Entrevista | "La gente sabe que no le van a dar bolsitas siempre": Schafick Hándal, candidato a diputado por San Salvador

Schafick Hándal, candidato a diputado por San Salvador

Al actual diputado del FMLN, Jorge Schafick Hándal, candidato a la reelección, se le exige liderazgo dentro del partido, más ahora que el instituto político perdió el poder Ejecutivo y podría sufrir un duro golpe en la Asamblea Legislativa.

Según dice, la realidad de la política en El Salvador no es todo redes sociales, por lo que junto con sus compañeros ha ido al terreno, los territorios, los cuales podrían entregarle entre 15 y 18 diputados, al menos uno por departamento y un número similar de alcaldías. Esto, a pesar de haber pasado una época de inestabilidad, dijo.

¿Cómo ve el panorama como partido FMLN antes de las elecciones en el país del próximo 28 de febrero?

El partido atravesó una época de inestabilidad, resultados de las dos elecciones anteriores, eso no se puede ocultar, sin embargo, el partido y la militancia ha ido saliendo poco a poco de esa inestabilidad, en mucho ha ayudado el tema de la campaña política, porque la campaña es algo que pone a pensar a la gente en algo concreto, ayuda a dilucidar muchas cosas, y esas cosas se aclaran en la campaña. Un ejército, del tipo que sea, donde se pulen las ideas es en el combate.

¿Cómo se ha trabajado esta campaña en comparación de otras, más en redes sociales o más en el terreno?

Aquí da la impresión de que las redes sociales transmiten el cien por ciento de la opinión del pueblo, y eso no es así. Hay un gran número de población, que si bien tiene celular, no usan redes sociales, no las usan todos los días, o las usan muy poco. Hay gente que usa las redes sociales, pero para intercambiar opiniones con la familia, pero no para crear una opinión política, y para ello es necesario ir mar adentro, para hablar directamente con ellos, reconocer nuestros errores, nuestras faltas, y luego ir al encuentro de sus observaciones y caminar con ellos.

¿Qué ambiente han encontrado en el territorio?

Nos hemos encontrado con un ambiente muy favorable, siempre encontramos gente que dice no, y uno no puede cerrar los ojos a eso, pero encontramos gente dispuesta a oir y ha evaluar las propuestas que hemos hecho, errores, lucha y que les llevamos. En el tema de las bolsas solidarias, por ejemplo, la gente nos dice que está bien, que es algo bueno, pero saben que no se las van a dar siempre, y también saben que es producto de sus impuestos, y sobre eso dicen que por qué no la van a agarrar.

Pero, el programa de las bolsas ha impactado, ¿qué les dice la gente?

Nos encontramos con los dos. Unos dicen que el FMLN no hizo nada, otros que dicen que estos sí, pero hay gente que sí analiza, que dice que lo de antes es más integral. Hay críticos, hay fanaticada, pero nos encontramos con la mujeres, que son las que gozaban de muchos beneficios del Gobierno anterior, y saben que han perdido mucho, ya que muchos programas (sociales) terminaron.

¿Como FMLN, qué lugares han visitado en el país durante esta campaña, ha sido por sector o ha sido general?

Ha sido de contacto con la gente, ya que por estar en el Gobierno descuidamos esa área, y ahora hemos regresado, hemos retomado el trabajo con la gente a nivel nacional, para complementar el trabajo en las redes sociales, que son durante las 24 horas, pero no siempre reflejan el sentir de la gente, y es por eso que nos interesa ir al cara a cara, ya que ahí se analiza el sentimiento de las personas, las redes no siempre lo reflejan todo.

¿Cómo están en las alcaldías, y que tanto se ha trabajado con las alcaldías y municipios?

El mayor porcentaje de alcaldías las vamos a retener, otras que se van a perder por descuidos. Hay que recordar que pueblo pequeño, infierno grande, donde hay gente que por cosas pequeñas no les resolvieron, y aplican un voto de castigo. Cálculos no hago, es como el fútbol, unos dicen que van a ganar, y resulta que es otro .

¿Qué les dicen los técnicos a partir de los insumos que han arrojado las diversas encuestas que se han conocido?

La gente de nosotros, dicen que vamos a ganar los 23 (diputados), otros dicen que vamos a ganar 15 ó 18. Personalmente no me caso con números, sino con lo que hay que hacer. La encuesta verdadera será el mero 28. El día de las elecciones no será lo que Nuevas Ideas y (Nayib) Bukele han dicho, esos famosos 60 que dicen que van a ganar, van a llegar a la mayoría simple, ya con aliados, tal vez, el FMLN no va a desaparecer, no va a resultar con cinco ni con tres diputados como dicen, vamos a ganar y tener un número significativo para seguir en la pelea.

¿Qué zona del país o que zonas del país les darán esos diputados?

Vamos a tener un diputado por departamento y en otros vamos a tener dos o tres. Vamos fuertes en el oriente del país, es una zona que se mantiene activa con el FMLN, occidente, se han recuperado algunas zonas, algunas en las que se decía no íbamos a tener nada. No me caso con nada, no es temor.

¿Habrá para dar la lucha?

Claro, no es como ellos lo dicen. Hay FMLN para rato.

¿Quién es?

Jorge Schafick Hándal diputado propietario



Trayectoria: Suma un periodo como diputado. Representa al departamento de San Salvador.