Entrevista | "Para leer las encuestas se necesitan anteojos políticos" Dagoberto Gutiérrez, analista político

Firmó los Acuerdos de Paz, combatió en la guerra, negocio la paz, se separó del FMLN. Dagoberto Gutiérrez es, quizás, de las pocas voces que tienen vigencia en el análisis político de la izquierda salvadoreña. Para él, persiste un sistema oligárquico en El Salvador y eso es lo que ha entrado en crisis.

¿Cómo valora el reacomodamiento de las fuerzas políticas actuales?

El momento político actual registra una sería crisis y esa es la buena noticia. Primero entra en crisis el sistema de partidos políticos , montado hace 30 años al final de la guerra civil; luego entra en crisis el modelo económico neoliberal.

El gobierno de Duarte no entra ahí...

No. No. Para nada.

¿Por qué?

El gobierno de Duarte era un gobierno de guerra, en el marco de la guerra y en cierta manera contrainsurgente. Estamos hablando del sistema montado dentro de la negociación política.

Se puede establecer como el principio de la negociación

La guerra terminó con la dictadura militar de derecha que venía desde 1932, y el logro político más importante de la guerra fue ese precisamente; claro eso no se dice en ningún papel ni en ningún cartel ni se dice en la televisión.

¿Establecer la democracia o la naciente democracia?

Termina la dictadura militar de derecha y termina el papel de la fuerza armada como clase gobernante. Mirá que importante. Esto sí está establecido en el artículo 212 de la actual Constitución, es una línea y la mitad de otra, allí están contenidos 20 años de guerra, eso es importante, por supuesto. Se abrió un nuevo escenario. En ese, los dueños del aparato iban a ser los partidos y apareció el sistema de partidos en un remedo de democracia burguesa.

¿Remedo de democracia, por qué?

Porque en el país no hay burguesía, entonces no hay democracia burguesa ni en aquel momento ni ahora. El estado es oligárquico, eso ha entrado en crisis. El mercado asume el control del estado y junto con la oligarquía funcionaron bien, pero trajo atraso, pobreza, guerra.

Entiéndase guerra por pandillas.

Claro, las pandillas nacieron allí, las pandillas no nacieron del aire.

Cuando se rompe el gobierno de derecha y entra el FMLN ¿qué pasó?

Lo mismo, el Frente fue parte de esto.

Pero dicen que desarrollaron programas

Nada de eso, se convirtieron en siervos del mercado.

¿Entraron al mercado?

Siervos, porque todos estamos dentro del mercado porque no podemos de otro modo, pero no todos somos siervos. Hoy en este momento se levanta la necesidad de un estado diferente.

Pero se reclama este estado, ya con el gobierno de Nayib Bukele o con las elecciones que vienen

Es un largo proceso en dónde aquel antiguo estado mercantil se hunde y el pueblo se da cuenta que no sirve para resolver los problemas de salud, educación, vivienda, trabajo; eso es lo que determina su profunda crisis y eso reclama otro Estado. Y como el estado tiene una base jurídica también aparece el replanteamiento de la Constitución. Esa es la lógica

Pero la lógica en muchos casos ha terminado en perpetuarse en el poder y no de crear un nuevo estado.

Si. Es que todo esto que digo no es la palabra de Dios. Es una reflexión dentro de una enconada lucha política y esa es una buena señal, porque surge otro aspecto de crisis que es la politicidad del pueblo. Después de 30 años, el pueblo como que había dejado de hacer política. Además se destruyeron todas las organizaciones sociales, el movimiento popular fue descabezado y hoy como que el pueblo retoma su lucha, en su forma electoral, usa los votos. Cuando el pueblo decide hacer política usando los votos agudiza la crisis.

Usted interpreta esa crisis como que el pueblo estaba cansado de los 30 años y despierta y tomó la opción nueva

Usemos esa figura. Este despertar es la expresión del odio, rechazo y rencor al sistema de partidos políticos, este hace que el voto del pueblo tenga calidad. En realidad la gente ha dejado de votar por un candidato, está votando en contra de un sistema de partidos políticos.

Más que votar por Nayib Bukele votaron en contra de los antiguos políticos

Claro. Es un voto más profundo. Hay conciencia. La gente sabe que puede sacar a los políticos del gobierno, a los de la asamblea legislativa y eso lo vamos a ver.

¿Usted cree que la elección puede ser un reflejo calcado de las encuestas?

No. No. Para nada no. La encuesta es un instrumento técnico y un instrumento político. Algunos que dicen que saben de eso leen las encuestas de manera técnica, pero para leerlas realmente se necesitan anteojos políticos y esos no los venden.

¿Y en este momento político dónde se ubica Dagoberto Gutiérrez?

Como siempre, yo estoy con la gente.

Pero respaldó la candidatura de Nayib Bukele

Es que la gente la respaldó. Es la lógica. Hace unos meses hablábamos de chiflón, huracán. Esa figura expresaba la movilización de millones de personas que antes no votaban, no pertenecían a partidos políticos. Yo soy parte de esa movilización, por eso lo que yo pienso huele a gente.

Pero no se define políticamente por ningún partido

Es que eso es una definición política, yo estoy definido políticamente y eso es mucho más que un partido.

¿Quién es? Dagoberto Gutiérrez analista político

Trayectoria: Firmante de los Acuerdos de Paz, exlíder guerrillero, exdiputado.

Pero no toda la gente tiene la capacidad de definición política...

Yo creo que todas las personas tienen capacidad política y cabeza política, sepan leer o no, sepan escribir o no. Las decisiones siempre están en manos de las masas populares, el tema es cuando esas masas deciden caminar.

Y no considera posible, por historia, que las elecciones tengan un comportamiento diferente a las presidenciales y vote más equilibrado, por que salvo la "aplanadora verde" cuando Duarte, nunca más hubo mayoría partidaria en la Asamblea

Todos son cálculos electorales y en este momento de crisis, muchos de los cálculos electorales ya no funcionan. Lo que tiene que ver con los partidos políticos ya no funciona. La clave para un candidato es la propaganda: que se sonría, que se tome fotos con la gente, que saludé los niños y las niñas; eso no funciona ya en este momento porque el pueblo vota políticamente.

Funcionará poco la campaña

Antes se decía: hay que hacer un documento político y hay que presentarse lo a la gente, dónde se decía lo que se puede hacer y la gente aprendió que no servía para nada porque de todas maneras no cumplían. Hoy de nada sirve porque la gente vota no por la cara bonita del candidato.

Podría darse el hecho de que la gente vote más por bandera...

De cualquier forma la gente va a votar.

Y en todo este contexto dónde ya se cuestionó el mal uso de fondos en la pandemia, las acusaciones de abuso de poder, el histórico desgaste de los antiguos políticos, podría presentarse una elección cerrada

No creo. Es que los partidos políticos no le están hablando a la gente, perdieron la costumbre de hablar con la gente y perdieron la capacidad de mirar en cada gente un ser humano con necesidades. En esta coyuntura, los partidos hablan de defender los derechos humanos, el estado de derecho, la legalidad, las instituciones, sin tomar en cuenta que nada de eso le dice nada al pueblo.

Están mal orientadas las campañas...

Es que es un pueblo que desayuna pero que no sabe si almorzará, que no tiene trabajo, con graves problemas de salud. ¿Para ese pueblo hablar de estado de derecho tiene algún significado? Nombre. Absolutamente nada. Ya los partidos no saben cómo hablarle a la gente. Mirá si están hablando de pensiones.

Ningún partido ni el gobierno habla...

Solo las organizaciones. Y la gente que está pensionados y no les alcanza. Esos temas no se abordan. Solo están esperando las elecciones y no te estoy hablando de ningún cálculo electoral, sino político.

¿Y ese cálculo, cómo lo define usted en número de diputados y alcaldes?

Yo no tengo en mi cabeza ningún número, pero sé que Nuevas Ideas va a ganar la mayoría en la Asamblea, no sé cuento en números, porque no sé de eso, y los partidos como ARENA y el FMLN van a quedar muy reducidos.

¿Cuál es el destino de ARENA y FMLN?

Desaparecer. Cada partido es un instrumento político, que cumple un papel en determinado momento. Cuando viene otro momento se requieren otros instrumentos y los instrumentos aparecen y desaparecen. No pienso que van a desaparecer, pero sí reducidos.

Eso obliga a que surjan nuevos movimientos de derecha e izquierda

Claro, por supuesto, y has usado la palabra adecuada: movimientos, no necesariamente partidos. Movimientos sociales, populares. Eso está a la orden del día, el movimiento no tiene legalidad como los partidos, pero si legitimidad.

Y dentro de todo esto, cómo valora el año y medio de Bukele, si se toma en cuenta todas las acusaciones hechas

¿Quiénes acusan?

Medios, la CICIES y rivales políticos

Los partidos políticos, diarios. Un bloque de derecha que ha controlado el poder.

Pero no necesariamente algunos periódicos responden a la derecha

Es que todos los periódicos son de derecha, no pueden ser de otro modo. Los que están acusando han pecado de lo mismo que acusan.

Pero ese razonamiento solamente es justificar: "si el otro hizo yo también"

La gente dice "es que estos han hecho en el pasado lo que están echándole encima al gobierno" y otra parte dice "es que en verdad el gobierno no está tan transparente", pero estos que están acusando al gobierno han sido peores.

Pero no se justifica

Eso es otra cosa. La base del razonamiento político para la gente es ese. Y hay otra cosa, nunca ningún Gobierno le había llevado a la gente comida a su casa.

Ese también es un accionar político

Claro. Pero separá los hechos, a ninguno de los partidos políticos se le había ocurrido, nunca, jamás, darle comida a la gente. El problema fundamental de nosotros no es la ropa, es la comida, pero no solo eso, en medio de la pandemia les dio dinero.

Aunque haya cuestionamientos de que fue mal distribuido

Todo eso no vale nada para la gente.

La campaña comenzó y todos, absolutamente todos, se mueven de esta manera, en regalar cosas.

Claro. Hombre. En 1967 hicimos una campaña electoral magnífica en todo el país para la presidencia. Igual repartían tamales, vestidos, cuadernos.

Es una conducta histórica.

Normal

¿Es legítima?

Esa es otra cosa. Hasta yo me comía mis tamales, todo mundo. Y nosotros le decíamos a la gente "sóbenle el lomo a la bestia. Si les dan tamales agárrenlos; si les dan zapatos agárrenlos, pero no les den el voto".

¿Y en este caso quien es la bestia, los partidos o el gobierno?

Siempre el pueblo es el que decide, y creo que va a decidir por encima de los tamales, me parece a mí que ya hay una decisión.