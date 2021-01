Entrevista | "Ningún instrumento político les pertenece a las mujeres" Bertha Deleón y Keyla Cáceres, candidatas

Bertha María Deleón y Keyla Cáceres conforman una de las duplas de Nuestro Tiempo que competirán por diputaciones en el departamento de San Salvador.

Deleón, quien tiene una trayectoria larga como abogada litigante en materia penal, incursiona en política junto a Cáceres, quien fue formada políticamente en el FMLN, de donde se separó para luego convertirse en activista estudiantil y, posteriormente, activista feminista.

Habiéndose conocido en la defensa de las mismas causas, ahora proponen, para la Asamblea Legislativa 2021-2024, una agenda por los derechos de las mujeres.

¿Qué las mueve a trasladarse hacia el escenario político?

Bertha: Me motiva llevar las necesidades de las mujeres a la Asamblea Legislativa. Me mueve también, el hecho de que está en riesgo la incipiente democracia de nuestro país. El presidente Bukele ha demostrado que es un hombre autoritario.

Keyla: Siempre me ha interesado la política partidaria. Personalmente, creo que es momento de que sean prioridad temas tales como una economía sostenible, el aborto y leyes de cuidado.

Además de esos, ¿Qué temas son prioritarios en su plataforma política?

Keyla: Nuestra plataforma está diseñada en seis ejes. Todos ligadas al tema principal que es la violencia contra las mujeres. Una de nuestras prioridades es la educación para mujeres que no tienen acceso a educación formal. El tema de la despenalización del aborto también es una prioridad, así como una legislación en cuanto a las tareas de cuidado, una por las familias de víctimas de feminicidios, una Ley de Identidad para las mujeres trans. Nosotras proponemos también una pensión digna, con enfoque de género, que incluya a las trabajadoras domésticas y las madres que se dedican a cuidados.

Varios temas en su agenda, como el aborto, no son apoyados por muchos salvadoreños. ¿Les colocaría esto lejos de los votantes?

Bertha: Reconocemos que hablar de aborto en un país conservador es un gran reto. Asumimos, desde ya, como una victoria el hecho de poder plantearlo desde la campaña como una necesidad. Podría ser que esto nos lleve a no ganar, pero es fundamental. Le apostamos a que las mujeres se conecten con estas realidades, participen y voten. Porque son temas reales, los aceptemos o no. Hay aborto clandestino en el país. Hay mujeres que mueren así.





Si llegan a la Asamblea Legislativa, ¿cómo lograrían promover sus temas que, en su mayoría, tampoco son compartidos por los partidos políticos ?

Keyla: Lo principal es entender que no solo por llegar a la Asamblea vamos a tener ganado ese espacio. Lo que sí tendríamos es una oportunidad para darle voz a los debates que existen dentro del sistema. El hecho que nosotras lleguemos será una ventana, pero la puerta la tiene siempre el movimiento feminista. Eso nos dará la oportunidad a llamar desde dentro al dialogo y, desde fuera, el movimiento feminista hará el llamado a legislar desde un enfoque de derechos humanos.

¿Cómo se puede hacer política al interior de partidos políticos que todavía tienen dificultades para ubicar a mujeres en cargos de poder?

Bertha: Es complicado. Nuestro Tiempo es uno de los partidos más progresistas, pero los partidos están inmersos en la cultura machista. En realidad, la cuota de género no es la mejor forma para garantizar la participación de las mujeres. A veces las mujeres no participan porque no tienen tiempo porque el 90% de la crianza les corresponde a ellas y la política es un lujo que no se pueden dar.

Keyla: Hay que tener claridad de que ningún instrumento político les pertenece a las mujeres, ni están diseñados para hacer más fácil la carrera política de las mujeres. Por eso, nuestra motivación, con Bertha, es mostrar a las niñas y jóvenes que pueden acceder a esos cargos. No debemos abandonar la idea de un partido político feminista que nos permita tener claridad y ser dirigido desde otra mirada, con una ética feminista.

Tomando en cuenta la coyuntura política del país ¿Qué tipo de oposición plantearían hacia el Gobierno, si llegan a la Asamblea Legislativa?

Bertha: Estoy convencida de que para hablar de una oposición tiene que constituirse un bloque. Es imposible que una sola persona o partido puedan hacer contrapeso a lo que viene. Considerando que Nuevas Ideas tendrá, quizá, mayoría simple en la Asamblea, tenemos que estar dispuestos a hacer agendas mínimas, entre los partidos, en defensa de la democracia.