Entrevista | "La oposición va a tener que aliarse con la sociedad civil": Andy Feiler, candidato a diputado por Nuestro Tiempo

Andy Failer, uno de los miembros fundadores de Nuestro Tiempo, compite ahora por una diputación por San Salvador.

En esta entrevista explica sus inicios en la política y su propuesta legislativa. También plantea que Nuestro Tiempo pretende liderar una oposición en la Asamblea Legislativa, asegura que su función será de "resistir" frente a las posibilidades de que el partido de Gobierno sea mayoritario. Señala que deberán vigilar la elección de funcionarios esenciales para ejercer contrapesos.

¿Por qué decidió correr por una candidatura en Nuestro Tiempo?

La experiencia que tuve en un partido tradicional y ver cómo estaba cerrado a abrazar la renovación, a entender cómo la política estaba cambiando y ver de cerca cómo Jhony, Juan Valiente y Aída Betancourt fueron mal vistos por este partido, generó un sentimiento de que hacía falta un partido nuevo. Y eso llevó a fundar Nuestro Tiempo.

Los fundadores de Nuestro Tiempo salieron de ARENA. ¿Hay algo en NT que se parezca al proyecto de ARENA?

Yo creo que NT es todo lo contrario. Algunos de los fundadores tuvieron esa experiencia, son dos personas que le quedaron grande a ese partido en cuestión de principios, de ética, de transparencia, a diferencia de otros partidos políticos que han tomado lo peor que tiene ARENA.

Mientras usted estuvo en ARENA compartía la ideología de derecha. ¿Usted dejó de ser una persona de derecha?

He tenido una transición, pero en ese momento no me consideraba una persona arraigada a los principios de derecha, sino que siempre me ubicaba en el centro. Por eso también cuando decidimos fundar el partido político fui de los que insistió en que el centro era muy importante.

¿Cuáles son los temas que le interesa abanderar, en caso de ganar un curul en la Asamblea Legislativa?

A nivel personal he construido una plataforma muy pequeña, sabiendo que en la siguiente legislatura va ser muy difícil alcanzar concensos políticos, tomando en cuenta que el oficialismo va a tener una mayoría. Una de mis propuestas es la regulación del Quedan, que es un documento que se le entrega a microempresarios a los que el Gobierno les encargó, por ejemplo, hacer uniformes. Lo que dice el documento es que el Gobierno tiene la obligación de pagarle, por ejemplo, a 60 días. Lo que ha sucedido es que pasan esos 60 días y el Gobierno no les paga. Entonces, nuestra propuesta es darle un valor al documento. Otra propuesta es congelar la partida que contiene más de $9 millones en comunicaciones y reorientarla a la Universidad de El Salvador.

Cómo lograrían consenso en estos temas, partiendo de la idea que el partido mayoritario podría ser el que respalda al Gobierno?

Es importante tomarles la palabra pues ellos han prometido también fortalecer el presupuesto de la Universidad de El Salvador, por ejemplo. Y como dije antes, en la política es natural negociar, sobre la mesa y no por debajo de la mesa.

¿Cuáles le parece que son los temas más urgentes que tiene el país?

El primero es la austeridad. Una Ley especial de ahorro y austeridad creo que va ser necesaria. Claramente, tenemos una crisis fiscal enfrente. Se aprobó un presupuesto desfinanciado. Esta era una costumbre el tiempos de ARENA y del FMLN pero este Gobierno tomó la misma decisión medio de una pandemia. Todos los candidatos de NT asumimos no tomar los guardaespaldas que corresponden a los diputados propietarios y suplentes y tampoco tomar el seguro médico y no vamos a viajar con fondos públicos.

¿Qué rumbo considera que debería tomar la Asamblea en un momento político como el que vive el país?

Va ser bien difícil, y no quiero sonar pesimista cuando digo que vienen años muy oscuros porque el oficialismo va tener más fuerza e insisto en que la siguiente Asamblea, sobre todo la oposición va tener que resistir. He visto declaraciones irresponsables de miembros de Nuevas Ideas donde hablan de tener más control incluso en la Corte Suprema de Justicia. Esa es una labor importante. En la elección de funcionarios de segundo grado va tocar resistir cuando se quiera elegir al Fiscal General de la República, o magistrados y en cuanto al tema presupuestario.

¿Cómo lograrían plantarse como oposición en caso de que, por la razón que sea, un partido obtenga la mayoría calificada en la Asamblea?

El sistema de cocientes y residuos no permitiría que eso pase, pero bajo el caso hipotético que eso fuese así, la Asamblea tendría que hacer algo que no han hecho antes y es escuchar a las personas de afuera. La oposición va tener que aliarse con la sociedad civil.

Las encuestas no indican que NT es un favorito. ¿Qué escenarios se plantea su partido en la próxima elección?

El escenario político que tenemos ahorita es algo que nunca habíamos visto. Los partidos tradicionales han sufrido un desgaste, hay un partido oficialista que se basa en la popularidad de un presidente, hay dos nuevos partidos políticos que han elevado la vara en oferta . Es bien difícil predecir escenarios.