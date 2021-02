Entrevista | "Marcamos una agenda social sin precedente en el país": Miguel Pereira, candidato a alcalde de San Miguel por el FMLN

Miguel Pereira es el actual edil de San Miguel y busca su reelección para un tercer periodo como candidato por el partido FMLN. En esta entrevista aseguró que bajo su gestión llevó desarrollo al municipio y se mostró con disposición de trabajar con el Gobierno central para canalizar proyectos en beneficio del municipio.

¿Por qué busca un tercer periodo en la alcaldía de San Miguel?

Porque la agenda social que transforma la vida de la gente que iniciamos en 2015 no puede parar. Cuando vemos una agenda de transparencia, de desarrollo del municipio de San Miguel y vemos que la oposición del señor Salgado (Will, exalcalde y candidato a alcalde por la coalición GANA y Nuevas Ideas) es volver al pasado, al abandono de la ciudad, volver a la poca transparencia... ahí hay motivos de luchar y seguir avanzando para ganar un tercer periodo, eso es lo que me motiva

¿Cuál es el análisis de su administración durante estos seis años?

Gestión exitosa, así lo podría resumir, con una agenda social que ha marcado precedente a nivel de país, hemos logrado administrar la alcaldía a pesar de la crisis sanitaria, de la crisis financiera y de la crisis política que nos ha generado la oposición en el seno del concejo municipal.

¿Qué ha mejorado en San Miguel durante estos seis años?

La vida de la gente, la infraestructura, mejoraron las megaobras que hemos realizado como el estadio Juan Francisco Barraza, la iluminación LED que estamos colocando para que el Águila pueda jugar en las noches. El estadio Miguel Félix Charlaix antes tenía canchas de tierra y ahora son de grama sintética, San Miguel no contaba con una funeraria municipal hasta que llegó Miguel Pereira.

“La candidatura de Will Salgado (exalcalde) es volver al pasado, al abandono de la ciudad, volver a la poca transparencia”.

¿Qué se debe de mejorar en San Miguel?

Debemos continuar con las calles, mi intención era invertir $8,000,000 en calles, de los cuales solo he podido invertir $3,000,000, debido a que $5,000,000 nos debe el Gobierno central del pago del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios de El Salvador (FODES).

¿Qué opina del voto con rostro?

Excelente, es un acto de trasparencia. Que la gente sepa quién está detrás de la bandera, por ejemplo, yo no tengo problemas en mostrar mi rostro, pero ¿quiénes tienen problemas en mostrar el rostro y quiénes se cobijan detrás de la bandera? aquellos que hicieron nepotismo, que maltrataron mujeres, que no rindieron cuentas, que administraron 15 años con poca transparencia, ellos ahora no dan el rostro sino que están buscando esconderse dentro de la bandera de Nuevas Ideas.

En el caso que hubiese sido voto por bandera ¿considera que el desgaste que tiene actualmente el partido FMLN podría haberle perjudicado en la votación?

No, porque la gente identifica quién es el candidato y en este caso, la población migueleña identifica que quien va de candidato es Miguel Pereira.

En el simulacro de trasmisión de información (7 de febrero) el Tribunal Supremo Electoral (TSE) reportó ciertos problemas, ¿existe algún tipo de temor en Miguel Pereira porque esto pueda afectarle en las próximas elecciones?

Aquí solo hay dos formas de que el señor Salgado vuelva a la contienda electoral, uno: que me robe la elección, y dos: que me maten. Menciono esto porque hemos tenido información de que mis adversarios han entrado en un proceso de desesperación y los está llevando a hacer una infinidad de cosas. Por ejemplo: han puesto una gran cantidad de demandas sin fundamento como una manera de buscar mi inhabilitación, ante la frustración de que las encuestas no les dan los resultados.

Primero atacó a mi padre, lo llegó a buscar con hombres armados donde él tiene ganado, todavía no ha dado una explicación sobre qué hacía con hombres armados haciéndose pasar por Fiscalía y la policía en ese terreno, como eso no le funcionó ahora ataca a mi esposa, que la ha demandado por enriquecimiento ilícito y un montón de cosas falsas.

También se ha interpuesto una por el delito de calumnia contra su persona, ¿cuál es su opinión al respecto?

Es parte de la desesperación, en este periodo electoral nos van a venir miles de demandas de los que se sienten derrotados, para mí es sorprendente ver a un político fracasado, que no pudo desarrollar la ciudad en 15 años y que ahora solo le quede al ataque personal a mí, a mi esposa a mi papá ,cuando se siente derrotado.

A pocos días de las elecciones ¿es posible que puedan inhabilitar su candidatura con alguna demanda?

No, porque yo estoy confiado de que el pueblo migueleño está del lado de nosotros, que Dios está del lado de nosotros, y Miguel Pereira hace las cosas correctas, siempre habla con la verdad y avanzamos por el camino correcto, no tengo ningún temor las demanda del señor Salgado.

Anteriormente usted era alcalde bajo el mismo partido del Gobierno central, pero en caso de que gane estas elecciones ya no es la misma situación. ¿Cómo es su relación con el Gobierno central?

Estoy a disposición de trabajar con el presidente de la república Nayib Bukele, y estoy a disposición de trabajar con los ministros, estoy a disposición de trabajar con todas las fuerzas de este país para desarrollar el municipio de San Miguel.

“En Nuevas Ideas se cobijan los que hicieron nepotismo, que maltrataron mujeres, que no rindieron cuentas”.

¿Cuál es su opinión respecto a la coalición GANA-Nuevas Ideas?

La coalición del señor Salgado es una coalición de cúpulas, yo siempre lo he dicho, con la voluntad de los migueleños no se juega, ellos hacen un acuerdo de cúpulas entre GANA y Nuevas Ideas pero la militancia de Nuevas Ideas está votando por Miguel Pereira.

En las elecciones pasadas usted hizo coalición, ¿por qué se tomó la decisión de no hacerla en esta ocasión?

La dirección del FMLN tomó esa decisión, me pareció un error, lo dije en su momento, a pesar de eso, vamos en alianzas con muchos sectores.

¿Considera que hay una campaña sucia contra su persona?

El señor Salgado está acostumbrado a hacer una campaña de chambre, chantaje y amenaza, pero ese tipo de campaña no nos va a detener en este camino de ganar la alcaldía de San Miguel.

¿Cuáles son las propuestas que tiene para San Miguel?

Darle seguridad a los migueleños, que la agenda social se mantendrá y mejorará. Tenemos 3,000 becas universitarias, la propuesta es llegar a 5,000; tenemos a 10,000 agricultores inscritos, la propuesta es llegar a los 15,000, pasando de dos a cuatro quintales de fertilizantes. Tenemos a 5,000 hogares bajo el programa huertos urbanos, lo llevaremos a 10,000. Bajaremos tres puntos más al analfabetismo, seguiremos con el programa beca mamá, el programa emprende mujer y vamos a construir un parque de la familia en el caserío El Carreto, de cantón El Volcán, en el sitio conocido como parque Las Placitas, lugar con clima agradable .

¿Qué otros proyectos tienen?

Vamos a invertir $10,000,000 en calles, $5,000,000 ya están seguros porque nos lo debe el gobierno en el tema del FODES, una vez que lleguen (dinero), nosotros empezamos este mismo año a hacer calles que hoy son de tierra, a adoquinarlas y pavimentarlas. Bajo el programa de San Miguel productivo, vamos a pasar de 10 desgranadoras a comprar 25, tenemos un tractor vamos a comprar tres, teniendo un total de cuatro como parte de la apuesta a la agricultura y otro de los proyectos que quiero recalar es que vamos a colocar lámparas LED en los puntos centrales de los cantones y caseríos.

En las elecciones anteriores una de sus promesas de campaña era la construcción de un nuevo mercado, ¿por qué no se realizó?

GANA (miembros del concejo) no aprobó la titularización para hacer el nuevo mercado, fui a la cooperación y en este caso encontramos a USAID quien nos está haciendo todo el diseño de recuperación de centro histórico, esperamos los resultados de ellos, para avanzar en ese tema.

¿Por qué debería votar la población por Miguel Pereira?

Por la transparencia, agenda social que está transformando la vida y por el respeto a las mujeres y a los migueleños que Miguel Pereira siempre ha tenido.