Entrevista | "No atender hechos predelictivos es un riesgo feminicida": Silvia Juárez, representante de ORMUSA

Entre el 1.° de enero y el 31 de marzo de 2021 en El Salvador fueron asesinadas 46 mujeres, 18 más que en el mismo periodo de 2020.

Por ello, las organizaciones que velan por los derechos humanos aseguran que el país ha regresado a "la normalidad" en cuanto a los hechos de violencia hacia las mujeres y Silvia Juárez, de la Asociación Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa), explica las posibles causas del incremento de las muertes de mujeres en lo que va del año.

Observando cifras de denuncias de muertes y de violencia, ¿considera que existe un aumento de la violencia hacia la mujer en este primer trimestre del 2021?

Si, en efecto los datos sobre muertes violentas revelan un aumento en las violencias letales. Para las otras formas de violencia aún no se tiene dato oficial, pero en los meses de enero y febrero se ha dado.

Marzo cerró con 19 muertes violentas de mujeres, son 11 muertes más comparadas con el mismo periodo de 2020, ¿cuál es la lectura que hacen ustedes con respecto a esa cifra de mujeres asesinadas?

Es notorio que aquellas decisiones que impactaron para una disminución en el año previo no se mantuvieron, o que existe una desmejora en las prácticas de reconocimiento y protección. Una de ellas es la regularización de servicios de atención y otras más permanentes, por ejemplo, ¿cómo se han atendido los hechos predelictivos del feminicidio (violencia intrafamiliar, desapariciones, lesiones, amenazas, daños, desacuerdos en autoridad parental, divorcios) y que generan un riesgo feminicida. Si sobre ellas no hay mecanismos de protección fortalecidos como casas de acogidas, registro y seguimiento de medidas de protección, eso puede explicar el aumento.

“No podemos encontrar respuesta dado que el Plan Control Territorial no se conoce, ni sus estrategias”.



Silvia Juárez, Representante de ORMUSA

Si comparamos las muertes reportadas en el primer trimestre de 2020 con el del 2021 existe un incremento de 18 asesinatos, ¿Es preocupante esa cifra?

Reiteramos que no atender los hechos predelictivos de feminicidios representan un riesgo feminicida.

Si el Plan Control Territorial impulsado por el Gobierno funcionó y se sigue aplicando, ¿Porqué este aumento?

No podemos encontrar respuesta dado que el plan no se conoce, ni sus estrategias ni sistema de indicadores de medición. También es claro que el aumento de muertes de mujeres puede no tener la misma aceleración para los hombres, entonces es claro que las decisiones no impactan de la misma manera a hombres y mujeres. Por ello las políticas deben hacer un abordaje diferencial pues los riesgos de unas no son los mismos para otros.

Las denuncias de desapariciones de mujeres también han aumentado en el último mes y es otro fenómeno de violencia. ¿Cree que hay relación con respecto a los feminicidios?

Consideramos que el problema ya identificaba aumentos respecto a años anteriores, además que 2020 fue un año con más de 80 días de confinamiento y con sistema educativo en casa.

Organizaciones que velan por los derechos humanos y por la protección de las mujeres aseguran que no se trata verdaderamente de un "incremento", sino de una "vuelta a la normalidad", ¿Comparten ustedes esa postura o ven otros factores que inciden?

En efecto, la violencia es un hecho que ocurre en grandes dimensiones (más de 20,000 en promedio anual de casos para mujeres) y su disminución en un año con una parálisis de servicios tras la pandemia o la priorización de la misma ante la violencia, revela que se empiezan a activarse mecanismos de ruptura de silencios y los servicios pueden tener mayor regularidad en su atención, algo que el año pasado había mermado. Pero no significa que no siga siendo un problema de grandes dimensiones.

¿Cuál ha sido el papel del ISDEMU para visibilizar y erradicar la violencia que existe hacia las mujeres?

Al identificar el papel del ente rector y en general del Ejecutivo se advierte una inercia ante la incidencia y priorización a nivel de decisiones de las grandes políticas, por ejemplo las de seguridad.