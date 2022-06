Entrevista | “La poesía fue la terapia que me ayudó”

Claudia Patricia Chávez de Hernández, de 51 años, originaria de Santa Ana, publicó recientemente su primer libro de poesía llamado Ecos Sentimentales, el cual está dedicado a la memoria de su hija, Katherinne, quien fue víctima de feminicidio en abril de 2018. A través de sus poemas, la autora busca rendirle un homenaje a su hija y a la vez convertirse en un ejemplo de motivación para personas que al igual que ella hayan sufrido en carne propia la violencia en contra de la mujer.

¿De qué trata su libro?

El libro consta de 105 poemas. Es una antología. Hay poemas de toda diversidad de amor, pasión, melancolía, los cuales son los que predominan en el libro. Parte de los poemas son dedicados a la memoria de mi hija, que fue víctima de feminicidio. Además, hay uno que se llama La paz que viene de lo alto, que curiosamente lo hice el último cumpleaños de mi hija como un presentimiento de que algo iba a pasar y de una paz que solo Dios sabe dar.

¿Por qué el nombre de Ecos Sentimentales?

Lleva ese nombre por la manera en la que surge su creación. Lo que expreso en él es aquello que no podía expresar de otra manera durante el luto de mi hija, por eso de Ecos Sentimentales. Porque incluí todos los poemas que escribí durante el momento más triste de mi vida.

¿En qué fecha publicó su libro?

Se dio a conocer el 23 de abril de 2022 por ser el Día Internacional del Libro. Además, se cumplían cuatro años de que mi hija perdió la vida. Fue algo no planeado, el compañero que me ayudaría a presentarlo no tenía tiempo y decidimos posponerlo, entonces coincidió la fecha para conmemorar su muerte y el Día del Libro.

¿Cómo surge la idea de hacer y publicar un libro?

Ecos Sentimentales es una promesa que le hice a mi hija. Tenía todo listo para hacer un libro y pasó el deceso de ella. Todo paró y ya no continué con el sueño de mi libro. Estaba encerrada en un dolor, pasaba encerrada en mi cuarto, no comía, no entendía que a través de la escritura podía distraerme y a la vez honrar su memoria.

¿Cuál fue su motivación?

Una de las grandes motivaciones para hacer mi libro fue que ella (hija) me decía que me admiraba, ella decía que era un talento, me leía mis poemas. "Admiro su talento" me decía. Desde entonces comencé a hacer mi libro. Ella me preguntó un vez cuándo publicaría mi libro y eso me motivó a hacerlo. Espero continuar publicando más libros, que permitan que mi poesía trascienda. Por el momento tengo pensado sacar una segunda parte de Ecos Sentimentales donde pretendo publicar más poemas relacionados al feminicidio de mi hija.

¿Cuál es el objeto de su libro?

A través del libro logré sostener el recuerdo, y que sirva para todas aquellas mujeres que están pasando por una situación similar. El perder un hijo no solo significa enterrarlo y ya, sino recordarlo cada día. Mi intención es que las personas que han perdido familiares por violencia traten de ocuparse en actividades positivas, que piensen que lo pueden lograr porque sirve como motivación para demostrarse uno mismo que sí podemos salir adelante. Cantar, bailar, pintura, escritura... actividades que nos permitan pensar menos en el dolor.

¿Usó su libro como una terapia?

Cuando retomé la idea del libro estaba en un gran duelo y no podía expresarme de otra manera. Comencé a escribir sobre lo que sentía. El libro se convirtió en un desahogo, un bálsamo para sacar de adentro todo ese dolor que tenía y poder dedicarle esos poemas de melancolía a ella. Me había encerrado tanto en el dolor y comencé a desahogarme escribiendo.