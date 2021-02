Entrevista | "La gente dice que me van a apoyar, pero que el tema de diputados es otro": Alejandro Nóchez, alcalde y candidato por Ayutuxtepeque

Tiene 45 años, es administrador de empresas, y desde 2012 es el alcalde de la ciudad de Ayutuxtepeque. Rafael Alejandro Nóchez Solano cree que tendrá el voto de los electores de su municipio, ya que a pesar de la pandemia del covid-19 y de los estragos provocados por las tormentas Amanda y Cristóbal, ha cumplido. No ha realizado ningún préstamo bancario para atender las necesidades de su gente, pero reconoce que debe más de un millón de dólares a sus proveedores. En su caso, dice, no quiere pelear con nadie ni polemizar, sino solo trabajar en beneficio de Ayutuxtepeque, que es a quien se debe.

Su única participación política inició y se mantiene con ARENA. A su criterio, hoy en día la gente sabe qué alcalde cumple con su trabajo, y quién no, por lo que espera obtener el favor de sus votos para dar continuidad a los proyectos que ha comenzado, y los que tiene para el futuro.

El tema de la pandemia covid-19 lo trata casi a diario en sus redes sociales. Reconoce que no tiene acceso a información sobre fallecidos en su municipio a causa de covid-19, pero ha atendido la pandemia con todas las herramientas de la municipalidad.

¿Cómo va el trabajo post pandemia de covid-19 en Ayutuxtepeque?

A la fecha, hoy (8 de febrero) amanecimos con 501 casos confirmados de todo el período que lleva el desarrollo de la pandemia, pero desconocemos de los fallecidos, ya que ese dato no se nos proporciona, pero nosotros hemos atendido la pandemia desde el inicio, en lo más fuerte de la pandemia, y seguimos trabajando con alcohol gel, mascarillas, hemos apoyado a los comercios con dispensadores de alcohol gel, para los clientes que los visitan, y tomando en cuenta la situación económica de los negocios pequeños. Hemos realizado una campaña de sensibilización, concientización y educación, ya que no se trata solo de decir estos no se hace, sino de conocer la enfermedad y de conocer más para evitarla. También entregamos canastas básicas a las familias que no recibieron el bono (del Gobierno) o en los casos donde en el hogar no había nadie percibiendo un salario. Luego, a medida que avanzó la situación, entregamos paquetes de víveres y kits de limpieza a toda la población, lejía, escobas, amonio cuaternario, todo para evitar la enfermedad, son algunas acciones que hemos realizado. Nos hemos visto complicados por falta de recursos, pero en hora buena la Asamblea Legislativa nos asignó recursos para salir adelante, para ver el tema covid, ahora es el tema del FODES el que nos está complicando.

¿Qué han dicho las municipalidades del Gran San Salvador, cuánto van a esperar el desembolso de los fondos del FODES, luego de la resolución de la Sala de lo Constitucional?

Habrá que ver los términos legales que tienen que ver con la resolución de la Sala de lo Constitucional, tiempos de espera, sólo habrá que esperar que se resuelva de una forma favorable.

¿Como alcaldía usted hizo algún préstamo para salir adelante en el 2020?

No, no hice ningún préstamo como municipalidad, lo que hemos tratado es de ir solventando las necesidades primordiales. La dificultad que hoy tenemos es deuda con los proveedores, que de buena fe han confiado y creído en el trabajo de esta administración, y dando los recursos para seguir trabajando con la alcaldía, y de esa manera mantenernos a flote, esperando y confiando que cuando nos entreguen el FODES vamos a poder pagar a los proveedores. A mí me adeudan como un millón 400 mil dólares de FODES, y yo le debo a proveedores como un millón 300 mil , por lo menos hasta finales de enero.

¿Ahí va covid y funcionamiento de la alcaldía, todo tipo de deudas?

Va de todo tipo de proveedores, pero en el tema covid hemos salido adelante con los fondos que se nos asignaron. Lo demás es deuda de insumos, proyectos, y todo lo demás. En el caso de Ayutuxtepeque nos asignaron $570 mil para el covid y para las tormentas Amanda y Cristóbal, y luego $376,000 solo para covid.

¿Qué tanto ha bajado el comercio en el municipio?

Cerraron unos negocios, ha bajado en un 20 %, nos ha venido a afectar. En un momento se autorizó no pagar agua, luz eléctrica, y como el pago de impuestos llegaba en el recibo eléctrico, ahí quedó el bache.

¿Qué tanto se detuvieron los proyectos municipales?

Hemos llegado a cumplir en un 70 %, ya que no hemos tenido fondos para ejecutar, los proveedores pueden dar el crédito, pero otros no, no podíamos comprar para resolver algo en una colonia o en otro lugar. Por ejemplo, teníamos un programa llamado "Ayuda a las Comunidades", eso no lo he podido realizar, porque es entrega de materiales. La alcaldía entrega los materiales y la comunidad pone la mano de obra, y eso no se ha podido. Los proyectos más grandes si los hemos realizado, la Calle al Bosque, el segundo tramo, la realizamos, una cancha de grama sintética en la colonia Santa Rita 4, calle a Mariona, calles en el municipio, y otros, eso es lo que no hemos podido pagar.

¿Qué le ofrece a la gente para su cuarto período en la alcaldía ?

Dar seguimiento al trabajo, dar continuidad al trabajo que se ha venido realizando, en programas sociales, deporte, salud, educación, niñez, equidad de género, adultos mayores, desarrollo económico local y apicultura. Además de eso, con obras de infraestructura como canchas, calles, que es lo que más apremia a la población, es lo que quiere que se siga desarrollando, recuperación de espacios públicos, además de los servicios como recolección de basura, alumbrado público y otros que desde la alcaldía realizamos. Lo he separado así: el plan de desarrollo municipal es ese, y también tenemos el Plan Nuevos Proyectos Ayutuxtepeque 2021-2024. Yo no creo en promesas, ofrecimientos, ya que eso se lo lleva el aire, no soy mucho de prometer, sino de buscar soluciones a los problemas. A la población le puedo ofrecer las obras, sin embargo estamos impulsando algunos proyectos nuevos, que se llama "Animales Felices", una veterinaria, también ser enlace con otros organismos para velar por los animalitos callejeros, que llevará vacunación, esterilización, también tenemos el cerro El Carmen, con el proyecto "Unidos por el Bosque", que será un parque metropolitano, y con ello potenciar el turismo y el desarrollo municipal. También tenemos becas por excelencia, que nunca hemos hecho, pensamos lanzarlo para la juventud, inversión a la educación, desarrollo humano y apoyo a la economía familiar ya que se verán beneficiados. También tengo "Salud para Todos", queremos más personal médico para llegar hasta el lugar, a todos los lugares de Ayutuxtepeque, también apoyaremos a los emprendedores, a la micro empresa del municipio, tenemos el programa "Impulsa tu Emprendimiento", y la adquisición de inmuebles y al adquirirlos luego convertirlos en canchas, lugares de sano esparcimiento. Y finalmente el programa "Alcaldía Fácil y Digital", para facilitar pagos desde la página web, pagar con tarjetas de crédito y todo eso. Vamos a tener todas las partidas de nacimiento digitadas y digitalizadas.

¿El proyecto en el cerro El Carmen, el ecológico, qué tan avanzado?

Como OPAMSS le comenzamos a buscar forma y fondos, con otras organizaciones interesadas en el tema medio ambiental. Creo que trabajando en conjunto podemos tener un parque bonito, ecológico y metropolitano, y para el uso de la zona metropolitana y de la gente de Ayutuxtepeque. El programa se llama "Unidos por el Bosque", cerro El Carmen.

¿Qué le dice la gente cuando llega a su comunidades, cómo ve la aceptación para usted?

Gracias a Dios hay mucho apoyo, lo que he podido percibir es un apoyo, la gente está muy clara que en las alcaldías, en las localidades, lo que pesa es la persona, es el momento en que te hacen el examen. Venimos desde el 2012 con mucha aceptación del trabajo que se realiza, en mi caso no veo colores políticos, lo que me interesa es que lo que se haga sea en beneficio de los habitantes de Ayutuxtepeque, no tengo ningún problema en trabajar con los funcionarios del actual gobierno, trabajé con los funcionarios del FMLN, y hoy no tengo problema en trabajar con el gobierno de Nuevas Ideas. De lo que se trata es que el desarrollo venga a mi municipio. La gente me dice es que conocen mi trabajo, y que me van a seguir apoyando. Confío en Dios, en el trabajo y en la gente del municipio.

¿Tiene sus votos?

Lo que la gente me dice es que me van a apoyar, pero que el tema de diputados es otro. Hace algunos días salió una encuesta de la (Universidad) Tecnológica, en la que saqué nota de 6.96 de los 19 alcaldes de los municipios de San Salvador, me ubiqué en el quinto lugar.

¿No ha tenido problemas en el territorio con destrucción de propaganda o algún choque con otros partidos?

Por el tema pandemia no hemos realizado ninguna concentración, tenemos que ser responsables. En mi caso no se está realizando ningún tipo de concentración, también evito, no me meto en problemas, no me meto con nadie, no me interesan conflictos con nadie, sino solo trabajar. Muchos candidatos a lo que se dedican es a atacar, en mi caso no voy a atacar a nadie, no me interesa, no es mi punto principal, mi punto principal es atacar los problemas de Ayutuxtepeque.

¿No realizó ningún lanzamiento de su campaña?

Lo que hice de inicio de campaña fue una rendición de cuentas el pasado 27 de enero, donde estuvieron presentes algunos representantes de directivas, colonias, comunidades, donde informé lo que se ha hecho de mayo a diciembre de 2020 de fondos FODES, aunque no se han recibido, pero ahí está una rendición, lo hice en la cancha de la colonia Bonanza, en mis redes sociales está el video de la rendición. Para el cierre de campaña no hay nada planificado, lo evaluaré con mi equipo.

¿Con otros candidatos de Ayutuxtepeque no hay alguna medición?

No, no la hay, no he hecho.

¿Ya hay un plan de trabajo para el 28 de febrero?

Vamos a proporcionar transporte como partido, vamos a entregar alcohol gel, mascarillas, y los centros de votación van a ser los mismos centros de votación de la elección anterior.

¿Quién es?

Nombre: Alejandro Nóchez

Estudios: Licenciado en Administración de Empresas

Edad: 45 años

Otro partido político: No (ni quiero)

Es alcalde del municipio de Ayutuxtepeque desde 2012