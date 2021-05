Entrevista | "La preocupación de ellos es la toma del Poder": José Marinero, presidente de la Fundación DTJ

Debido a las recientes decisiones de la Asamblea Legislativa de destituir a los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), diferentes organizaciones han mostrado su preocupación, incluida la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ). Su presidente, el abogado José Marinero, explica en esta entrevista las implicaciones que hay luego la coyuntura.

¿Qué implicaciones tiene la destitución de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional?

Es importante que se entienda que acá lo que está sucediendo es un golpe de estado. Hay una concentración al margen de la Constitución y las leyes del poder en manos de una persona y un grupo de personas. Esta es una decisión con la intención de retirar obstáculos al ejercicio autoritario y concentrado del poder del presidente Bukele. Lo que realmente hay detrás de esto es que hay un poder que no se había doblegado al Ejecutivo y que ahora han impuesto. Es un poder que han usurpado con la gente que le son útiles. El segundo punto es la imposición de una Corte. Aunque falta un procedimiento, es una trampa, pero la preocupación de ellos es la toma del poder y la concentración absoluta sin límites y ningún control.

¿Qué tipo de magistrados han impuesto los diputados afines al gobierno?

Utilizan a una persona que ya había usurpado funciones en la sala, Elsy Dueñas. Utilizan a una gente útil, instrumento del Ejecutivo que han utilizado antes, como el del IAIP (Luis Suárez) y ahora trasladan a la Corte. Todo esto sin que haya ningún tipo de calificación por parte de la Asamblea sobre las competencias y la idoneidad de estas personas. Competencia y moralidad notoria, ninguna.

¿Cuál es el interés de este gobierno en dominar el poder judicial?

A este régimen le interesa aparentar cierta legitimidad porque es la manera cómo podría navegar las aguas de la comunidad internacional, es la única manera. ¿Cómo lo está legitimando? Consiguiendo que los demás funcionarios tenga como legítimos los nombramientos de estas personas que son verdaderos usurpadores y son cómplices del golpe. Lo que ha pasado el lunes en la corte es incomprensible ¿Quiénes son estas personas? ¿Por qué se sientan en las sillas de los magistrados? ¿Por qué los otros los tratan como pares? Si son jueces de la Constitución, por qué están sentándose con estos que ya la propia Sala ha dicho que su nombramiento es contrario a la Constitución.

Los diputados se fundamentaron en el artículo 186 de la Constitución para destituir a los magistrados....

Hablan de la facultad del artículo 186, y algunos incautos lo andan repitiendo y otros con evidente interés de crear una narrativa de que efectivamente la Constitución se lo permite y que pueden hacer uso de esa facultad sin control. El 186 establece límites, un procedimiento, comprobación de unas circunstancias, lo que han evidenciado una y otra vez, no solo en la plenaria sino en los mensajes posteriores del oficialismo, particularmente desde el mismo presidente Bukele, es que han ejercido una atribución constitucional que sí existe, pero con unos fines distintos, que es la vendeta política contra personas que le fueron incómodas. La segunda es que este es un obstáculo al ejercicio ilimitado sin control del poder, eso no lo han disimulado. Ahora tienen una Sala de ellos. Más evidente no puede ser.

¿Qué opina sobre la toma de la CSJ y la FGR después de la imposición?

Lo que pretenden es legitimar una toma del poder incluso auxiliada por la Policía Nacional Civil. Se ha visto cómo se han tomado las instituciones por la fuerza, en la Corte y la Fiscalía ha sido exactamente igual. Además, hemos visto un entorno de amenazas. Eso es lo que parece por las renuncias de los magistrados legítimos, las renuncias son iguales, lo que uno logra entrever es que hay amenazas.

¿Cuáles considera que han sido los principales motivos de la destitución?

Ellos han destituido a la Sala porque no se doblegaron a la voluntad ilegítima del Ejecutivo. Ellos han destituido a la Sala por la emisión de sentencias que no le gustaron al gobierno. es una manera de rechazar el control independiente de la Sala de lo Constitucional. Esta es una decisión que ha sido adoptada por el control que ejercía la Sala sobre el Ejecutivo.

¿Qué sentencias cree que incomodaron al Ejecutivo?

Lo que vimos durante la pandemia fue una Sala que defendió los derechos de la ciudadanía, derecho a la libre circulación, el derecho de los varados, el derecho a la salud. El ejecutivo pasó improvisando desde la pandemia. Hizo estos decretos mal hechos, pegados con saliva, forzados, atropellados.

¿Qué se podría esperar de la próxima sesión de la Asamblea Legislativa?

Lo que se ha anunciado de los siguientes pasos es el derribamiento, la captura, la cooptación, la toma y el asalto del resto de órganos de control. Viene posiblemente la Corte de Cuentas, porque les está contando las costillas y la PDDH.