Entrevista | "La gente quiere diputados bravos, no aguados": José Roberto Ugarte, candidato a diputado por el PDC

José Roberto Ugarte es uno de los rostros más visibles que ha tenido el Partido Demócrata Cristiano (PDC) de cara a las elecciones legislativas del 28 de febrero. De 49 años, busca una diputación en La Libertad, ahí donde el partido no logró ninguna hace tres años. Amparado en la confianza que le dan sus propuestas, asegura que la clave pasa por respetar al votante; el cual espera de ellos honestidad, sin "palabras rebuscadas".

¿Qué percepción tiene de cómo camina su candidatura?

Debo de decir que es una recepción cálida. La gente anda buscando esperanza, perfiles diferentes a los del político tradicional. Y aunque suene como un cliché, yo no soy el político tradicional. Soy un ciudadano preocupado por las cosas que ha visto y decidí meterme. El país está polarizado, hay mucho odio, resentimiento. La gente quiere personas dispuestas a defender principios, pero que dé soluciones.

¿Qué impresión tiene del tipo de diputado que quiere la gente?

Ahorita, por la coyuntura que tenemos, quieren diputados bravos, fuertes. No aguados. Quieren diputados que puedan decir las cosas con autenticidad, con sinceridad pero con carácter. Mi impresión es que quieren gente que sepa de los temas que está hablando pero que tenga carácter. Gente como Sulen Ayala, como este servidor, como Karla Hernández (actual diputada de ARENA), de mucha fortaleza a la hora de hablar. Mi sensación es que ese es el tipo de diputados que la gente está buscando, no monocromáticos o que le dicen que sí a todo y por quedar bien con todo mundo no definen posiciones.

La Libertad da diez diputaciones. En la última elección legislativa, el PDC no consiguió ninguna. ¿Qué le hace pensar que usted puede ganar una?

Las condiciones son diferentes. Los espacios que dejan Francis Zablah, Gustavo Escalante, Felissa Cristales, aparte que hay un desgaste sobre todo en ARENA. Aparte, los diez candidatos por el PDC son bien diferentes a las que se llevaban en aquel momento: hay más apertura. Hay más perfiles. Tenemos buen chance y expectativas de sacar dos diputados en la Libertad.

“Le he preguntado a varios candidatos (de NI) cuáles son sus propuestas y no responden nada”.

No compiten solo contra el desgaste de otros partidos sino contra el nuevo actor de Nuevas Ideas, ¿cómo valora la campaña de NI en el departamento?

La campaña que están haciendo en el departamento es igual a la que están haciendo en el resto del país. Es un poco vacía y parasitaria. Su campaña, y he debatido con varios de ellos, se basa exclusivamente en la figura del presidente, de Nayib. Le he preguntado a varios candidatos cuáles son sus propuestas específicas. Usted les habla de los desfinanciamientos en presupuestos o de la transparencia y no le responden absolutamente nada. La campaña debería ser diferente por departamento pero es lo mismo: la maquinaria con nuestros impuestos que se ha tirado para que esta gente proyecte la imagen del presidente y a través de esa relación parasitaria se vaya votando por la "N".

¿Cómo se compite teniendo usted sus propuestas y los demás candidatos la imagen de Nayib?

Se le pide a la gente que examine perfiles. Repetir una y otra vez. Yo recomiendo en cada participación: a su candidato, no importa el partido que le guste, pregúntenle por sus propuestas. Pregunten por su perfil de vida, porqué o de qué se trata lo que quiere hacer por el país. Ese filtro, que no es tan complicado en realidad, bota absolutamente todo lo que pudiera llegar a ser un candidato de Nuevas Ideas a la Asamblea. No es tan difícil botarlo pero hay que concientizar a la gente, que vote por perfil, por rostro. Se acabo el tiempo del voto por bandera.

Ha mencionado que su campaña se financia con fondos propios. El objetivo obvio es ganar la diputación, pero no se puede dejar de lado la opción que eso no pase. ¿Vale la pena la inversión?

Sí vale la pena. Tengo que ser bien honesto: yo estoy autofinanciando mi campaña, pero porque reuní a compañeros de colegio y amigos donde les dije que este era el proyecto y ellos me pidieron que participara. Varios se me acercaron un poquito antes del 9F y me dijeron que querían que me metiera en esto. Yo no había sido político en mi vida. Yo he sido provida, antiaborto y así empecé un poco el tema del activismo en redes. Ni siquiera me dijeron partido. Cuando se tomó la decisión de participar con el PDC, les llegue a tocar la puerta y me respondieron. Así he financiado la campaña. Donaciones de a poquito, de $25, de $50. Nada de financistas.

¿Quién es?

José R. Ugarte Candidato PDC por La Libertad

Trayectoria: candidato a diputado suplente para la legislatura 2015-2018.

Actual candidato a diputado propietario.

Usted tiene 49 años. Eso significa que vivió el conflicto armado justo en su juventud. Habiendo vivido eso, ¿cómo se le pide el voto a una generación que no la vivió y a la que el oficialismo le intenta enseñar que eso fue una farsa?

Con respeto a la juventud. Mucha gente de mi edad les habla hacia abajo a los jóvenes. Es el primer error. Mis hijos tienen 19, 16 y 13 años. Les explico a todo mundo como se lo explico a mis hijos: el conflicto armado surgió de injusticias de ambos lados. Es una explicación que debe reconocerse primero. La resolución de las injusticias no debe, y nunca debió resolverse, por la vía de las armas. Eso permitió un acuerdo que es el que nos da la base de la democracia de hoy. No debe ser una explicación muy completa, ni tendenciosa hacia el militarismo o la guerrilla.

¿Compararía usted la "aplanadora verde" de esa década con la hoy deseada "aplanadora cyan"?

Creo, en realidad, no porque sea mi partido la democracia cristiana, que sería muchísimo peor. En aquel tiempo solo duró una legislatura la mayoría de la democracia cristiana, no se intentó tomar el control de otras instituciones, como la corte de cuentas, la Fiscalía, el ejército, la policía. Una aplanadora cyan ahorita es una consolidación de la toma del poder de las instituciones. No es igual. Estamos en un mundo completamente diferente.

En ese mismo contexto, Dagoberto Gutiérrez decía que uno de los errores de la oposición es hablarle al votante del irrespeto al Estado de Derecho, pero que a la gente eso no le dice nada. ¿Cómo se le explica eso al votante?

No deben ser con irrespeto o lenguaje rebuscado. Hay que buscar los puntos de inflexión donde esas cosas les van a afectar. Un ejemplo: hay mucha gente ahorita, está documentado, muchachos de 25 años en Venezuela que han tenido estudios de bachillerato e iniciaron universitarios que han tenido qe salir a las calles para pedir comida. A mendigar. Los papás de estos son los que votaron por Chávez hace 22, 30 años. Se le da un ejemplo como eso: "el voto que ustedes dan, probablemente ahorita no les haga ver cómo les va a afectar, pero sé que todos ustedes van a amar y adorar a sus hijos". Y se les muestra la documentación de la gente cómo está comiendo estiercol en Venezuela. Y se les dice: "esto que les ha sucedido a estos cipotes que andan pidiendo es por las mala decisiones que tomaron sus tatas hace un par de años". Cuando uno les da ejemplos como esos, en vez de hablarles del imperio de derecho, de la fiscalización. Viera cómo le entienden. Ahí sí hay que ser un poco más gráfico.

“Yo recomiendo: a su candidato, no importa el partido que le guste, pregúntenle por sus propuestas”.

A partir de sus propuestas (ver recuadro), ¿tiene la certeza que cuentan con el apoyo de su partido?

En esta etapa del proceso, sí sabemos que contamos con apoyo dentro del partido pero el candidato que le diga que tiene ya cabildeadas todas sus propuestas le está mintiendo. Tengo apoyo partidario pero a la hora de cabildear, sí, yo ya sé con quién voy a llegar a cabildear mis propuestas.

¿Valora el hecho que usted piensa estar en comisiones específicas pero que no termine en estas?

Sí. A mí me gusta hacienda, política y puntos constitucionales. Son las tres comisiones donde yo quisiera estar, pero estoy clarísimo que puedo acabar en otra. Estoy claro que es bien probable que acabe en otras comisiones. (Pero) no es dependiente de la comisión en la que esté el tipo de propuestas que usted lleve; buscaría apoyos en las otras comisiones.

Leyes y Prioridades de José Ugarte

El candidato del PDC explicó cuatro propuestas que serían su prioridad como iniciativas.

Apoyo a mujeres

Para que el Estado se haga cargo de proveer subsidios médicos, psicológicos, asistencia financiera, prenatal, a mujeres con embarazos no deseados, o producto de violaciones, así como modificar ley de adopciones para facilitar dar estos bebés a familias que sí los deseen.

Reactivación

Compendio de leyes y medidas protectivas para la gente que perdió su trabajo, sus negocios, y que los acreedores o usureros los acosan actualmente.

Policía judicial

Esta propuesta del candidato es similar a la reforma ya solicitada por la FGR, en el sentido de crear una policía que trabaje aparte de la PNC. La diferencia es que Ugarte propone que esta esté arriba de la PNC, pero su labor sea solo investigativa.

Pensiones

Ugarte propone modificar la ley para que se amplíe el abanico de inversiones, y que el cotizante pueda decidir dónde quiere que se invierta su saldo de pensiones.