reyes, actual diputada suplente y ahora candidata a propietaria por el PCN.

La presencia de la candidata de Concertación no se limita a las redes sociales, sino también en los mupis que inundan San Salvador desde hace meses. Y si eso no fuera poco, hace unas semanas, protagonizó lo que bien podría denominarse "tema del día en Twitter", cuando una foto suya pidiendo el voto trascendió por ser comparada más con modelaje que con política.

Reyes es consciente de ello, pero asegura que lo asimila como una experiencia más en su carrera política, en la que, asegura, es un hecho que las mujeres tienen más difícil ocupar puestos políticos y son blancos de ataques en redes sociales.

Además, tiene una baza a su favor: no es una candidata nueva sino que cuenta con tres años de experiencia ya dentro de la Asamblea Legislativa, a la que llegó como diputada suplente para la actual legislatura 2018-2021, y en la que ha participado en las comisiones de municipalismo y trabajo.

Además, Reyes posee una licenciatura en derecho y una maestría en administración de negocios. Suficiente para considerar y venderse a si misma como una persona capacitada para lograr la diputación propietaria y demostrar, en sus propias palabras, que "no solo soy una foto en la calle".

Soy abogada, madre de familia, tengo una maestría en administración de negocios, diez años de dedicarme a la comercialización y al mercadeo y actualmente soy diputada suplente de Concertación.

Soy una mujer emprendedora, me gustan los retos y ese ha sido uno de los principales motivos por que meterme en política. Sé que una sola persona no hace mayores cambios, pero sí pone la semillita para poder hacer cambios importantes en este país ya que la mujer no tiene mucha participación política o de puestos importantes en este país.

Mi esposo tenía una relación de hace como diez años con PCN. Ha venido apoyando pero nunca como figura expuesta a público. A pesar que yo no estaba metida en política siempre andaba ayudando, siempre metida con la juventud, regalamos becas; vieron a bien invitarme a participar como diputada suplente, también porque soy abogada y fue así como me nació eso de aceptar.

En tema niñez, aquí hay leyes para todo. Está la ley LEPINA, pero yo siento que no se les da el impulso o el apoyo necesario. Lo que quiero para la niñez es impulsar que nunca desista del estudio.

Tengo un hijo, de tres años. Cuando entré a la política, estaba embarazada, tenía poquitos meses. Eso me impulsa más: qué quiero yo de país para mi hijo. Todo lo que está pasando ahorita, si no cambiamos el rumbo de este país, quien va a pagar las consecuencias son las nuevas generaciones.

Creo que el feminismo es, a veces, un poco complicado porque es extremo; y a veces las mujeres, algunas, ocupan las leyes para algún término vengativo con los hombres. Creo que deberíamos mantener un equilibrio: somos mujeres empoderadas, positivamente. No caer en ese tema del feminismo queriendo perjudicar o querer competir con un hombre. Cada quien tiene su papel y su rol.

Siempre voy a ser muy tradicional de lo que debe ser. Siempre debe existir que, si vamos a tener hijos, que sea dentro de una familia, pues al final si los hijos crecen dentro de una familia van a tener mayores valores, mayor educación. Siempre creo que voy a buscar fomentar el hecho de la familia que nosotros escogemos tener.

Los matrimonios del mismo sexo deben tener un respaldo o algún documento. Que se respeten sus valores como pareja. Yo voy a respetar mucho las decisiones de ellos que como pareja quieran formar una familia, que se respete el tema de los derechos que tienen en un sentido de la unión no matrimonial, pero no un matrimonio como institución.

Me especialicé en familia, y mirábamos mucho el tema de la formación de la familia, de la protección a los hijos, protección a la mujer; en muchas ocasiones, cuando estudié, veíamos casos de hombres violentados por las mujeres. Por eso es que le decía que no comparto el término feminismo.

Como soy mercadóloga, la estrategia de marketing ha sido bien trabajada y hace ver que estoy por todos lados, aunque creo que hay candidatos que tienen más exposición.

Aparte de que me han visto por todos lados, también he hecho mucho territorio. La gente me ha ido conociendo cuando me ven de que no solo soy una foto en la calle, sino que realmente estoy trabajando y lo he venido haciendo desde hace tres años como diputada suplente.

Ellos (Nuevas Ideas) tienen su gente que los siguen y están ligados a su visión de país. Yo tengo otra visión y tengo otras propuestas. No me pongo a pensar en con quién estoy compitiendo.

Creo que debe existir una asamblea equilibrada, porque no podemos darle el poder a una sola persona, ya sabemos las consecuencias de los países donde el poder está concentrado .

Honestamente fueron fotos sacadas de contexto. Algún error de la agencia que me maneja. La foto era mostrar la casilla, el número 4, y debían cortarla del torso para arriba y no se cortó. Hicieron juicios de valor obviamente porque soy mujer y las mujeres somos más atacadas en redes sociales. Si usted se fija un hombre va de candidato y no pasa mayor cosa, no es atacado.

Me da risa porque no tengo porqué sentirme afectada. Lo que he hecho toda mi vida ha sido trabajar y estudiar, formar mi familia. Al final, todos esos ataques me hacen más fuerte y me forman más mi caracter y obviamente me hacen más famosa y conocida. Tengo los estudios y la capacidad para aportar a este país. Qué tiene de malo, cómo mujer, arreglarme y también tener cerebro.

¿Quién es? Zayda Reyes: candidata a diputada propietaria por San Salvador. Trayectoria: Es abogada de profesión y posee una maestría en administración de negocios. Actualmente es diputada suplente por San Salvador, y ha participado en las comisiones de municipalismo y trabajo de la Asamblea.