Entrevista | "Le apuesto al diálogo más que a ser oposición u oficialista": Marchelly Funes, candidata a diputada de Cambio Democrático

San Salvador es el departamento que más escaños otorga para la Asamblea Legislativa: 24. Sin embargo, eso no significa que sea un lugar "fácil" para conseguirlos. Eso lo tiene claro Carmen Marchelly Funes, candidata a diputada por el partido Cambio Democrático (CD), quien camina sobre una cuerda en la que se acerca y se aleja del oficialismo, pero sin comprometerse o convertirse en una antena repetidora del discurso que emana del gobierno.

¿Cómo valoras tus opciones, siendo candidata de Cambio Democrático?

En esta ocasión se da un fenómeno bastante interesante. Un porcentaje de la población le preguntan cómo va a ser su forma de votar, (y dice) que va a ser por rostros, va a ser por personas. Esto te abre un abanico de posibilidades a todos los candidatos de todos los institutos políticos, porque la población te va a ver a ti, qué es lo que le estás ofreciendo y de cara a eso va a tomar su decisión.

¿Pero sentís que ha tenido receptividad tu candidatura entre la gente?

Los lugares que he visitado, por el covid, sigo las medidas de bioseguridad. Mis reuniones no pasan de 15 personas, no porque no pueda convocar más, sino por respeto y por seguir lineamientos para evitar contagios. He tenido una gran aceptación. La población tienen demasiadas, digamos, ofertas para que siga fortaleciendo mis propuestas.

¿Cuál es tu propuesta prioritaria?

Incluir una reforma en la constitución y que los funcionarios solo puedan serlo por dos períodos. He observado que cuando una persona pasa demasiado tiempo siendo diputado se van volviendo cómodos y se van olvidando de las necesidades de la población; y para mí, la comodidad lleva a algo mucho más delicado y es a convertirte en un funcionario público corrupto. Entonces, evitemos eso.

El trabajo de Juan José Martel en la gestión actual, ¿ayuda o perjudica al CD?

El diputado Martel ha hecho muchas cosas en beneficio de la población salvadoreña. Por ejemplo, antes nos obligaban las compañías telefónicas a firmar un contrato por 18 meses. Él logró, siendo un diputado, que se regulara y que sea el usuario el que decida por cuántos meses quiere su contrato. Ya no puede ser obligatorio. Al igual que la mal llamada membresía por las tarjetas de crédito. Esas son cosas que van directamente al beneficio de la población. Creo que el trabajo que ha hecho no ha sido señalado; creo que le sumaba al partido en general, no a un candidato.

Se habla mucho del rol que debe jugar la Asamblea en los próximos años; en tu opinión ¿cómo debería ser la correlación de la próxima Asamblea?

No hablemos de esta, hablemos de las últimas cinco legislaturas. Te darás cuenta que ha sido un estira y encoge de las dos fuerzas mayoritarias de la Asamblea y eso ha impedido muchos proyectos para la población. Ha impedido que el dinero realmente llegue a donde tiene que llegar y eso es corrupción y eso tenemos que cambiarlo a partir de esta nueva legislatura. Necesitamos hombres y mujeres en esta nueva asamblea dispuestos a trabajar por el beneficio de la población, no por intereses de bienes particulares o de financistas de campañas.

Decís que gestiones de ARENA se vieron complicadas por las mayorías legislativas del FMLN, y viceversa. A partir de eso, repito, entonces, ¿cuál es la correlación que crees que necesita la próxima Asamblea?

La Asamblea debe ser equilibrada y el principio fundamental que debe primar es la población salvadoreña.

Partiendo de los cálculos del oficialismo y del debilitamiento de la oposición, ¿qué papel te ves jugando en la Asamblea en ese equilibrio?

Yo creo que en la Asamblea un voto hace la diferencia. Sino recordemos cuando se buscaba desaforar al diputado Norman Quijano y al que tuvo el accidente (Arturo Magaña). Un voto hizo la diferencia. Por un voto no lo desaforaron. Un voto es sumamente importantísimo y en legislaciones anteriores le llamaban "el voto de oro", porque en la Asamblea si bien es cierto debe haber una correlación para que se pueda legislar y haya gobernabilidad, también un diputado puede hacer la diferencias con las iniciativas de ley. Hacía el análisis un día de estos en una comunidad y me decía: "el diputado (Francisco) Merino ha estado en la Asamblea desde 1982, los únicos años en que no fue diputado es cuando fue vicepresidente". Creo que no es de hacer una carrera en la Asamblea y jubilarte o morirte ahí.

¿Qué opinión tenés de las comisiones especiales creadas por la Asamblea para ver el manejo de fondos y el manejo mismo de la pandemia?

Lo que he visto en los últimos meses es que se están haciendo cosas simplemente por llamar la atención, por tener una posición política electorera hoy que estamos en campaña. Eso no es válido para mí. La Asamblea tiene por función crear las comisiones especiales, eso es legítimo. Lo que no es legítimo es cómo han sido utilizadas estas comisiones.

Partiendo de esa valoración que haces de las comisiones especiales, ¿qué consideración tenés del uso de fondos por parte del ejecutivo?

En el tema del ejecutivo, creo que es el ejecutivo el que debe dar respuestas. Yo, como candidata, no puedo responder ni por el presidente ni por sus ministros ni por nadie. Son ellos los que deben dar las respuestas. En lo que sí puedo opinar es en el tema que debemos fortalecer las leyes y las normas existentes en nuestro país para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas. No podemos pasar de lado que el año pasado y este ha sido totalmente diferente a los demás.

¿O sea que compartís el discurso de que se puede poner la vida por encima de la ley?

La vida es el fin y el principio de la ley y de todo el quehacer del Estado.

¿Qué pensás del 9F?

Las opiniones en relación a ese evento son tan divergentes porque depende: uno, de tu trayectoria; dos, de tu memoria histórica. Lo que se critica es que el presidente del ejecutivo haya ingresado y se haya sentado en la silla del presidente de ese órgano y que haya sido acompañado de militares. Yo no voy a caer en esa dualidad de decirte si es bueno o malo. Creo que los poderes deben de trabajar para beneficio de la población y se debe de evitar la tentación de caer en algunos límites que establece y tiene cada órgano.

¿Qué pensás de las propuestas de reformas a la constitución?

Me parece fundamental que se esté haciendo el ejercicio de estudiar la constitución de la república. Primero, porque es una constitución vieja; segundo, porque tiene demasiadas normas pétreas que en vez de favorecer el trabajo del Estado, lo entorpecen. Te pongo un ejemplo sencillo: se establece que es el órgano legislativo el que elige a los funcionarios de segundo grado. Por décadas hemos visto que estos son elegidos a conveniencia. Si no, retrocedamos un poquito y veamos quiénes han sido los fiscales generales, de dónde han salido, a qué partidos han pertenecido. Tenemos que erradicar eso. Otra de mis propuestas es que la elección de funcionarios de segundo grado no depende de la asamblea, sino de una entidad que esté integrada por la sociedad civil, academia, sector privado y si quieren, por los partidos políticos, pero que no esté en manos de los diputados. Y para eso hay que reformar la constitución.

Sería una reforma en la legislación 2021-2024 y ratificada en la 24-27…

Bajo esa modalidad. Pero también está la otra propuesta. Está el plan B, digámoslo así, que se cree una comisión especial que llame de manera aleatoria a estos mismos sectores que te he mencionado y sean ellos quieren elijan a estos funcionarios de segundo grado.

¿Crees que una asamblea con mayoría oficialista va a querer perder esa posibilidad de nombrar a los funcionarios?

De cara a lo que se ve y el discurso oficial que es "trabajar por la población y beneficiar a la población salvadoreña" creo que sí. Le apuesto al dialogo, a la concertación, más que a ser oposición u oficialista.

Hay campañas de candidatos que presentan propuestas y esconden la bandera, y otros que ofrecen la bandera pero no tienen propuestas…

Yo no sé si los candidatos, cuando aceptan, están concientes del compromiso que significa ser candidato y el compromiso mayor que significa llegar a sentarse a un curul a la asamblea. No es cualquier cosa. Es una responsabilidad que vas a llevar. Haría una invitación a esos candidatos que están promocionando una bandera o una figura y no están dando propuestas. Creo que la población, desde hace varios años demanda propuestas de los candidatos. No es solo llegar a sentarse, a firmar o a hacer la pantomima que están trabajando.

Trayectoria: Licenciada en comunicaciones (UCA), Máster en métodos y técnicas de investigación (UES), miembro de la fundación CD.