Entrevista | "No tengo dinero para encuestas, mi compromiso es el trabajo": Heicy Flores, candidata a alcaldía de Cuscatancingo

No nació en Cuscatancingo, pero ha vivido casi toda su vida en ese municipio, uno de los más pequeños del departamento de San Salvador. Dice conocer cada rincón de Cuscatancingo, no ser política, pero le gusta ayudar a la gente. Luego de su primer período como alcaldesa, cree que hizo bastante, pero no lo suficiente. No cree en las encuestas, ya que para ella lo que vale es el trabajo en el territorio, y a su criterio, la gran encuesta será el 28 de febrero.

¿Qué tanto ha podido hacer en su primera gestión?

Cuando me eligieron me dieron la oportunidad para venir a trabajar y tratar de desarrollar el municipio, pero juntos. Es muy corto el tiempo que tenemos los alcaldes para poder desarrollar, planificar, ejecutar y concretar todo lo que lo que uno se propone. Tenemos un municipio muy pequeño, según la Digestyc en 2007 había 74 mil habitantes, a la fecha estamos hablando de 94 mil habitantes en un radio tan pequeño. Necesitamos reactivar la economía en este municipio, no hay grandes empresas, el informal es el que más abunda, pero queremos darle vida a este municipio, ordenar todo, darle un espacio digno a los emprendedores, dar vida a cada espacio, para que la gente no se vaya a gastar a otros municipio.

¿Qué se hará en ese sentido?

Queremos hacer un mercado, ya que no lo tenemos, también arreglar todas las aceras y abrir comercios nocturnos o para disfrutar tarde-noche en familia, así para que los recursos queden aquí. Queremos ofrecer lugares seguros para que se disfrute en familia.

¿Luego de la pandemia del covid-19 cómo ha venido la reactivación?

Como municipio no hemos parado de trabajar, nos activamos con la pandemia y seguimos trabajando, quedamos poco personal ya que tenemos muchas personas adultas, pero a pesar de ello ayudamos con víveres, con insumos de limpieza para las casas y para aplicar las medidas de bioseguridad. Tuvimos una situación muy dura, más en lo económico, ya que como alcaldía sobrevivimos es solo de la tasa municipal, pero fuimos saliendo. Luego de la pandemia las cosas han mejorado, pero aquí en el municipio la mayor parte de la gente sale a otros lugares a trabajar, a ganarse la vida, y vienen solo a dormir.

¿Qué tanto daño causó la pandemia? ¿fallecidos?

Nunca tuvimos datos del Gobierno, pero en comparación con otros municipios del área metropolitana fue poco el daño. El informe que tuvimos fue el que nos brindó la Unidad de Cementerios de la alcaldía, así como los permisos que se venían a sacar de los dos cementerios privados. El cementerio de nosotros está casi colapsado y ese es otro proyecto que queremos hacer, pero necesitamos recursos.

¿Recurrieron a préstamos por las emergencias de covid y tormentas?

No, solo hemos trabajado con los fondos que nos dieron por el covid-19 y por las tormentas Amanda y Cristóbal.

¿Qué le dice la gente cuando llega a los territorios?

Me dicen que están satisfechas con el trabajo que se ha realizado, antes de mi llegada había mucha desorganización en las comunidades. Me satisface que la gente me diga que cuento con el apoyo de ellos para otra gestión.

¿Hay algún organismo internacional o alguna organización con la que tengan convenios o de los que reciban ayuda?

Tuvimos ayuda desde el área metropolitana de Barcelona, y con ellos logramos remodelar un parquecito que está aquí cerca de la alcaldía. También estamos realizando un proyecto en Ciudad Futura, estamos construyendo un parque en la fase tres, y nos designaron $40 mil. En Cuscatancingo no tenemos ni semáforos.

¿Cuscatancingo tiene bastantes cantones, qué trabajos se hacen allí?

Sí, hay comunidades completas de champas, gente que vive en barrancos, es un gran trabajo el que se debe de hacer. Haciendo cuentas, solo llevo 20 meses de gestión, ya que el 2020 se perdió casi todo, sin recursos muchas veces hemos tenido que trabajar.

¿Entonces está tranquila de cara a las elecciones del 28 de febrero?

Sí, aprendí de mi padre que decía que hay que dar el ejemplo con el trabajo, yo ando en todos lados, de aquí para allá.

¿Con el tema covid-19, tampoco habrá mítines ni reuniones?

No. Hay que evitar. Por ejemplo, el señor presidente dice una cosa en los tuit, tal vez él no salga, pero los suyos sí hacen mítines, enormes, hacen cosas que no deberían, así es que no hay concordancia con el decir y el actuar. Yo he recibido hasta maltrato, amenazas, he llegado hasta la Policía, porque la Policía me dijo, usted como alcalde tiene que venir a poner la denuncia. Una vez venía de Ciudad Futura de ver un proyecto, un trabajo que se va a realizar ahí, pero yo digo, si están seguros que van a ganar para qué andan insultando a la gente.

¿Quién es?

Nombre: Heyci Flores



Trayectoria: Busca su segundo periodo al frente de la alcaldía de Cuscatancingo, por ARENA.