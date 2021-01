Entrevista | "No cualquier oposición es una buena oposición": Claudia Ortiz, candidata a diputada de VAMOS

En esta entrevista con LA PRENSA GRÁFICA, Claudia Ortiz, candidata a diputada de San Salvador por el partido VAMOS, explica cuáles son sus propuestas de cara a las elecciones del próximo 28 de febrero y cuál es la postura que asumirá su partido frente al Gobierno actual en caso de llegar a la Asamblea Legislativa.

Ortiz es, además, la directora de Asuntos Políticos de su partido.

¿Cuáles son las causas que abandera su candidatura?

Serían tres causas o tres temas importantes. Yo no me desperté ayer y dije "quiero ser candidata". Este es un proyecto al que le vengo dando forma desde hace cinco años. Mi visión de país es poder construir en El Salvador un Estado de bienestar, que significa que las personas puedan estar protegidas en los momentos más vulnerables de sus vidas. Esa es la única manera en la que como país vamos a dar un salto de educación en nuestra economía, educación y medio ambiente.

¿Qué propuestas ofrece a los salvadoreños si resulta electa ?

Una de mis propuestas es impulsar la Ley de la Función Pública. Alrededor de un 32% de nuestro presupuesto se ocupa en remuneraciones de empleados y funcionarios públicos y ese dinero debe ser invertido en las mejores personas.

Otra propuesta es impulsar la Ley de Probidad Pública, en coordinación con la Corte Suprema de Justicia. Hemos escuchado mucho el slogan "devuelvan lo robado", pero sin una Ley moderna que tenga los dientes y las garras para poder prevenir, perseguir y sancionar el enriquecimiento ilícito, ese solo será un slogan.

Además, propongo impulsar la iniciativa legislativa popular para que la ciudadanía se organice, recolecte firmas y presente una propuesta de Ley sin necesidad de la iniciativa de un diputado.

Estoy promoviendo también que se introduzca un mes de licencia de paternidad y que se extienda a seis meses la licencia de maternidad.

¿Cómo buscaría, al interior de la Asamblea Legislativa, apoyo para concretar estas propuestas?

Yo buscaría correlación no solo dentro de la Asamblea, sino fuera. Vengo de la sociedad civil. Todas estas propuestas que estoy impulsando son demandas que las organizaciones ya han hecho.

En la Asamblea creo que son temas de país, son temas que ante esta nueva oleada de cambio político que el país, previsiblemente, va a tener, se puede negociar. Ese es el trabajo de los políticos.

¿Qué posición propone ejercer frente al Gobierno, desde la Asamblea, si resulta electa?

Nos consideramos un partido de oposición, pero no cualquier oposición es una buena oposición. VAMOS se ha cuidado mucho de no llevar candidatos con antecedentes en otros partidos políticos. Seremos una oposición que tenga la capacidad de decirle que no al Gobierno cuando está haciendo una ilegalidad y la madurez política para saber cuándo hay momentos para tender la mano y tratar de hacer acuerdos.

Usted ha dado a conocer que el financista principal de VAMOS es Josué Alvarado, quien tiene vínculos con iglesias evangélicas. ¿Cómo garantizarán que sus propuestas se apeguen al principio de laicidad del estado?

Es importante aclarar que Josué Alvarado no es pastor. Es evidente cómo el partido ha ido abriéndose. Las candidaturas que estamos presentando no son candidaturas que tienen un discurso religioso. En nuestras propuestas y en nuestro discurso no habrá un uso populista de la religión.

En este sentido, ¿cuál será su postura en relación a temas controversiales como el aborto y el matrimonio igualitario?

Nuestros estatutos indican que nuestra ideología es humanista cristiana. En este sentido, el ser humano está al centro y consideramos que el aborto no es una solución integral. En cuanto al matrimonio igualitario, no estamos a favor. Pero estamos abiertos al debate de dar facilidades para algunos derechos para quienes vivan en una unión estable.

¿Qué ha cambiado en el panorama electoral que podría dar mejores resultados a VAMOS en las próximas elecciones?

Algo que ha cambiado es que hay espacio para nuevos actores políticos. Ha cambiado también que Nuevas Ideas está gobernando y hay mucha gente que está viendo que ese proyecto no ha cumplido su promesa de gobernar diferente. Eso da espacio a nuestro partido, que no se desprende de ningún partido político.