Entrevista | "Nosotros también pagamos por los delitos" Yanci López, familiar de un privado de libertad

Yanci López tiene un familiar que cometió un delito menor, algo relacionado con drogas. Pero eso no impide que la vean como si ella misma hubiese sido la culpable y asegura que el primero en estigmatizar es el mismo Estado salvadoreño.

¿Cómo se forma la mesa de familiares de privados de libertad?

La mesa inició en junio de este año con el entonces subdirector de Centros Penales, que era Elmer Mira. Fuimos contactados con él para que nos organizáramos los representantes de cada centro penal. Lastimosamente desde que Elmer Mira fue sustituido, con la llegada del licenciado Aparicio, estamos a la espera de que nos vuelvan a llamar, pero no ha sucedido.

¿Qué apertura han encontrado de la actual dirección de Centros Penales?

Lamentablemente ninguna. El Día del Reo, el 24 de septiembre, dejamos una solicitud en la Dirección General de Centros Penales para pedir que se reanuden las llamadas con privados de libertad en base a propuestas que nosotros ya habíamos hecho en la mesa, porque es necesario que se mejore el sistema. Pero no respondieron.

Pareciera que la dirección actual de Centros Penales maneja una línea más represiva que sus anteriores administraciones. ¿Cómo ven ustedes esta decisión?

Es verdad, porque el lema es "orden, control y disciplina", pero lo que están haciendo, a diferencia de años anteriores, es solamente aislarlos y lo vienen haciendo desde 2019. Hemos pasado en estados de emergencia, uno tras otro, y eso no es control. Hay cerca de 37,000 privados de libertad a nivel nacional y quitarles la visita durante cuatro meses le habría ocasionado un problema a cualquier dirección de centros penales a nivel mundial, menos acá. Lo que hacen es represión.

¿Qué problemas enfrentan como familiares de privados de libertad en una sociedad como la salvadoreña?

Hay estigmatización y es algo que nos pesa. Se los digo por experiencia propia, porque he asistido a tres o cuatro entrevistas de trabajo, en diferentes empresas, en las que preguntan si tenemos familiares privados de libertad o si hemos visitado una cárcel. Si decimos que sí hasta ahí llega la entrevista. Por eso es que la mayor cantidad de personas que tenemos familiares privados de libertad nos dedicamos al negocio informal, porque nos es bastante difícil conseguir un trabajo formal si nos consideran que no somos de confianza. Los delitos no solo los paga el interno, sino que nosotros en nuestro trabajo, en la iglesia y en la sociedad en general. Vivimos ocultando lo sucedido como si nosotros hubiésemos cometido el delito.