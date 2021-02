Entrevista | "Países deben dar autonomía real a diputados del PARLACEN": Manuel Flores, candidato a diputado por el Parlacen

Manuel Flores destaca su experiencia como fundador de grupos de amistad con países como China, Palestina y la República Árabe Saharaui Democrática. Esa es parte de su carta de presentación como candidato al Parlamento Centroamericano por el partido FMLN.

Asegura que ese "roce" internacional le permite "conocer un panorama más allá de las fronteras y poder hablar de temas de geopolítica y de integración" centroamericana.

Propone "poner a funcionar al PARLACEN" con una integración inmediata de los cuatro países representados en ese organismo regional.

Sin embargo, reconoce no estar muy a gusto con tener que dejar atrás la posibilidad de competir por un cuarto periodo como diputado de la Asamblea Legislativa, debido a un reglamento del FMLN. Asegura que esa normativa interna se ha convertido en una "limitante" para "varios que nos vamos con experiencia acumulada".

Una experiencia que lo lleva a destacar dos de sus logros en la Asamblea Legislativa: el Día Nacional de la Iglesia evangélica y la pensión vitalicia para los futbolistas mundialistas.

Además, Manuel Flores considera que ha sido uno de los diputados que se ha mantenido en resistencia ante un gobierno que "violenta los derechos de la gente".

Lo mío es una carrera política y no una rueda de caballitos. Fui concejal de Quezaltepeque en el año 2000. De 2003 al 2012 fui alcalde y eso me permitió establecer hermanamientos con varias ciudades.

Estoy finalizando mis tres periodos de diputado y estoy optando a continuar en el PARLACEN. Esto tiene que ver con el reglamento del partido que solo nos dan tres periodos consecutivos. Creo que no deben de existir límites. En esta legislatura nos vamos varios con experiencia acumulada.

Soy el amigo en la Asamblea Legislativa. Me dicen "el Chero". Saben que "el Chino" Flores es el amigo de la Asamblea.

He consensuado varios temas y hasta he votado en contra de mi partido, como cuando se le dio el título honorífico a la exembajadora de Estados Unidos Jean Manes. Voté en contra de esa decisión por que ella fue injerencista.

Soy el promotor del decreto que le dio vida al Día Nacional de la Iglesia evangélica salvadoreña. Otro decreto también promovido por mi persona es la pensión vitalicia para los mundialistas de México 70 y del Campeonato de España 82.

Hay dos leyes que quedarán en el tintero, porque se necesitan mayoría: ley para defensores de derechos humanos y la ley de los pueblos indígenas.

Había dirigentes (en el FMLN) que pensaron que ellos tenían que encabezar todo. No, el partido es el instrumento del pueblo y no al revés; por eso la gente comenzó a criticar de que no ha habido debate en el partido.

El error del Frente ha sido haber hecho alianzas con sinvergüenzas; porque ahora están con el gobierno de turno. Cuando pase y venga otro gobierno, allí van a estar; porque los aliados huelen el negocio.

Tengo una experiencia acumulada de años en trabajo de relaciones internacionales, de gestión; y sobre todas las cosas, en trabajo en la formación de grupos de amistad interparlamentarios. Fui el promotor de la creación del grupo de amistad con la República Popular China, del grupo de amistad con Palestina y la República Saharaui y en proceso con Argelia.

La integración no solo es un estribillo. No es un tema de discursos, es de realidades porque el PARLACEN en este momento atraviesa situaciones difíciles. Primero porque Costa Rica no es miembro, eso hace que la integración se dificulte un poco.

Hay que poner a funcionar al PARLACEN de inmediato. La gente cree que la integración es un soplido y ya está la botella. La Unión Europea tardó 60 años en integrarse.

Mi propuesta es, si Costa Rica no está, que nos integremos los cuatro países de inmediato. Que lo hagamos en temas aduanales, movilidad libre, turismo e inversión extranjera. En lo que se resuelven algunos conflictos (entre países centroamericanos), hay que integrarse como región.

Un diputado al PARLACEN no representa al partido. Los 20 que resultemos electos debemos trabajar unidos en representar los intereses de El Salvador.

El fuero del PARLACEN no se puede quitar, porque tiene que ser por unidad de todos los diputados de los países representados. Alguien que proponga que él solo lo puede hacer está loco. En el PARLACEN son 120 diputados. Hay que ponerlo en función de la gente.

Ninguna de las decisiones que toma el PARLACEN son vinculantes. Hay que empezar por preguntarse por qué ocurre eso. Debemos trabajar porque los países le den autonomía real a los representantes del Parlamento Centroamericano.

¿Quién es?

Manuel Flores: Diputado por el partido FMLN.



Trayectoria: Ha sido dirigente estudiantil y alcalde durante tres periodos del municipio de Quezaltepeque, en el departamento de La Libertad.