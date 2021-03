Entrevista | "Lo más grave de este caso es ¿quién está detrás?": Daniela Genovez, excandidata a diputada por el FMLN

En un contexto electoral tenso, Daniela Genovez denunció una agresión verbal hecha por Roberto Silva, un youtuber afín al Gobierno, que ingresó al hotel donde se desarrollaba el escrutinio final de las pasadas elecciones legislativas y municipales con una credencial de periodista de Radio El Salvador, uno de los medios estatales.

Noel Orellana, magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), dio a conocer que los medios oficiales habían acreditado a 398 personas y una investigación de El Faro reveló que empleados gubernamentales, entre ellos comunicadores institucionales, fueron acreditados para cubrir las elecciones como periodistas.

Para Genovez, sobre la agresión denunciada, las preguntas principales a responder deben ser quién intercedió por la acreditación de Silva, quién lo financia y los intereses que persigue.

¿Cómo fue el entorno los días del escrutinio anteriores a la agresión por parte de Roberto Silva?

Desde el inicio del escrutinio nosotros observamos un ambiente hostil por parte de varios funcionarios del Gobierno. Ellos llegaron ahí a hacer algunas muestras de prepotencia, de intimidación. De hecho, el Director de Migración (Ricardo Cucalón) hasta se tiró al suelo, fingió una agresión unos días antes. Luego, había una serie de youtubers que andaban ahí. Yo no me había fijado, no los había ubicado. De hecho, yo ni siquiera conocía al señor Roberto Rilva. Y bueno, un día yo salí a mi casa para el almuerzo y cuando íbamos a entrar nuevamente, pues se dio el incidente. Solo vi que estaban filmando y cuando yo estaba a la entrada del lobby fue que ellos me comenzaron a dar persecución. Yo me fui casi corriendo mientras él me iba dando persecución y me iba diciendo cosas.

Usted ha comentado que denunció el hecho a la Policía que se encontraba en el escrutinio. ¿Qué respuesta obtuvo?

Yo le dije a un policía "me vienen dando persecución". El policía no hizo absolutamente nada. No lo detuvo a pesar de que el sujeto estaba en flagrancia.

Cuando todo se había tranquilizado yo salí y le dije "mire ¿y no lo va a detener?" y me dijo "no, ahí tiene que ir a la Fiscalía a ver qué hacen ellos". Después me fui a la PDDH y a la Fiscalía que tiene una cede en el escrutinio final. Tampoco paso nada.

¿Qué le dijeron?, ¿por qué no procedieron?

"Le vamos a dar trámite, vamos a remitir a la unidad correspondiente" y eso fue lo único. No sé, sinceramente, por qué razón lo hicieron. Se dio una situación de desprotección a los derechos de la mujer por parte de las instituciones del estado y eso es grave, en este caso. De hecho, en la LEIV está contemplado como "obstaculización de acceso a la justicia" para las mujeres y los policías que no acudieron a la detención de inmediato podrían incurrir en ese delito.

Usted recurrió a varias instituciones que, aunque lento, actuaron . ¿Qué cree que las hizo actuar?

Sin el clamor popular, sin miles de mujeres que se manifestaron con su sonoridad y muchos hombres también, la Fiscalía no hubiera procedido. Yo creo que no estuviéramos en el momento en el que estamos si no fuera por la opinión pública que se volcó a mostrar su solidaridad.

Posterior a la agresión se observó a Roberto Silva seguro de que su actuación no tendría consecuencias. ¿Por qué cree que se sentía protegido?

Lo que vimos ahí era un concurso ideal de delitos que significa que no se para el hecho. El tipo siguió haciendo ese tipo de videos, incluso dijo que el fiscal no iba a proceder. También alardeó de los vínculos que tiene con gente del Gobierno, incluso con el director de la Policía Nacional Civil. Eso es grave.

Luego de su denuncia en las oficinas de la Fiscalía, Silva fue capturado. Usted asegura que le incautaron equipo de un Troll Center. ¿Cómo obtuvo esa información?

Bueno, al señor lo capturaron aquí en un hotel, pero él vive en Chalatenango. Eso era muy extraño porque lo encontraron acá con la maleta. Ellos argumentaron que era porque estaba en el escrutinio pero la credencial se la había revocado un día antes el TSE. Además, la Fiscalía supo que había estado antes en La Palma. Todo apunta a que podría haber intentado escapar. Ese día la policía incautó todo un Troll Center que hay en La Palma Chalatenango, también le incautaron un arma, pero el Troll center es grave.

Hace unos días, se publicó una nota en un medio oficial, donde se le acusa a usted —sin pruebas—, de tener una plaza fantasma. ¿Cree que eso está vinculado a lo que ocurrió con Silva?

Yo siempre he recibido ataques difamatorios por parte del Gobierno, pero nunca lo habían hecho a través de sus canales oficiales de información. Ahora lo grave es que se mete a todo el aparato de información del Estado. Lo que me parece raro es que justamente ahora que estamos librando un proceso judicial. Lo más grave de este caso es quién está detrás, cuáles son los vínculos, quién le dio a Silva la acreditación para participar en el escrutinio final, quién financía esta red de troles que hace un trabajo propagandístico a favor del Gobierno, qué funcionario tiene responsabilidad en todo esto. Eso es lo grave en todo este asunto y por esa razón es que han reaccionado de esa manera, como una cortina de humo.