Entrevista | “Las elecciones deben ganarse en las urnas, no con violencia” Luis Mario Rodríguez, director del DEP, FUSADES

Preocupación genera en la sociedad civil las confrontaciones violentas que han habido en los procesos de inscripción de candidatos para la elección del 2021. Así lo expresa el director del Departamento de Estudios Políticos (DEP) de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), Luis Mario Rodríguez.

Con Nuevas Ideas como el principal señalado de cometer acciones contra la autoridad electoral, el experto insta a que se respeten los procesos establecidos en la normativa vigente. Desde su perspectiva, el presidente de la república, Nayib Bukele, y el resto de sus funcionarios deben de mantenerse al margen de lo que ocurre y evitar atizar los ánimos de sus seguidores.

A partir de los sucesos ocurridos durante la inscripción de candidatos, ¿cuál es la lectura que hace del actual ambiente electoral en El Salvador?

Tenemos preocupación por lo que estamos observando, algunos actores políticos no están respetando las reglas de la competencia electoral cuando debería ser lo contrario. Existen procedimientos y recursos para reclamar cuando no se está de acuerdo con la resolución de los organismos electorales y, pues, lo que están haciendo ahora algunos partidos —particularmente el partido oficial— es queriendo obligar a la autoridad electoral a resolver utilizando mecanismos violentos.

Las autoridades electorales, lo que están haciendo, es verificando que los candidatos cumplan con los requisitos que establece la ley. Nada más ni nada extraño. Es lo natural de una elección y de esta etapa en la que nos encontramos. Si no se apegan los partidos a lo que está señalado en la legislación, simplemente sus candidatos y sus planillas no puede ser inscritos y no pueden competir. ¿Cómo quieren representarnos si son los primeros que irrespetan el estado de derecho? Esa es una preocupación muy grande. Nosotros creemos que la violencia nunca será la vía para ganar una elección.

Entonces, el ambiente no es el indicado para un evento electoral. Las elecciones son un mecanismo donde los ciudadanos deberíamos estar observando una actuación conforme a derecho de los partidos y estarnos preparando todos para ejercer ese derecho. Esa estrategia de estar gritando un posible fraude en contextos tan polarizados como los que viven la mayoría de países latinoamericanos, incluyendo el nuestro, simplemente lo que viene a hacer es arriesgar la estabilidad política y a generar un ambiente que nos puede llevar a situaciones de violencia que no queremos repetir.

¿Se puede considerar que todos estos incidentes son parte del desarrollo de la democracia?

Los reclamos de los actores políticos en un evento electoral tienen un cauce en la legislación a través de recursos que se interponen en los organismo electorales, el Tribunal Supremo Electoral y los organismos electorales temporales. Eso es normal. Estar en desacuerdo por una resolución de un organismo electoral en esta etapa del ciclo es normal. Lo que no es normal es la violencia, el asedio a las autoridades electorales. La forma en que se está comportando la autoridad pública, que en lugar de dar protección a la autoridad electoral, simplemente está omitiendo su obligación, ese tema por cierto es totalmente irregular.

Preocupa que la Policía Nacional Civil, con quien el Tribunal suscribió un convenio para que preste seguridad en todas las etapas del ciclo electoral, esté ignorando su llamado de auxilio y el de las Juntas Electorales Departamentales. La detención de funcionarios electorales, lo que nos muestra es una conducta autoritaria de la Policía Nacional Civil. Esos tiempos ya pasaron y no podemos regresar a escenarios en los que las elecciones eran intervenidas por quienes se encontraban en el gobierno de turno. Es muy peligroso lo que estamos viendo y ahí la comunidad internacional y las instituciones de control deben actuar al respecto, particularmente la Unión Europea y la Organización de los Estados Americanos, que no pueden intervenir, pero tienen un rol de observadores y deben vigilar con detenimiento los acontecimientos que están ocurriendo en el país.



¿Es sano para la estabilidad del país que un proceso electoral se desarrolle de esta forma?

No, sin duda que no. Lo normal es que la democracia electoral nos permita la celebración de elecciones periódicas, libres, con transparencia y sin violencia política. Las elecciones deben ganarse en las urnas, no con violencia ni en las calles y deben utilizarse todos los recursos que la ley señala cuando no se está de acuerdo con las decisiones de los organismos electorales, pero el ejemplo que se está dando a los jóvenes y la imagen que estamos proyectando a nivel internacional no es la correcta y no abona al fortalecimiento de la cultura política y democrática del país.

El presidente de la república, a quien se le atribuye mucha de la afinidad a Nuevas Ideas, ha estado denunciando que puede haber fraude, ¿es adecuado que se involucre en este tema y de la forma en que lo está haciendo?

El presidente y todos los funcionarios en general de las distintas instituciones y de otros órganos de Estado deben quedarse al margen de las elecciones. Su deber es procurar que haya un ambiente de seguridad donde el elector esté totalmente incentivado a acudir a las urnas y básicamente el Ejecutivo, a través de las autoridades de Seguridad Pública, del ministerio de Educación, que ya se firmó un convenio para facilitar instalaciones para centros de votación, lo que deben hacer es facilitar la implementación del Plan General de Elecciones.

Ciertamente todos los partidos, incluyendo al partido de Gobierno, tienen derecho a tener el grupo parlamentario más robusto, pero eso lo tienen que hacer respetando las reglas del juego. Es legítimo que los partidos aspiren a tener bancadas grandes, pero deben ganar limpiamente, sin campaña adelantada, sin utilizar recursos del Estado para promover a los candidatos del oficialismo, sin emplear violencia que es lo que estamos viendo ahora mismo.

¿A qué se puede atribuir este proceder del partido Nuevas Ideas?

Su pregunta puede tener varias respuestas. La primera puede ser el desconocimiento de la normativa electoral, de los recursos, de los plazos, de los procedimientos que el Código Electoral establece para cada una de las etapas del ciclo electoral. Lo otro puede ser, lamentablemente, un proceder irrespetuoso respecto del Estado de Derecho porque los líderes del partido y el Ejecutivo mismo hemos visto que, a partir del 9 de febrero, con la militarización de la Asamblea, y durante la pandemia, han irrespetado las reglas; entonces, lamentablemente algunos ciudadanos, algunos partidos, podrían querer imitar ese comportamiento fuera del orden constitucional, legal y democrático y eso no es correcto.

Insisto, si nos circunscribimos a la Asamblea Legislativa la decisión final de cómo quedará integrada la legislatura y de quiénes van a quedar en los gobiernos locales la deben tomar los ciudadanos al asistir a las urnas, no los partidos forzando resoluciones a través de métodos violentos y eso es fundamental que los ciudadanos lo tengamos claro y que defendamos un derecho que se plasmó en la Constitución, se reforzó con los Acuerdos de Paz y que nos permite sustituir a quienes no queremos cuando no están haciendo bien las cosas los representantes que ocupan cargos de elección popular.

¿Quién es?

Luis Mario Rodríguez, director del Departamento de Estudios Políticos (DEP), de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES).

Trayectoria: Es Doctor en Derecho, máster en Ciencia Política y en Derecho Empresarial.