Entrevista | "Lo que sí le ha faltado a Nayib es que ponga orden entre los miembros de su gabinete": Ernesto Muyshondt, alcalde de San Salvador

El alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt aseguró que en el último año de gestión ha tenido bloqueos y ataques de todo el Estado para ahogar las finanzas de la municipalidad. Además dijo que visualizarse junto al presidente en piezas publicitarias es con el fin de evidenciar que si el Gobierno necesita de apoyo de parte de la alcaldía lo tendrá. Eso sí, acepta que en el voto por bandera aparece abajo en las encuestas, aunque considera que la población al momento de votar elige por rostro, dado que tiene más peso.

¿Qué valoración haces de tu gestión en la alcaldía de San Salvador?

Nos tocó un periodo 2018-2021 con muchas dificultades, entre ellas la pandemia con sus consecuencias en la salud y las vidas de las personas y también sus consecuencias económicas y sociales que han tenido para la población. Y luego la otra pandemia, la de los malos políticos que han hecho todo para bloquearnos, atacarnos, amenzarnos, para tratar de hacer fracasar nuestra gestión y de paso dañar a nuestra gente como el tema de la basura. Nosotros no tuvimos un problema de basura en San Salvador en los primeros dos años y la ciudad estaba impecable. Solo fue que (el Gobierno) nombrara candidato que comenzaron los bloqueos y los problemas de basura. También desmantelamos una red de corrupción de plazas fantasmas, horas extras pagadas y no devengadas y negocios ilegales dentro de la alcaldía alrededor de Rolando Castro que lo ha volcado a él, utilizando instituciones y recursos del Estado en nuestra contra. Pero a pesar de todo eso hemos seguido cumpliendo, a pesar de que no nos han pagado el FODES, sin pago de tasas e impuestos municipales de ninguna dependencia del Estado, nos han bloqueado las fuentes de financiamiento, nos ha tocado irnos toda la pandemia sin obtener un tan solo centavo en financiamiento porque nos han bloqueado por medio de Hacienda, la Superintendencia del Sistema Financiera y otras entidades estatales y aún así hemos seguido cumpliendo, apartando intereses políticos y electorales.

Hace tres años Rolando Castro endosó su apoyo y el de ASTRAM a tu candidatura, pero hoy ambos son acérrimos rivales. ¿Qué sucedió?

Conocía que él lideraba ASTRAM, uno de los 14 sindicatos de la alcaldía de San Salvador y el más grande, y endosó el apoyo en la campaña así como el del Movimiento Social Comunitario. Las primeras semanas luego de llegar a la alcaldía, antes de un concejo municipal yo estaba en mi despacho, me dijeron que me buscaba el señor Castro, le pedí que pasara y me llevaba un listado de casi 80 personas que me dijo que quería que se les contratara, le dije que con mucho gusto pero que vería en qué áreas de la alcaldía se necesitaba gente y que tomaría en cuenta las personas que él recomendaba. Me dijo que no, que ese era un arreglo que él tenía con Nayib Bukele, que esas personas se iban a contratar en la dirección de desechos sólidos y que esas personas trabajarían para su movimiento. Ese fue el primer encontrón que tuvimos con él. Otro tema que tenía él era el proyecto Obra por día, que el último año de la gestión anterior se lo entregaron a la unidad de plazas, parques y zonas verdes, aunque no tenía nada que ver con esa unidad, pero que las únicas empresas que ganaban las licitaciones eran dos empresas estrechamente vinculadas a Rolando Castro. Eso también lo quitamos porque el proyecto debía estar en Desarrollo Urbano.

En muchas ocasiones has señalado a Castro y al candidato por Nuevas Ideas, Mario Durán, de generar un problema de basura en la ciudad, que esto ha implicado declaratorias de emergencia, contratación de personal temporal, pero también has hablado que las finanzas de la municipalidad no han sido las mejores por el impago de FODES y la baja recaudación, entre otras cosas. Tras todo eso, ¿cómo es que se ha logrado hacer contrataciones y alquileres?

Las finanzas están en una situación dificultosa. Tenemos tres financiamientos aprobados por casi $45 millones y no los hemos podido hacer efectivos porque se nos han bloqueado desde Hacienda al negarnos categorización, un trámite que normalmente se tarda tres días hábiles, y nosotros lo pedimos en agosto, el Superintendente del Sistema Financiero habló a las entidades con las que tramitábamos créditos para amenazarlos de que perderían su licencia de funcionamiento si le daban créditos a la AMSS, amenazas a la Bolsa de Valores. El ministro de Trabajo amenazó a una asociación de ahorro y préstamo que nos había aprobado un préstamo se dio a la tarea de amenazar a los directores que si lo desembolsan los iba a demandar por lavado de dinero. Hablamos con el presidente (Bukele), con el secretario privado de la presidencia y lo que nos dijeron fue que esto era campaña. Yo creí que íbamos a enfrentar una contienda política de Ernesto Muyshondt contra Mario Durán, no que nos íbamos a enfrentar a todo un aparataje, a todas las instituciones del Estado, al uso indiscriminado, burdo y descarado de recursos e instituciones del Estado para hacer campaña sucia y bloquear nuestra gestión.

A pesar de este bloqueo que mencionas y que dices que desde presidencia te dijeron que esto es campaña hay piezas publicitarias en las que se te ve saludándote de codo con el presidente. ¿Qué objetivo tienen estas piezas?

Nosotros siempre hemos puesto a la gente antes que la política y lo hemos demostrado. Hemos apoyado al presidente Bukele en lo que consideramo es beneficioso para el país. Lo hemos apoyado durante la pandemia, para la aprobación de los préstamos, para establecer un cordón sanitario en el centro de San Salvador, hemos buscado trabajar de la mano con ellos y aún en medio de la contienda electoral si ellos necesitan un apoyo nuestro lo haríamos sin pensarlo y es lo que demostramos con esa campaña. Nosotros, a diferencia de nuestros contrincantes, hemos puesto a la gente antes que a la política. Ellos han puesto lo electoral.

Has dicho que tienes comunicación directa con el presidente Bukele, ¿hablaste con él por las situaciones que dices han sido un bloqueo estatal?

Acabo de estar con el presidente Bukele en la despedida que le hizo al embajador de Estados Unidos (Ronald D. Jhonson) en Casa Presidencial, era el único invitado de la oposición que estuvo ahí, y sí cuando me enteré que iban a nombrar candidato a Mario Durán le pedí una reunión y me recibió y le consulté si me enfrentaría a Mario Durán o a todo el Estado. Él me dijo que no se iba a meter ni voy a permitir que se meta el Estado en una campaña. Yo me meteré a pedir el voto por los diputados porque es lo que me interesa, la Asamblea. Eso fue lo que me dijo, y ha cumplido, porque no se ha metido, pero si se han metido todas las otras instituciones del Estado que se han dado a la tarea de atacarnos. Ni en los gobiernos del FMLN vimos un uso descarado e indiscriminado del uso de las instituciones del Estado para perseguir y atacar a los adversarios como lo vemos ahorita. Quizá lo que si le ha faltado a Nayib es que ponga orden entre los miembros de su gabinete.

Aún así, hay encuestas que dan ventaja al candidato del partido de Gobierno...

Cuando preguntas por partido político nosotros salimos abajo, como la encuesta de la UCA que hizo la simulación de votos por bandera, pero las elecciones son por rostro por primera vez, y eso es una victoria para el electorado y una propuesta que junto a otros alcaldes hicimos, a pesar de que el presidente lo vetó. Cuando preguntas por rostro y haces simulaciones de rostro como la que nosotros hacemos semanalmente tenemos una amplia ventaja. Hace años la marca partidaria pesaba mucho más que el candidato, hoy es al revés, hoy pesa mucho más la persona porque la población puede calificar el trabajo. Nosotros hemos hecho un trabajo alejado de lo partidario, cuando llegamos a una comunidad no preguntamos por quien votaron, sino que preguntamos qué necesitan, si podemos ayudarles y cómo lo podemos hacer. De hecho en nuestras encuestas nos sale que un porcentaje alto de personas que simpatizan por Nuevas Ideas apoyan nuestra reelección.