Entrevista | “No funciona el registro nacional del paciente renal” Ana Verónica Colorado, presidenta Asociación de Nefrología

La nefróloga enfatizó en la necesidad de unificar las estadísticas de la red pública nacional con las de la red privada, a fin de lograr un registro nacional que permita visualizar con mayor claridad la situación renal en El Salvador.

¿Es normal que cada año haya más muertes de pacientes renales, siendo esta una enfermedad prevenible?

Lo que pasa es que hay más pacientes.

¿En qué medida ha crecido la cifra de nuevos pacientes cada año?

Lo que pasa es que a nivel de Ministerio (de Salud) se comenzó a hacer un registro; sin embargo, no se le ha dado continuidad, porque como cambia el Gobierno, por ejemplo, y otras cuestiones.

¿Cuándo comenzaron a llevar ese registro nacional?

No sabría decirle, pero ha sido irregular en cuanto a que primero le dieron entrada a todos los pacientes y son bastantes los que llegan como casos nuevos, pero no se lleva el mismo registro a nivel privado; entonces, un paciente puede ser inscrito en el Rosales por una vez que llegó, pero no sabemos si falleció, si se fue a la red privada o si se fue al ISSS (Instituto Salvadoreño del Seguro Social), y es allí donde hay dificultad de mantener vivo un registro nacional.

Y sin ese registro no puede haber estadísticas certeras sobre la situación renal en el país...

Así es. No hemos encontrado el mecanismo como para obligar al sector privado a llevar sus métricas. Hace falta que reporten a sus pacientes al registro nacional. Eso hace falta. Sí hay más pacientes diagnosticados con insuficiencia renal cada año, la cantidad ha crecido. En cinco años, nosotros vimos un crecimiento de alrededor de 120 pacientes anuales, por lo menos.

Entonces, ¿la cifra de fallecidos podría corresponder al aumento de nuevos casos?

Sí podría corresponder, pero no necesariamente se están muriendo más.

¿Cómo ven como Asociación de Nefrología los retos en el tema renal, talvez en el marco legal? ¿Qué está haciendo falta para avanzar en el tema de prevención?

Nosotros estamos luchando. El año pasado nos convocaron a reuniones el Ministerio (de Salud), en conjunto, la asociación y también con el Seguro Social para ver qué hacía falta para la prevención, para ver de qué manera hacer tamizajes y diagnosticar antes de que haya síntomas de insuficiencia renal. Se está haciendo un abordaje desde el primer nivel. Hubo ideas como pedir examen de orina en los kínderes, por ejemplo, pero todo implica inversión. En eso se vino la pandemia y ya no nos reunimos.