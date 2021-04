Entrevista | "No sancionar la ley de trata de personas manda un mensaje negativo dentro y fuera del país": Martín Martínez, consultor en temas de migración

Dicha normativa fue propuesta por la Fiscalía General de la República (FGR), con el objetivo de adoptar medidas especiales que contribuyan a una efectiva persecución penal del delito de tráfico ilegal de personas y la extinción a favor del Estado de todos los bienes de naturaleza ilícita identificados a nivel nacional, regional e internacional.

La Asamblea Legislativa la aprobó el 25 de marzo y el 26, el presidente de la República, Nayib Bukele, dijo que la vetaría. "Soy la última persona que quiere que nuestra gente se vaya, pero no podemos seguir criminalizando la migración.

Alguien que secuestra y trafica a su víctima es muy diferente de alguien que ayuda a un grupo de gente desesperada a cruzar una frontera. Esta ley será vetada", aclaró.

Hablamos con Martín Martínez, consultor regional para organismos internacionales en el tema de trata de personas y tráfico de migrantes, para saber su opinión sobre el veto anunciado por el presidente y la importancia de aprobar dicha normativa.

¿Es correcta la amenaza de veto a la ley recién aprobada?

Creo que es algo que debe meditarse más. No sancionar la ley de trata de personas manda un mensaje negativo dentro y fuera del país. Adentro, porque independientemente estemos de acuerdo con algunos de sus artículos, no permite que ciertos mecanismos contemplados en ella funcionen en la investigación y el juzgamiento de este delito. Esto fomenta impunidad. Y para el exterior, debe reconocerse que existen compromisos internacionales que El Salvador ha suscrito, por ejemplo, la Convención de Palermo que obliga a crear este tipo de normativas. En este último sentido, frente a Estados y organismos internacionales cooperantes quedamos mal parados.

Bukele dijo se quiere castigar a los migrantes por este delito como una de las razones del veto. ¿Cuál es su opinión al respecto?

No tenemos, técnicamente hablando, las razones del veto más que un tweet del presidente. Sin embargo, quienes estuvimos muy de cerca en los trabajos preparatorios de la ley especial, teníamos en la mira desarticular las redes de "polleros" o "coyotes" en El Salvador. Por ello se habla de "tráfico" en la ley especial y no de migración ilegal. Por ello, aún y cuando el artículo 1 habla de su comisión con o sin vinculación de organización criminal, se debe entender que estamos hablando de un "negocio o servicio ilícito" que afecta los controles que imponen los países para el tránsito o la entrada a él. Repito, la migración ilegal no es delito, esta tiene su origen en las condiciones de desigualdad, pobreza, falta de oportunidades laborales y de seguridad de las personas que deciden emigrar. Soluciona estos últimos problemas mediante una buena política social y los índices de inmigración ilegal disminuirán sin lugar a dudas.

Martín Martínez, consultor regional en temas de migración.

¿Qué opina del argumento de que se va a castigar a quienes ayudan a los migrantes?

Primero, las ayudas y cooperaciones de carácter humanitario a los migrantes tales como darles de comer, posada, alojamiento o algún otro aporte de este tipo, no quedan comprendidas dentro del castigo penal, si se tratan de aportes fuera de un esquema delictivo. Lo que sí quedará comprendido es el pago de una cantidad de dinero o la facilitación de recursos logísticos o materiales para ser llevado hacia Estados Unidos dentro del esquema de una red o grupo de crimen organizado o aún una pluralidad de personas que intenten sacar un provecho económico de ello. También, se pretende castigar aquellas personas que mediante redes sociales invitan a formar caravanas de migrantes, ya que esta situación implica un favorecimiento a los actos que posteriormente pueden realizar "coyotes" o "polleros".

¿Esta podría ser la razón del veto?

Creo que esto podía ser una observación que el presidente podría haber hecho a ley especial, mas no vetarla. El veto es una solución excesiva. Lo más adecuado era sugerir la inclusión de un artículo que estableciera el no castigo de aquellas personas que con fines altruistas y humanitarios ayudan a los migrantes. Eso aparece, por ejemplo, en la ley migratoria guatemalteca. O aún, sugerir una modificación dentro del articulado de a quienes debe entenderse que les será aplicable la ley. Pero no creo que toda la ley sea mala, y merezca perderse el esfuerzo realizado por diferentes instituciones del sector justicia. Todavía hay tiempo para rectificar.

¿Qué es lo que se pretende regular en la ley aprobada por la Asamblea Legislativa?

Tenemos que distinguir dos términos: el de migración ilegal y el de tráfico ilegal de personas. La migración ilegal se suscita cuando se vulneran los controles migratorios de un país sea de destino o tránsito. Mientras que el tráfico ilegal se enfoca en organizaciones y grupos criminales que tienen toda una logística para llegar a un determinado país cobrando por ello.

Martín Martínez Consultor en temas de migración.

Con más de 15 años trabajando en temas de trata de personas y tráfico de migrantes. Profesor y consultor regional.

¿Y cuál es el tratamiento de ambos fenómenos?

La inmigración ilegal es un problema netamente administrativo y para ello existen diferentes regulaciones en las leyes migratorias. En cambio, el problema de las organizaciones criminales es netamente penal. Se trata de desarticular a las organizaciones y grupos que ofrecen ese servicio ilícito y cobran por ello.

¿Esto significa que el migrante no puede ser sancionado por querer llegar a Estados Unidos?

Así es, él quedará sujeto a las condiciones de ingreso a un país determinado, y podrá solicitar su condición de asilo o de refugiado conforme los cánones internacionales y de cada país. Es un tema netamente administrativo. El migrante no puede ser considerado un delincuente. Migrar en un derecho humano, eso sí, condicionado a lo que cada país establezca.

¿Qué es lo que se regula en la ley especial?

La ley especial busca volver más eficiente la persecución de estos delitos, y esto va desde una regulación más extensa de los delitos relacionados con el tráfico ilegal, hasta la enumeración de medidas de protección a favor de los migrantes y la creación de un fondo especial para el combate del delito.

¿Puede ser mal utilizada la ley especial, es decir, ¿puede servir para perseguir a los migrantes?

Que pueda existir un mal uso de poder punitivo estatal es un riesgo latente. Sin embargo, los jueces deben estar atentos a una aplicación sumamente restrictiva de la ley que se enfoque en las redes criminales que sacan provecho al tráfico ilegal de personas. Por otra parte, medidas populistas como los muros, no son la solución al problema de la migración ilegal. Es necesario atacar el problema desde la raíz, es decir, en las comunidades del triángulo norte.

NORMATIVA

La Ley Especial busca perseguir de manera penal a los involucrados a traficar ilegalmente a personas y la extinción a favor del Estado de todos los bienes de naturaleza ilícita identificados que obtengan los involucrados a nivel nacional, regional e internacional.