Entrevista | “Los jueces no se eligen por representación popular”: candidato a magistrado de CSJ, Martín Martínez

Martín Martínez, candidato a magistrado para la Corte Suprema de Justicia, tuvo una discusión con dos de los diputados de la Comisión Política por el tema de la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Él considera que este acto no cumplió el debido proceso y cree que decirlo era su obligación.

Existió una discusión durante la entrevista por la destitución de los magistrados. Usted dijo que no se cumplió el debido proceso, ¿por qué?.

En efecto, esa destitución no cumplió con ciertos estándares constitucionales como el respeto al debido proceso y en especial el derecho de defensa. Además, al tratarse de un procedimiento sancionatorio, se debieron cumplir una variedad de requisitos o estándares que ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). En particular, se ha dicho que los jueces gozan de inamovilidad del cargo y solo por causas graves y previamente establecidas con anterioridad a la ley pueden ser separados del cargo. Aparte de ello, el órgano que los juzga debe ser imparcial y cumplir con el debido proceso, y eso no sucedió.

Usted dijo en la entrevista que a lo mejor no cumplía con el perfil que están buscando los diputados, ¿qué perfil están buscando ellos? ¿por qué un conocedor de primera en temas de la CSJ, como usted, no puede ser escogido?

De lo que se trata es que la Comisión elija a aquellos profesionales del derecho que puedan brindar garantías de competencia técnica e independencia de los otros Órganos del Estado, así como de objetividad ante los intereses de los litigantes. Los jueces no se eligen por representación popular, estos se eligen por sus capacidades técnicas. Están sujetos a aplicar el derecho a los casos que conocen con un alto sentido de justicia, nada más, nada menos.

“Las mayorías también se equivocan y por eso existen los tribunales constitucionales para fijarles límites de acuerdo a la carta magna”.



Martín Martínez, candidato a CSJ.

¿Y la objeción de la legitimidad de las mayorías parlamentarias que le hizo el diputado Castro?

Ese debate es el más interesante. Las mayorías tienen límites. Históricamente ya sabemos los destrozos que han causado este tipo de planteamientos en otros países. Las "mayorías" también se equivocan y por eso existen los tribunales constitucionales para fijarles límites de acuerdo a la Carta Magna. Esta es la esencia del constitucionalismo moderno: que todos los Órganos del Estado tengan límites. Por ello, la función del juez y del magistrado es de velar por el respeto a los derechos humanos de todos; pero en especial de las minorías, entre ellos migrantes, minorías étnicas, grupos que mantienen una preferencia sexual diversa, jóvenes y adolescentes o las víctimas del delito.

¿Qué requisitos requiere la destitución de un magistrado?

La pregunta es difícil ya que no tenemos marco expreso más que la Ley de la Carrera Judicial o el procedimiento de antejuicio del artículo 236 de la Constitución. Sin embargo, antes de cualquier destitución de un funcionario judicial primero debe determinar si existe una infracción grave que estuviera previamente establecida en una ley. Segundo, que se establezca un procedimiento que garantice la imparcialidad del Órgano que efectuará el procedimiento. Tercero, garantizar el derecho de defensa de forma irrestricta. Permitirles la posibilidad de control de la decisión ante una autoridad superior mediante la interposición de un recurso. Estas condiciones han sido establecidas por la Corte IDH y resultan vinculantes para nuestro país.

El próximo 21 de junio continuarán las últimas 10 entrevistas de las 30 que estaban programadas. Antes del 1 de julio la Comisión Política de la Asamblea Legislativa deberá escoger a cinco candidatos para las nuevas magistraturas.



¿Quién es?

Martín Martínez Colaborador CSJ



Trayectoria: Profesor universitario, consultor regional UNDOC, colaborador de la Sala de lo Constitucional.