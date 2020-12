Entrevista | “La gente de la Corte (de Cuentas) estaba soltando información a otras ramas” Pablo Anliker, ministro de Agricultura

Pablo Anliker, ministro de Agricultura, asistió ayer a la Asamblea Legislativa, a la comisión que ve el manejo de fondos de la pandemia por covid-19. La siguiente es una transcripción de las respuestas que dio a las preguntas de los diputados.

Yanci Urbina: ¿Cómo puede explicarnos que tuvo ingresos (de FOPROMID) por $145.8 millones pero reporta un gasto de FOPROMID de más de $207 millones? ¿Cómo hizo esas compras si no tenía esos ingresos? ¿Cómo nos explica esa diferencia?

Hemos comprado $207 millones de FOPROMID, correcto; y hemos tenido desembolsos (ingresos) por $145 millones de FOPROMID. Lo siguiente son cuentas por pagar que se tienen que hacer de las compras. Los contratos, en efecto, fueron por $207 millones y los pagos hasta la fecha que estamos ahorita, agosto, es de $145 millones. Los contratos se hicieron sobre la solicitud de fondos que se hizo en su momento a Gobernación al fondo FOPROMID.

Urbina: Diez proveedores concentraron el 84 % de las compras. La mayor parte fueron empresas mexicanas. ¿Cuál es el marco contractual establecido con esas empresas?

Todo se ha hecho según la ley de FOPROMID. Y las compras, por qué en el extranjero: tenemos que comprar afuera cuando aquí ya no nos pueden dar el ancho, porque tenemos que garantizar el alimento de los salvadoreños.

Rodolfo Parker: ¿Qué empresa vendió el atún enlatado, nombre, su nacionalidad y monto del contrato?

Se le ha comprado a Grupo Calvo, en el país, y a Marhel Group, también en México. Los montos, si no nos equivocamos, a Marhel Group fueron $11.7 millones y a Calvo, $5.2 millones. Quiero aclarar que no se le compró más a Calvo porque no tenía capacidad de darnos en ese momento porque tenía gran demanda de exportación.

Parker: ¿Qué empresa fue contratada para coordinar la logística del empaquetado de bolsas de alimentos? ¿Cuál fue su nacionalidad y el monto?

Se contrató a Molinos San Juan, que es salvadoreña, por un monto de $2.8 millones; y también a Nice Moon SA, que es panameña, por $5.1 millones.

Parker: ¿Cuál fue el monto pagado en despensas o canastas alimenticias a la empresa mexicana Integradora de productores de Estado de México SA de CV?

El monto es de $36 millones.

Martha Évelyn Batres: ¿a qué se ha debido la reserva que usted ha tomado como decisión en el MAG de la información para que los salvadoreños sepan en qué ha sido invertido el dinero?

Simple y sencillamente porque la gente de la Corte (de Cuentas) estaba soltando información a otras ramas. Como esas son las noticias que usan muchos medios para sobrevivir. Nosotros tenemos cuatro equipos de la Corte y les estamos dando todos los papeles y aquí estamos rindiendo cuentas. No tenemos nada que esconder, lo único que pedimos la decencia de que nos dejen entregar tranquila la información. Lo que no es permitido es que se esté soplando a otras instituciones. Acabemos los procesos y liberamos la información. Qué casualidad que cuando no estaba la restricción todo se salía y a medias, lo peor es que no pueden ni siquiera agarrar la información bien sino que la dan por partes, y ahí es donde se da la confusión. Para evitar esa mala información y mala fuga se ha hecho esto.

Batres: ¿Cuál ha sido el método de distribución (de paquetes alimenticios), tanto en período de emergencia como posterior, cuáles han sido los criterios y el registro de personas beneficiadas?

Me llama la atención su pregunta. ¿Cómo podemos leerle nosotros la mente a la gente de que no tiene una necesidad solo por su apariencia o porque usted piensa que porque vive en un lugar no tiene necesidad? Nosotros estamos para darle parejo a todos los salvadoreños. Salen unos que otros rechazándolo, qué bien que tienen mucho dinero para rechazarlo pero es nuestra obligación ser parejo cuando entregamos un producto. Todos tenemos derecho a recibir esa canasta.

Batres: Voy a insistir en si existe en realidad una planificación. ¿Cuál ha sido el método de distribución, criterios y registro de cantidad de familias o personas que han recibido los paquetes?

La entrega de las bolsas no la hace el MAG, es un esfuerzo interinstitucional que lo ha estado haciendo otra dependencia. Ellos llevan el registro de a quién le van entregando. Nosotros nos limitamos a la elaboración, embolsado, preparación y logística de llevarlo, pero la distribución masiva no la hacemos nosotros.

René Portillo Cuadra: Si lo que se invirtió en bolsas con alimentos y cajas fueron $202,510,450.04 y se compró 7.6 millones, en promedio costarían $26.64 cada una. ¿Nos pudiera dar el dato de cuánto costo cada una?

La caja de alimentos, que son 1.2 millones, valen $30; las cestas solidarias pequeñas, 1.1 millón, $10; la canasta PES mediana, que fueron 800 mil, $25; y las 4.5 elaboradas por el MAG es la suma de todos los productos que se compraron que están aparte, hay que hacer una matemática más profunda para sacar el costo.

Portillo C.: ¿Repartieron de estos paquetes a partidos políticos?

Yo no entrego, me encargo de fabricar y se entendería que no se entregan a partidos políticos. De la bodega en adelante yo no puedo saber si alguien ha hecho algo.

