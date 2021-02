Entrevista | "Nuevas Ideas está cacareando el fraude porque sabe que no va a tener la mayoría que ha dicho que tendrá": Salvador Samayoa, analista político

Salvador Samayoa no ve a Nuevas Ideas con una mayoría en la Asamblea Legislativa. Para el analista político, asesor de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) y exmilitante del FMLN, el sistema electoral salvadoreño favorece al pluralismo, en el que el sistema de cocientes y residuos se decantan por los partidos pequeños, pero además de eso, considera que el Gobierno ha cometido errores políticos que tendrán su costo.

La campaña fue crítica y se complicó con el ataque a los militantes del FMLN. Estuvo cargada de mensajes de odio, muy tensa. ¿Cómo analiza el panorama hacia las próximas elecciones?

Veo que llegamos con un clima político bastante tenso, con bastante ansiedad de un lado porque amplios sectores de la sociedad, políticos, empresariales y sociales pensamos que uno de los escenarios posibles sería muy perjudicial para el país, sería el escenario en el que el presidente o el Órgano Ejecutivo no tuviera ningún contrapeso, eso causa alguna ansiedad.

¿Ansiedad en todos los sectores?

De parte del presidente hay temor, fundado, de que los números no son los que le dicen a la gente que van a salir, que es una mayoría arrolladora y una aplanadora. Yo creo que eso no va a ocurrir y que ellos lo saben y tienen ansiedad por eso.

Muchos análisis apuntan a que el Ejecutivo ganará las elecciones, pero la gran duda es si les alcanzará para la mayoría absoluta. ¿Usted lo ve posible?.

Mayoría absoluta es casi seguro que no van a tener. No es imposible, porque nada es imposible en la política, pero es muy improbable que tengan mayoría calificada, pero además la mayoría simple no la van a tener y si la tienen no la van a tener holgada.

¿Y por qué tiene esa apreciación?

Lo primero que digo es que no es seguro que si la tengan y segundo que si la tienen no será holgada. Yo creo que el sistema político electoral de El Salvador es así, favorece el pluralismo, favorece la representación de varios partidos incluyendo los pequeños. Hay partidos que con menos votos sacan diputados, tal como están las cosas yo no veo al FMLN con un derrumbe muy por encima de lo que tenía en 2018.

Pero el 2019 el FMLN tuvo una de sus elecciones más pésimas...

Pero hay que recordar que ya en 2019, contra Bukele, en una deserción a tope, en una de las horas más bajas que ha tenido el partido, de todas formas sacó 390,000 votos en una presidencial, eso es 150,000 votos más de los que sacó GANA en 2018. Entonces yo no veo a estos partidos, digamos, en su lecho de muerte; al contrario, los veo energizados. Veo que Nuestro Tiempo tiene una oferta atractiva de renovación, gente joven, preparada, limpia, sobre todo en San Salvador y La Libertad para competir por algunos cocientes y algunos residuos.

Salvo Johnny Wright Sol que ya estuvo un período en la Asamblea....

Pero en general todos son caras nuevas dentro de la política. Yo no quiero aventurar números ni pronósticos, pero creo que sí puedo decir que me parece improbable de que Nuevas Ideas tenga la mayoría que dice que va a tener.

Esta apreciación se la podrían achacar por la parte partidaria que usted tuvo en el Frente, ¿no cree?

No. No. Yo no engaño a nadie, no pretendo ser imparcial. Yo en esta elección mi deseo es que ojalá la oposición en conjunto saque suficientes diputados para hacerle contrapeso a Nuevas Ideas. Yo no quiero que Nuevas Ideas tenga la mayoría, pero yo no confundo mi pensamiento con mis deseos y mi análisis, yo lo que estoy dando es una valoración en la que creo que es poco probable, y fíjense que no digo imposible, veo poco probable que Nuevas Ideas tenga la mayoría que quiere tener.

Bajo este marco, ¿usted cree que por eso la campaña ha sido tan confrontativa, al grado de que el oficialismo en su campaña anticipa un fraude?

Eso lo observamos con preocupación, están cantando ya, de antemano, que habrá fraude y exactamente todo lo que no sea el resultado aplastante que ellos desean dirán que hubo fraude. Eso es mentira, siempre ha sido mentira, puede haber irregularidades, deficiencias, pero fraude es casi imposible que haya. Primero porque la Junta de Vigilancia está integrada por todos los partidos que están en la competencia y tienen acceso a todo el evento electoral, tienen sus vigilantes en cada Junta Receptora de Votos, no veo de qué manera se pueda hacer fraude allí. Nuevas Ideas está cacareando el fraude, probablemente, porque sabe que no va a tener la mayoría que ha dicho tendrá.

La oposición ha movido algunas fichas, pero ¿cree qué es suficiente la nueva oferta política propuesta para rescatar el voto duro?

Como decíamos, en el Frente solo cinco de los 23 que van actualmente van a renovación, es una gran renovación. El partido que menos renovación tiene es GANA. De diez diputados que tiene en la actualidad siete van de nuevo, eso es el 70 %, eso es el oficialismo, es el partido de gobierno el que menos renovación tiene. Los otros partidos tienen bastante, no solo de caras sino cierta corrección de pensamiento.

Aunque son caras nuevas, ¿generarán la confianza que la gente necesita?

No lo sé, porque la falta de recursos, la pandemia y la cuarentena les ha impedido darse a conocer, pero creo que hay varios de ellos que en las últimas semanas han tenido buen trabajo en las redes, han multiplicado el alcance de lo que están posteando en las redes y se han dado a conocer, con limitaciones, no tienen los recursos millonarios que tiene el partido de Bukele, pero se han posesionado los últimos meses.

¿Cree que hechos como el ataque a los militantes del FMLN desgaste al partido de gobierno?

Yo creo que le afectó porque allí cruzaron todas las rayas. Lo manejo muy mal el presidente, con mucho cinismo, nos recordó hechos del pasado donde hacían lo mismo, echarle la culpa al que no la tenía y encubrir a los verdaderos asesinos. Se portó muy mal el presidente con ese incidente y eso ha tenido costo, la gente lo que menos quiere es que vuelva a haber violencia en el país.

¿Cree que con toda la tensión y confrontamiento generado habrá demasiada inestabilidad durante las elecciones del 28 de febrero?

Ya hubo en otras elecciones bastante tensión y a la hora de las elecciones la gente se comporta bien. Ahora tengo un poco más de preocupación por un precedente que es el secuestro de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Eso fue gravísimo y cuando un partido político está dispuesto a ese nivel de ejercer violencia contra la autoridad electoral, es lo peor que hemos tenido como incidente en los últimos 30 años. Lo que hicieron militantes de Nuevas Ideas de encerrar a magistrados y trabajadores puede dar paso a actos de vandalismo si ven que no tienen el resultado que quieren.

Hay también tensión por la forma en que se hará el recuento de votos y el método que se utilizará...

Me tiene preocupado el tema de la tecnología en mesa precisamente porque el partido de gobierno, Nuevas Ideas y GANA, quiere torpedear a última hora la tecnología y piden que se utilice papelógrafos y métodos lentos de hacer las cosas. Esto indica que pueden provocar cualquier fallo, pueden hasta sabotear, pero también pueden recurrir a su canto de fraude por el uso de la tecnología.

¿Es preocupante el rol de la Policía y la Fuerza Armada?

Sí. Tengo entendido que en el primer simulacro permitieron el acceso a personas que no tendrían que estar allí, completamente ajenas al simulacro, que causaron desorden y desorganización en la prueba y la Policía no intervino para nada. Esta Policía se nos ha escapado de la mano y ha pasado de ser una fuerza de seguridad pública a un brazo armado del partido de gobierno y eso es peligrosísimo y atenta contra el estado democrático.

Pero en el contexto internacional esto no favorece al gobierno.

El comenzó teniendo el beneplácito de todos, no solamente del gobierno de Estados Unidos, sino de muchos gobiernos de Europa que veían con buenos ojos la llegada de Bukele al poder por el reemplazo de los partidos tradicionales, pero ahora toda esa situación está 80 grados a la inversa, todos se han percatado que este señor va en una deriva autoritaria y antidemocrática y hay una condena generalizada.

El resentimiento político es siempre la ventaja que tiene el gobierno sobre los otros partidos políticos. ¿Le seguirá funcionando eso en esta elección?

No tengo ninguna duda de que el hecho que haya tanta gente en el país sin perspectiva de futuro, sin estudios, sin empleos estables bien pagados y con resentimiento porque le fallaron los políticos en el pasado, ese es el caldo de cultivo y la realidad que Bukele ha explotado. Bukele explotó un resentimiento que es real y es legítimo y todavía hay mucho de eso y mucha gente se ha dado cuenta de que este no es mejor que los anteriores, incluso en muchos sentidos es peor.

¿Eso podría revertir la elección?

Por lo menos en parte, sí.

La gran pregunta es ¿qué pasará si hay irregularidades y la Fiscalía tiene que actuar y la Policía no obedece?

Muchas cosas que ha hecho el gobierno son una ruptura del ordenamiento democrático. Si el Fiscal General, que tienen la misión de la investigación, da una orden y la Policía, que es un cuerpo auxiliar de la Fiscalía, le da la gana de no obedecer y no obedece, es una situación que no habíamos tenido en 30 años y deja con menos eficacia a la Fiscalía General.

¿Quién es él?

Salvador Samayoa Analista político

Trayectoria: Exmilitante del FMLN, firmante de los Acuerdos Paz, analista político y asesor de FUSADES.