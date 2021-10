Entrevista | "Nuestra lucha es institucionalizar la cultura de integración": Alejandro Gutman, presidente de Fundación Forever

Alejandro Gutman ha dedicado 20 de sus 61 años de vida a El Salvador. Lidera la Fundación Forever, desde donde promueve la cultura de la integración y logró que en 2019 se aprobara una ley en torno a esta visión, que busca el trabajo articulado de la sociedad para el desarrollo del país.

Parte de esa cultura se ve reflejada en su programa de becas, que no busca premiar al mejor de la clase "y dejar a los otros 39 a la buena de Dios", como dice Gutman, sino garantiza la continuidad educativa. Estos jóvenes, junto con Gutman, salieron a las calles a finales de agosto para exigir al Gobierno que transfiriera los fondos de sus becas, incluidos en el presupuesto de 2021. La presión funcionó.

Ahora, en el anteproyecto de 2022, a Forever le han recortado $1.1 millones. Gutman no lo ve como represalia y de nuevo llama al Estado y a los organismos internacionales para que "abracen" la ley y le den un giro a sus políticas.

En el anteproyecto de presupuesto para 2022, el aporte del Gobierno para Forever se reduce en $1.1 millones. ¿Cómo afectará a la fundación?

Pues se ajusta un poco a la realidad. A nosotros se nos adjudicaron para el año 2021, por ley del presupuesto nacional, $2 millones; pero la realidad es que no hemos recibido un dólar y no pensamos que vayamos a recibir faltando dos meses para terminar el año. Lo único que se habrá adjudicado a las universidades son $300,000, que cubrirán los estudios de 600 jóvenes, que son parte del Proyecto Integrador de Continuidad Académica. Pero ese se le abona directamente a las universidades, no ha pasado por Forever. Nosotros teníamos pensados 40 proyectos que iban a beneficiar a 50,000 personas. Esa gente, desgraciadamente, no se vio beneficiada y solo lo hicimos de manera escueta. Nuestra fundación siempre ha sido, a lo largo de estos 20 años, muy pobre, con enormes problemas para subsistir (…). Si bien nos posibilitará ese dinero poder cumplir con los pagos a las universidades y hacer otros proyectos, o incluir más jóvenes en las universidades el año que viene; nuestra lucha es para institucionalizar la cultura de la integración en El Salvador y esperar a que el presidente (Nayib Bukele) abrace esta ley y que se evolucione la mirada de estas políticas públicas, y que también evolucione la mirada de estas organizaciones internacionales, como el PNUD, el USAID, el BID, el SICA, la UE, etcétera, y utilicen una buena parte de esos recursos en estos proyectos integradores.

¿Considera que este recorte es una represalia por denunciar el retraso en el pago de las becas?

Como le digo, no recibimos los $2 millones. Yo no lo tomo como una represalia (...). Cuando uno juega en estas ligas, uno sabe contra todo lo que tiene que luchar y uno no puede detenerse en tonterías porque el objetivo es más grande.

Como usted dice, en el presupuesto también cuenta la ejecución, ¿qué esperan que pase en 2022?

Estamos muy dolidos, porque nuestra lucha pasa por institucionalizar toda esta temática de la integración. No hemos podido desarrollar estos 40 proyectos y esperamos, y agradeceríamos de parte de los salvadoreños, que pudiera llegar realmente esta cantidad de dinero, pero está muy lejos de nuestros objetivos. Nuestra intención no es si tenemos $900,000 o $2 millones o $5 millones (...), la permanente lucha es para que esto se institucionalice y llegue a cada rincón del país (…). Pero esta transformación no la puede hacer una fundación. Seguiremos aportando y todo, pero la lucha central es la que debe acompañar las políticas públicas que deriven del Gobierno Central y los recursos que están a disposición de parte de estas organizaciones internacionales.

¿Por qué cree que el Gobierno no ‘abraza’ esta ley, como usted dice?

Al principio, para serle franco, pensé en la pandemia. Cuál sería el motivo, no lo sé. Yo hace dos años que estoy tratando de encontrarme con el señor presidente. Desconozco cuáles son, me imagino que habrá muchas urgencias. Para mí no hay más urgencia - que no soy ciudadano salvadoreño - que el atender las necesidades de desarrollo y salir de la pobreza.