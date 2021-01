Entrevista | "No puede seguirse con un PARLACEN de adorno" Alejandra Menjívar, candidata a diputada del FMLN al PARLACEN

Un cambio que permita al PARLACEN tener más protagonismo, es lo que Alejandra Mejívar promete impulsar si llega a quedar electa como representante de El Salvador en ese organismo regional.

Menjívar es candidata del FMLN, y su rostro aparece en la casilla #5 de la papeleta de votación. Ella forma parte del grupo de candidatos que forman parte de la diversidad sexual que incluyó el FMLN entre sus planillas para las elecciones del próximo 28 de febrero.

En esta plática con LA PRENSA GRÁFICA, la candidata expuso los principales ejes y propuestas que promueve. Enfatizó que el aspecto transversal de su plataforma son los derechos humanos.

¿Qué representa tu candidatura?

Representa las luchas sociales, representa la coherencia del instrumento político de izquierda en su práctica porque ha permitido no solo esta candidatura, somos alrededor de 40 personas de la diversidad sexual que estamos participando como regidores, como candidatos a diputados suplentes, al PARLACEN hay dos compañeros más y hay un candidato a alcalde abiertamente gay y eso nos permite identificar que realmente hay una postura hacia avanzar en materia de los derechos políticos hacia las personas de la diversidad.

¿Cuáles son los ejes de tu plataforma?

Nosotros hemos trabajado una plataforma que tiene mucho que ver con las demandas que ha mencionado la población o que consideran que han sido una deuda históricas. Como sabrán el PARLACEN es un órgano recomendativo que no tiene vinculación directa con la legislación pese a que los último informes de PARLACEN se han presentado iniciativas para reformar el tratado constitutivo para que la legislación sea vinculante en la región. En esta plataforma que comprenderá 10 ejes, y hablo de la plataforma de Alejandra porque también está la plataforma del partido, que transversalizan tres principios: el principio de igualdad, el principio de equidad y el principio de inclusión. Dentro de estos ítems, el primero es Derechos Humanos y prácticamente ese es el principal ítem con que vamos a trabajar.

¿Cuáles son las principales apuestas que tienes e impulsarás si te eligen?

Como el PARLACEN es un órgano recomendativo tendríamos que partir de ahí, dentro de las principales apuestas en el tema de Derechos Humanos está incidir para que los Estados firmen y ratifiquen convenios o tratados y recomendaciones de temas que tienen que ver con Derechos Humanos o que garantizan los Derechos Humanos, incluidas las de la OIT sobre trabajo doméstico. Otra es posicionar en la agenda el debate regional sobre la despenalización del aborto y el derecho de decidir sobre las mujeres. Homologar la legislación en tema de Derechos Humanos. Generar debates sobre el tema de la protección y defensa a defensores de Derechos Humanos. Esos son algunos del eje de derechos humanos. En cuanto a derechos laborales también está la homologación de títulos universitarios para que las personas puedan ejercer libremente su profesión en la región y que no haya tanta burocracia en el trámite. Otros tienen que ver con impulsar a través de la cooperación internacional la potenciación de los corredores económicos, hay que fortalecerlos. También hay que generar protección a las lenguas originarias, dentro de la región no hay una protección más que las que existen a través de las declaraciones de la UNESCO como patrimonio de la humanidad, pero en la región no existe realmente una legislación creada para que los Estados puedan ponerla en práctica. Tenemos que hablar sobre el tema de migración, el derecho del migrante. Hay que garantizar que en los países de tránsito se respeten los derechos humanos de las personas migrantes. Incidir y generar "lobby" ante el Congreso de Estados Unidos y poder hacer cumplir la promesa del presidente (Joe) Biden para que haya una reforma migratoria y que la comunidad tepesiana puedan gozar de un estatus real, final. El PARLACEN no ha tenido un buen cabildeo, ha sido muy somero, entonces hay que profundizar ese tema.

Hay sectores de la opinión pública que cuestionan la existencia del PARLACEN y el gasto que les genera a los Estados. Si tiene mala publicidad, ¿por qué lo escogiste?

La Asamblea en estos momentos también tiene mala publicidad, menos para los candidatos del Gobierno. Eso es un juego de ganarle el pensamiento a las personas y decirles que todas las instituciones son malas, si las instituciones fueran malas entonces no necesitaríamos tenerlas. Yo creo que lo que sucede es que el PARLACEN no ha tenido una divulgación real de lo que se hace... Evidentemente necesitamos generar un cambio en el tratado constitutivo que permita que las decisiones sean vinculantes. No puede seguirse con un PARLACEN de adorno, tenemos que tener un Parlamento Centroamericano que haga acciones reales en los Estados.

¿Quién es?

Alejandra Menjívar Candidata a diputada del FMLN al PARLACEN.



Trayectoria: Secretaria nacional de Diversidad Sexual del FMLN. Defensora de Derechos Humanos.