Entrevista | “Los alcaldes antes anunciaban obras, pero no las hacían”: Rafael Arévalo, alcalde de Sonsonate

A dos meses de haber tomado posesión como alcalde de Sonsonate, Rafael Arévalo, del partido Nuevas Ideas, y presidente de la Federación Salvadoreña de Tenis (FEDETENIS) ha iniciado su gestión con el anuncio de varios proyectos importantes, que afirma ejecutará en los próximos meses. De acuerdo con Arévalo son 17 programas los que implementará para "cambiar la realidad del municipio".

Entre estos proyectos se encuentran el reordenamiento del centro histórico de la ciudad, el cual fue lanzado el 10 de junio.

"Vamos a revitalizar el centro histórico de Sonsonate y los cambios se verán pronto. Ya se está viendo, y lo mejor es que las personas están contentas con los cambios y con todo lo que se viene", afirmó el alcalde; sin embargo, una de las disposiciones incluidas dentro del plan es la prohibición de estacionarse en un perímetro de tres cuadras a la redonda del parque central, misma que no ha sido del agrado de los automovilistas, ni de los transportistas del municipio.

Representantes del sector del transporte público calificaron de excesiva la medida y criticaron que la comuna no haya ofrecido alternativas ante la escasez de parqueos que existen en el casco urbano de la ciudad, aunque al momento de lanzar el reordenamiento, Arévalo dijo habilitarían dos parqueos públicos.

Empresarios de la Sociedad de Transporte Colectivo Sonsonateca (SOTRANSCO S.A de C.V) consideraron que esta medida descongestionará el centro de la ciudad, pero generará tráfico en otras vías, debido a que las calles y avenidas del municipio son muy angostas.

"Nosotros entendemos que las alcaldías tengan la necesidad de tener un centro histórico, pero lastimosamente nuestra ciudad por tener un río en medio no se presta para este cambio. Para nosotros es complicado, pero estamos dispuestos a asumirlo. Yo creo que no se hizo una buena planificación para esto", comentó Miguel Aguilar, presidente de SOTRANSCO. También lamentó que la alcaldía no involucrara en esta toma de decisiones al sector del transporte colectivo.

Otro de los proyectos insignia del alcalde Arévalo es la construcción de viviendas para brindar hogares dignos a personas de escasos recursos del municipio y a quienes residen en zonas de riesgo. El funcionario aseguró que en este proyecto buscará que las empresas situadas en Sonsonate se involucren como parte de su responsabilidad social.

Este proyecto fue lanzado el 25 de junio en conjunto con el ministerio de Vivienda. Arévalo dijo que como municipalidad destinarán $1 millón para su ejecución, pero no detalló de donde provendrá el financiamiento.

Como parte de los proyectos de Arévalo también se encuentran la construcción de clínicas y de un polideportivo municipal, el apoyo al deporte, a la agricultura y al sector de mercados.

No obstante, tampoco ha dicho de donde obtendrá los fondos para todos estos proyectos, o si se harán a través de la recién creada Dirección de Obras Municirpales, dirigida por Álvaro O'Byrne.

Arévalo consideró adecuado que el Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios (FODES) sea manejado por el gobierno central por medio de la Dirección de Obras Municipales. "Me parece bien que sean ellos los que manejen esos fondos. Ahora, las alcaldías vamos a presentar los proyectos ante ellos y a partir de ahí se van a destinar los fondos para que se ejecuten las obras", comentó el alcalde.

A su criterio, con el sistema anterior había mucha corrupción en el manejo de los fondos que el gobierno transfería a las municipalidades.

"Los alcaldes anteriores anunciaban las obras y al final no las hacían, con el sistema anterior se botaron miles de millones de dólares, dinero del pueblo salvadoreño que nadie sabe a dónde fue a dar. Ahora, es Álvaro O'Byrne quien se va a reunir con nosotros los alcaldes para conocer las diferentes obras que se van a ejecutar en beneficio de todos los salvadoreños", apuntó.

Sin embargo, una fuente del concejo municipal confirmó que a falta de fondosla nueva administración aprobó en los últimos días la realización de un préstamo por $19 millones con una entidad bancaria, para un plazo de 15 años.

"Serán aproximadamente $10 millones los que se ocuparán para consolidar deudas, de las cuales muchas estaban dispersas y sumaban una cantidad importe. El resto será destinado para la ejecución de proyectos que ya tienen carpeta técnica aprobada", explicó la fuente, quien pidió no ser identificada.

En relación con este préstamo, el alcalde manifestó que la municipalidad tenía un déficit de $10 millones, y que el préstamo es una oportunidad para cancelar las deudas y ejecutar proyectos. Afirmó que habrá beneficios para el municipio sin que la comuna tenga que aumentar las tasas municipales.

Para empresarios de la ciudad de Sonsonate, que dieron su opinión sobre los planes del alcalde, pero solicitaron no ser mencionados, es prematuro analizar la gestión de Arévalo al frente de la alcaldía, aunque dicen tener buenas expectativas. "Creo que todo proyecto de beneficio para el pueblo es bien visto, habrá que ver si verdaderamente se harán. Hasta el momento creo que le hace falta más comunicación, poco sabemos de sus proyectos y hay que esperar que estos no afecten a otros sectores", expresó un empresario.

Arévalo, consideró que tres años serán poco para hacer todo lo que planea, por lo que cree que se debe pensar de forma seria en que los periodos para gobernar sean más largos, para darle seguimiento al trabajo de forma planificada y en coordinación con el gobierno central.

Aseveró, que el trabajo articulado que ya se ha iniciado con el ejecutivo beneficiará al municipio de Sonsonate con la construcción de tres Centros Urbanos de Bienestar y Oportunidades (CUBOS), un Instituto Tecnológico y un Polideportivo. También mencionó que trabaja con los abogados de la alcaldía en un asunto de impago de impuestos municipales que han detectado y que podría dar paso a demandas legales o administrativas.