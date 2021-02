Entrevista | Mario Ponce: "Este Gobierno le ha estado vendiendo a la población solo mentiras"

A tres meses de terminar su gestión al frente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, se dice satisfecho por la administración financiera que ha tenido esa institución en el último año y medio. También destaca que los diputados respondieron a la exigencia que significó la pandemia por covid-19 el año pasado.

Ponce, que al inicio de su gestión dijo que trabajaría de cerca con el Ejecutivo por el bien del país, da explicaciones de cómo, desde su punto de vista, la relación del Ejecutivo y el Legislativo pasó de la armonía a la constante confrontación.

Hace una especie de mea culpa por la forma en el que el Gobierno usó los decretos emitidos durante la emergencia.

¿Cuáles podríamos llamar logros?

En la parte política de entrada yo tenía un reto el de aprobar el presupuesto 2020 que estaba bastante difícil, el primer presupuesto presentado por este gobierno con un financiamiento de más de $600 millones, ese presupuesto estaba difícil de aprobar. También encontré el mandato de la Sala de lo Constitucional de aprobar una ley de reconciliación que cuando yo tomo posesión el 1º de noviembre, esa ley estaba venciendo el 13 de noviembre, o sea yo tenía prácticamente solo 12 días para poder hacer un esfuerzo. Lo primero que hice fue pedirle a la Sala una prórroga para tratar de trabajar y recoger insumos de los familiares de las víctimas, de víctimas que todavía están con vida y de organizaciones defensoras de los Derechos Humanos. Yo he cumplido. Aprobamos presupuesto, aprobamos la Ley de Reconciliación, posiblemente no fuera la ley perfecta pero era una ley que cumplía con los parámetros de la Sala de lo Constitucional; la única que me podía decir que la ley cumplía o no cumplía los requisitos era la Sala, pero el presidente de la República lo vetó sin conocimiento de la misma cuando eso era un mandato de la Sala y la única que iba a ver si cumplía con esos cuatro parámetros era la Sala de lo Constitucional y ahí la tenemos en el limbo.

En la parte legislativa dentro de mi gestión en el contexto del covid-19 emitimos 18 decretos transitorios. (Algunos son) la Ley de Restricción Temporal de Derechos Constitucional que es una ley que al final nos dejó mal sabor por el hecho de que se violentaron Derechos Humanos de los ciudadanos, se metieron a personas sanas a centros de retención, se contagiaron y fallecieron por eso... También hemos aprobado leyes importantes que tienen que ver con la vida normal del país... Creo que ha sido una legislatura productiva y dinámica.

Lamentamos que en mi período me haya tocado una situación de confrontación pero la confrontación no la genera este Órgano, esta presidencia siempre ha estado dispuesta a construir espacios que nos permitan encontrar las soluciones a diferentes problemas del país. Tenemos un ataque permanente y ya se volvió excesivo, por no decir (que es) ya una violencia política desde un Órgano de Estado contra el Legislativo y el Judicial.

Seguimos sintiendo que cualquier acción encaminada a resolver un problema de país siempre está la objeción sin sentido, sin argumentos en contra del Órgano Legislativo y el Órgano Judicial. Pareciera que no se conocieran, desde mi punto de vista, cuál es el papel fundamental de cada Órgano. Este servidor lo tiene claro.

Hemos llegado a una situación donde uno dice 'y esto cómo es que pudo haber pasado'. Llegar, tomar decisiones y mandar señales como queriendo decir que 'aquí te estoy mandando este mensaje demostrando que el que manda soy yo'.

El hecho de haber retrasado el salario a los empleados públicos en el mes de septiembre, un problema que nunca se había dado y no era por problemas de ingresos; el hecho de venir e ir en contra de las resoluciones de la Sala cuando todos sabemos que las resoluciones de los jueces se cumplen sin mayor discusión, debate.

¿Aunque no estén de acuerdo?

Aunque no esté de acuerdo se deben de cumplir porque eso es comprender que cuando un juez ya ha dictaminado su resolución no hay forma de que se pueda cambiar. Las resoluciones solo se cumplen, no se negocian, no se discuten, solo se cumplen. Hemos visto otras señales que nos preocupan, digamos, la decisión política que es arbitraria, inconstitucional, ilegal, violadora de los Derechos Humanos de los empleados de las 262 municipalidades, es una violación flagrante a los Derechos Humanos... Negarle el FODES a las alcaldías no era simple y sencillamente venir y querer golpear a los alcaldes... El daño se lo han hecho a la comunidad, el daño es totalmente profundo.

Este Gobierno le ha estado vendiendo a la población solo mentiras, mantiene alimentada a la población con pura propaganda falsa. El hecho de entregar los paquetes de alimentos a algunas familias donde dice 'Gobierno de El Salvador', que lo andan entregando miembros de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional Civil eso no es correcto. Esos alimentos se tienen que seguir entregando pero no con miembros de la Fuerza Armada porque se está politizando la Fuerza Armada. La Fuerza Armada se ha vuelto el brazo armado del partido político, ya no una institución armada que responde a los intereses de todo un país, ya no representa al Estado si no que representa a un partido político y eso es grave. ¿Cuándo la Fuerza Armada fue utilizada de esa forma después de los Acuerdos de Paz?

Al inicio de su gestión usted dijo que uno de sus principales objetivos iba a ser tender puentes y que su herramienta iba a ser el diálogo, en ese momento sí hubo acercamiento entre el Legislativo y el Ejecutivo, incluso usted fue a Casa Presidencial, lo recibieron como a un mandatario; pero en el último año sí se pudo percibir un resquebrajamiento, ¿cómo quedaron esas intenciones y por qué la situación cambió?

Siempre tenés que dar el beneficio de la duda y yo tenía que darle el beneficio de la duda al presidente de la República, estaba comprometido en acompañar los esfuerzos para tratar de solventar los problemas del país pero hay una diferencia en tener la voluntad, el deseo de resolver los problemas del país (a) cuando alguien se sale del marco legal, constitucional. Cuando yo empiezo a ver algunas señales en las que se estaban utilizando los decretos aprobados por esta Asamblea con criterio partidario, se violentaban Derechos Humanos metiéndose a personas sanas a centros de contención que posteriormente se contagiaron y fallecieron, cuando yo vi esa situación de un poder arbitrario, de funcionarios con ínfulas o con acciones totalmente fuera del marco legal, entonces, por supuesto, cómo podés acompañar a alguien y cómo podés seguir ayudándole a sacar al país adelante a alguien que tú le das la mano y viene con ese esfuerzo que estás dando, porque esos decretos fueron de buena fe... Te digo, al final es parte de lo que a veces nos arrepentimos porque tú lo hacés de buena fe, nunca lo has hecho de mala fe.

Cuando el equipo de gobierno empieza a dar señales de soberbia, de prepotencia, de imposición y de maltrato a la gente empezamos a ver vicios de abuso de autoridad. ¿Cómo podía yo acompañar a alguien que estaba violando los Derechos Humanos de los ciudadanos? Eso y también el abuso de haber ingresado con toda la fuerza bruta de la Fuerza Armada al Salón Azul, ¿adónde? ¿cómo podés mantener una relación buena, de mutuo acuerdo? Así es difícil.

Cuando se salen del marco legal, constitucional, por supuesto, yo no estoy ahí.

¿En algún momento sí hubo una buena relación y usted vio buenas señales?

Yo hice el esfuerzo hasta donde yo pude... Te doy las razones por las que se logró disminuir esta relación y no es porque este servidor lo haya buscado, este servidor ha tendido todos los puentes posibles.

¿Todavía le da el beneficio de la duda?

Yo tengo la fe puesta en Dios que podemos enderezar este país siempre y cuando ellos (el Gobierno) hagan su propia reflexión, mientras ellos no cambien su comportamiento difícilmente se puede seguir dando el beneficio de la duda. Si ellos siguen violentando la Constitución y la ley, por supuesto, yo no puedo acompañar nada. La ilegalidad nunca va a tener espacio dentro de este servidor.

Si este Gobierno se compromete a que hagamos los esfuerzos de reorientar todas nuestras acciones dentro del marco de la Constitución, por supuesto que me van a tener a mí listo al 100 %. Mientras siga lo contrario es difícil mantener un ambiente de relación y armonía.

¿Quién es?

Mario Ponce Presidente de la Asamblea Legislativa



Trayectoria: Contador público. Trabajó en la Corte de Cuentas de la República, hasta el año 2002 cuando fue electo diputado.