Entrevista | Óscar Chacón: “Tener una reforma integral es prácticamente imposible”

Óscar Chacón, cofundador y director ejecutivo de Alianza Americas, lleva más de 30 años trabajando en la defensa de los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos.

En esta entrevista analiza los posibles cambios que se darán en la política migratoria de dicho país a partir de enero, cuando el demócrata Joe Biden asuma la presidencia. La mayoría de estos, advierte, provendrán del poder Ejecutivo, puesto que la polarización y la nueva correlación en el Senado harán casi imposible aspirar a reformas de mayor alcance.

Chacón recalca, en todo caso, que resolver a largo plazo la problemática migratoria será inviable sin encontrar antes, en los países emisores, una solución a los factores que detonan dichos movimientos. Por lo mismo, está convencido de que es imperativo generar en las naciones del Triángulo Norte las condiciones adecuadas que permitan a sus ciudadanos tener seguridad y gozar de oportunidades laborales que les disuadan de migrar de forma irregular.

En ese sentido, ve con buenos ojos la iniciativa que Biden ha anunciado para Centroamérica, un plan por el que busca inyectar en la región un total de $4,000 millones durante cuatro años, con el objetivo de atacar las causas estructurales que empujan a las personas a salir de sus países. Aun así, indica que la propuesta se queda corta. Para realmente tener impacto, Chacón sostiene que Estados Unidos debe impulsar en el istmo una iniciativa no menos ambiciosa de lo que fue el Plan Marshall que desarrolló en Europa al final de la Segunda Guerra Mundial.

¿Cómo evalúa la política del actual gobierno salvadoreño en el tema migratorio?

La caracterizaría como una política de sometimiento riguroso. Ya sea que uno hable con el embajador de Estados Unidos en El Salvador o con el encargado del Escritorio para América Central del Departamento de Estado, todos son muy consistentes en señalar que el objetivo más importante de la política exterior en este momento y de los últimos años ha sido detener los flujos migratorios irregulares. En ese sentido, no solo el gobierno salvadoreño, sino que el resto de gobiernos centroamericanos e incluso el de México han observado una visión de mucho acatamiento de esta línea esencial. Y en los últimos meses pareciera que el gobierno salvadoreño incluso está dispuesto a ser pionero en avanzar la idea de que hay que hacer preparación de condiciones para que la gente regrese a El Salvador. Que también es uno de los lineamientos de la política migratoria de Estados unidos. Lo que muchos denominan la política del retorno, sin especificar si el retorno es voluntario o forzado.

Usted afirmó que si Biden salía electo, buscarían una protección temporal inmediata a los beneficiarios del TPS. ¿Qué tipo de protección sería?

Hay por lo menos dos. La primera es dar una protección en la forma de acción diferida, que es enteramente decisión del Ejecutivo otorgar, para mantener protegidas a las personas que en este momento están en una condición precaria, únicamente protegidos gracias a los acuerdos tomados entre los abogados litigantes del caso Ramos vs Nielsen, que aunque los permisos en sí no lo dicen —porque los permisos de los salvadoreños dicen que se acaba la protección el 4 de enero— ya hay acuerdos en el contexto de la demanda que otorgan protección en el caso de los salvadoreños hasta noviembre del próximo año, pero eso no aparece por ningún lado de manera obvia. Entonces creemos que la manera más directa es otorgando una medida de acción diferida que despeje, sin duda alguna, el que esta población queda protegida, ponle, por los próximos 18 meses, sujeto por supuesto a renovarse. Siempre en el orden de cosas administrativas está también la posibilidad, menos probable que la primera, de una reasignación de TPS para salvadoreños, hondureños, nicaragüenses, incluso guatemaltecos, ante los impactos de la tormenta tropical Eta, que ha sido muy devastadora.

¿Y los beneficiarios de esa acción diferida serían todas las personas con TPS?

Hemos planteado que como mínimo, la protección debe dirigirse a quienes han sido beneficiarios TPS y han mantenido vigente su condición de protección hasta la actualidad. Pero también, de manera extraoficial, hemos planteado que no sería para nada errado otorgarlo bajo parámetros más amplios. Por ejemplo, si la protección dijera que toda persona que en algún momento tuvo TPS, pero que por una u otra razón no lo reanudó de forma oportuna y está fuera del programa en este momento, sería fabuloso.

En breve

Óscar Chacón: director ejecutivo de Alianza Americas.



Trayectoria:

Ha trabajado por más de 30 años en defensa de los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos.

¿Cuántos beneficiarios serían?

Más o menos 350,000 a 400,000 personas, incluyendo a los salvadoreños como el grupo más numeroso, con aproximadamente 200,000 personas.

¿Qué tan factible ven una reforma integral?

Ahí es donde tendremos que ser súper realistas. Para hablar de cambios en la ley tenemos que resolver el problema de conseguir los votos y, en el mejor de los casos, el Senado va a quedar dividido entre 50 y 50. En un Senado dividido de esa manera la probabilidad de que podamos tener éxito aprobando una reforma entre comillas integral, que resuelva todos los problemas que tenemos con la ley vigente, es prácticamente imposible. Con la idea de una reforma integral, yo no he estado necesariamente de acuerdo, porque creo que ha sido una quimera, un sueño inalcanzable. He sido siempre de la opinión que la mejor estrategia legislativa es segmentar los problemas que tenemos con la ley actual y aprobar una ráfaga de reformas poco a poco, que nos permita gradualmente superar la tan arcaica, injusta, racista ley de inmigración que tenemos. Para mí, hay varios casos, varios componentes de lo que está dañado en la ley actual que deberíamos de ir atacando y para lo cual incluso pudiéramos encontrar aliados republicanos. Creo que es más factible a lo largo de los próximos cuatro años hablar de cambios graduales.

Antes de Trump, el gobierno de Obama, del cual fue parte Biden, había comenzado a deportar niños que llegaban a la frontera sur sin sus padres. ¿Qué se podría esperar en estos casos?

Es bueno que la gente recuerde que la política de la contención de los flujos, incluyendo el caso de los niños no acompañados, no arrancó con Donald Trump. Esa es una política que inició con Barack Obama. Y es una política que ha tenido como principales víctimas a personas menores de edad. Creo que va a ser un tema espinoso, porque sí hay cierto grado de recapacitación por parte de Biden, pero también hay que recordar que el tema migratorio y particularmente el tema de qué hacer con gente llegando a la frontera sur sigue siendo un tema controversial y hay setenta y pico de millones de personas que votaron por Trump que probablemente no estarían de acuerdo con ningún tipo de viraje hacia una política más hospitalaria, más de bienvenida, más de apoyar y otorgar protección a personas que buscan alivio a su condición económica, política, cultural en su propio país y que por tanto vienen a Estados Unidos.

¿Qué pasaría, a su juicio, con la política de tercer país seguro y el Protocolo de Protección al Migrante?

La meta que tenemos una amplia gama de organizaciones pro derechos de inmigrantes es revertir esos programas porque han ido en detrimento de las personas que precisamente se supone deben ser objeto de protección. Estos programas estaban diseñados no desde una base de realismo político, sino desde un prejuicio ideológico, un prejuicio político extremo de la administración Trump.

¿Cómo cree que harán los demócratas para que estas medidas no parezcan un aliciente para la inmigración?

Nosotros llevamos ya casi 20 años señalando que la problemática migratoria es simple y sencillamente imposible de resolver si no vemos el conjunto de factores que detonan el que segmentos importantes de población se vean forzados a desplazarse fuera de su propio territorio. Eso quiere decir tener la capacidad de atrevernos a plantear una nueva apuesta en el ámbito del rol de Estados Unidos como coadyuvante para nuevas políticas que prometan crear oportunidad amplia en el ámbito económico, social, cultural de la población en sus propios países. Creemos que es importante que Estados Unidos también resuelva el tema de la consolidación de la vida democrática en los países. No se va a poder resolver nunca de una forma sensata, moral y éticamente responsable, la realidad de la migración si no abordamos en paralelo la migración con la creación de oportunidades. Esa es una empresa de largo plazo que involucra a los gobiernos, a las élites económicas e intelectuales de los países de origen. Esto no se hace solo por decreto.

Biden ha anunciado un programa parecido a la Alianza para la Prosperidad. ¿Esa sería la forma en que tratarían de hacer ese equilibrio del que hablamos?

Creo que lo que ha planteado hasta ahora Biden representa un primer paso, pero para serte franco $4,000 millones, que es más o menos lo que él ha mencionado, es menos que lo que los salvadoreños envían en remesas en un año a El Salvador. Si realmente queremos agarrar este toro por los cuernos, hay que entender que la magnitud del tipo de iniciativa que hay que desarrollar no es de $4,000 millones. Hablamos de un programa no menos ambicioso que lo que fue el Plan Marshall en Europa después de la Segunda Guerra Mundial.