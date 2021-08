Entrevista | "Las alcaldías solo seremos oficinas de trámites administrativos": Carlos Alberto Gámez, alcalde de San Agustín

En su cuarto periodo consecutivo como alcalde de San Agustín, en Usulután, Carlos Alberto Gámez Estrada, asegura que el principal inconveniente que enfrenta la comuna es el impago del FODES por parte del gobierno ya que esto se traduce en un estancamiento de proyectos que llevan bienestar a la población.

Afirma, que el cobro de tasas municipales no es suficiente para la operatividad de la alcaldía y que la falta del FODES lo obligaría a recorte de personal o a disminuir los salarios en los empleados municipales en los próximos meses.

¿Qué proyectos tiene planificado ejecutar en San Agustín?

En presupuesto teníamos cerca de 20 proyectos de infraestructura para ejecutar este año y no hemos podido realizar ninguno porque no hemos recibido el FODES al 100%. Veníamos arrastrando proyectos del año pasado, y eso nos afectó para ejecutarlos. La mayoría de proyectos son de mejoramiento de la red vial, pero sin fondos se nos ha dificultado hacerlos.

¿El impago del FODES afecta servicios de la comuna como la recolección de desechos o pagos a servicios y la planilla de empleados?

En la recolección de basura no nos hemos visto afectados. Hemos administrado bien los pocos recursos y un ahorro para solventar el alumbrado público y los desechos sólidos, así como actividades deportivas de prevención, pero sí afecta porque los proyectos no se ejecutan; además por la falta del FODES no podemos operar administrativamente, nuestra planilla es de cerca de $18,000.00, de 16 trabajadores de la comuna. Hasta hoy estamos al día con el pago de salarios, pero tal vez solo llegue a este mes, luego nos veremos con dificultades grandes. Se evaluará recorte de personal o disminución de salario porque (solo) recaudamos entre $3,000 o $4,000 mensuales por servicios.

¿Qué alternativas busca ante la falta del pago del FODES?

Es decepcionante porque la gente confía en nosotros . Todo se verá afectado, confiamos en que eso (impago del FODES) dé vuelta atrás y nos entreguen el recurso porque la creación del FODES se dio para descentralizar los recursos y que las comunas resuelvan con prontitud a las comunidades. No entregar el FODES es retroceder al tiempo, las alcaldías solo seremos oficinas de trámites administrativos y parará el desarrollo por no resolver problemas de nuestra gente. No será la alcaldía la afectada si no toda la población.

¿Hay obras suspendidas en el municipio por falta de fondos?

El 100% de obras que se pretendía realizar están paradas porque contábamos con el FODES adeudado. El problema es para la población, le hago un llamado al gobierno que resuelva poco a poco en bien del desarrollo de las comunidades.

¿En caso de la centralización del FODES, qué área sería la más afectada?

Eso se desconoce cómo se va a ejecutar (nuevo plan), pero siento que es una burocracia. Con la información el gobierno central se hace huraño, no nos tiene informados sobre lo que se piensa hacer, hasta que nos damos cuenta por los medios de comunicación que se ha aprobado algún decreto que va en contra de las municipalidades.

¿Cómo ha sido la relación del gobierno de Nayib Bukele con la alcaldía de San Agustín, teniendo en cuenta que es liderada por el partido político donde él militó anteriormente?

No hay una comunicación permanente ni fluida con las instituciones de gobierno. Todo acercamiento es por medio de Protección Civil con quien se coordina por las emergencias. De allí, es todo con las instituciones locales como unidad de salud y la Policía Nacional Civil.

¿Y el gobernador departamental Héctor Valle se ha acercado?

Nosotros no hemos tenido ninguna visita de su parte. Solo nos convocó una vez para conformar el plan de gestión de riesgos. Es todo lo que sabemos, no hay nada fluido de parte de ellos (Gobernación).

¿Y cuándo se hizo la conformación de la junta directiva del Consejo Departamental de Alcaldes, lo invitaron?

Sí, también me invitaron, pero por parte del CDA porque fue convocatoria general. En la conformación de la junta directiva fueron una aplanadora conformándola solo por alcaldes del partido Nuevas Ideas, no quisieron hacer una junta directiva plural.

¿Cuál era el principal proyecto que pretendía realizar en el municipio?

La construcción de un complejo mixto de usos múltiples en el casco urbano, con una inversión presupuestada de $260,000; además, pretendíamos dar respuesta a las calles de las comunidades del municipio.

Basado en la realidad que actualmente atraviesa la comuna, ¿cuáles serían las apuestas a futuro para el desarrollo del municipio?

Gestionar mediante el hermanamiento con una organización no gubernamental de Luxemburgo en El Salvador para seguir explotando la agricultura y ganadería que son los rubros a los que nuestra población se dedica en un 90%.

¿Desde cuándo tienen ese hermanamiento con Luxemburgo?

Para los terremotos se realizó un convenio entre Préizerdaul que es una provincia del oeste de Luxemburgo, y luego con la ONG de Luxemburgo en El Salvador. Ese país construyó las casas del municipio que quedaron dañadas por los terremotos (de 2001). Data desde el año 2004 el hermanamiento.

Un tramo de la calle de acceso al municipio se encuentra deteriorada y eso podría afectar el desarrollo del municipio, ¿se ha buscado solución?

El tramo de la carretera del Litoral hasta el casco urbano del municipio es de nueve kilómetros y como comuna resolvimos siete kilómetros con recursos de la municipalidad. Para lo restante no nos alcanzaron los recursos. Ese tramo pertenece territorialmente a Jiquilisco y tendríamos que haber hecho un convenio entre las dos alcaldías, MOP y FOVIAL, pero desde el MOP nos dijeron que no había recurso para solventar ese tramo de calle.

¿Han realizado solicitud para la conexión vial entre San Agustín y Berlín para dinamizar la economía?

El Ministerio de Obras Públicas ha ofrecido pavimentar desde el casco urbano hasta Berlín, y esperamos que eso se concrete. Eso ayudaría mucho en el municipio por la accesibilidad. Serían 19 kilómetros que servirían como acceso inmediato entre la carretera del Litoral con la carretera Panamericana, y que podría impulsar la inversión en este sector.

Si se concreta, ¿se explotaría el turismo de montaña en la zona?

Sí. La intención es la creación de algunos miradores y restaurantes en el lugar y eso nos podría ayudar para explotar el desarrollo económico del municipio.

¿Cuál ha sido el rubro de mayor crecimiento durante su gestión de casi diez años en el municipio?

Promover el desarollo local y el comercio desde el 2014 que se pavimentó la calle de acceso, además se ha beneficiado a la ganadería. El municipio no cuenta con mercado por lo que era importantes promover el comercio local.