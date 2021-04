Entrevista | "Peña disparó su arma ocho, nueve veces contra los militantes del FMLN": Roberto Arévalo Ortuño, Juez Sexto de Instrucción

Para el próximo 15 de abril está programado que el Juzgado Sexto de Instrucción realice la reconstrucción del ataque armado ocurrido el pasado 31 de enero, en el que fallecieron dos militantes del FMLN.

El juez del referido juzgado, Roberto Arévalo Ortuño, habló con LA PRENSA GRÁFICA para explicar en qué consistirá la reconstrucción, quiénes participarán y la importancia del mismo para esclarecer algunos puntos.

La reconstrucción será una de las últimas diligencias que realizarán antes de que finalice el periodo de instrucción y programen la audiencia preliminar contra Roberto Carlos Soto de Paz y Héctor de Jesús Castaneda, ambos empleados del ministerio de Salud y señalados por la Fiscalía General de la República por los delitos de homicidio agravado y homicidio agravado en grado de tentativa. Diego Alvarado Peña, principal señalado, falleció el pasado 25 de febrero a causa de heridas de bala. Aún se desconoce quién lo hirió.

Este es un caso que aún se encuentra en investigación, pero ¿cómo se hará la reconstrucción y en qué se centrará?

La reconstrucción se va a centrar del restaurante Willy para acá y con interés de lo que pasó entre el hospedaje El Oso hasta La Cornucopia que fue donde pasó el ataque. En el restaurante tuvieron el primer encuentro ya que fueron peleando vía los dos carros, pero a la altura de El Oso supuestamente los del pick up les tiraron una bolsa con agua.

¿Cuál fue el detonante o lo que provocó que los del carro se bajaran?

Según el expediente, el primer hecho —que fue el detonante y ya venían calentándose los ánimos— fue la tirada de bolsas de agua desde el pick up y les cruzaron el carro , el que iba manejando se bajó, pero no hay una versión clara de que fue lo que les reclamó.

Sí existe la versión de lo que dijo una señora del pick up y les dijo que tuvieran cuidado porque iban niños. El que manejaba el carro se bajó enojado con pistola en mano y se bajaron los otros dos. Luego se acercó hasta el pick up y disparó su arma de ocho a nueve veces sobre los del pick up y después se fue de regreso al carro y ya iba herido.

Diego Alvarado Peña falleció en febrero a causa de heridas de bala en el abdomen, ¿Ya fue incorporada su autopsia al expediente judicial?

Lamentablemente la fiscalía aún no me ha traído la autopsia que revelaría cuántas heridas tenía y un poco la trayectoria de las balas.

“La importancia es tratar de determinar quien le disparó al agente, porque si lo que hicieron fue defenderse no hay delito”.



Roberto Arévalo Ortuño, Juez Sexto de Instrucción

¿A qué se debe que aún no han incorporado la autopsia? ¿Es responsabilidad de Medicina Legal o de Fiscalía?

Todavía no he podido precisar en este momento quién es el del retraso. Si es Medicina Legal que se ha retrasado en enviar el aviso yo iré y si Fiscalía lo tiene, vamos a presionar a Fiscalía, y si hubiese necesidad hasta con el propio fiscal Melara.

Existe una versión al interior de la institución policial que menciona que la otra persona que se bajó del vehículo pudo haber disparado y en el cruce de disparos con el pick up, una bala le cayó.

Es necesario el examen de las armas. Tenemos una declaración de uno de los imputados que dice que no llevaba arma alguna y que le hicieron la prueba del hisopado y que demuestra que no disparó. Claro, yo puedo decir que no andaba armado, pero una prueba objetiva es que le hizo el hisopado y él no tenía rastros de haber disparado.

¿Cuál sería la importancia de esta reconstrucción del hecho?

Es tratar de determinar quién le disparó al agente, porque si lo que hicieron fue defenderse, no hay delito, aunque le haya costado la vida a la gente que iba en el pick up. No habría delito, ya que a partir de un ataque injusto se defendieron, ¿Qué tal si de verdad ellos los atacaron y él no se defiende? posiblemente ahí hubiera quedado tirado. Claro, no pierdo el sentido de que la tercera persona que iba en el carro pudo haberle disparado al agente fallecido. Es una posibilidad que no voy a descartar, ahorita no se descarta nada. Entonces eso (la reconstrucción) va a determinar si hubo o no delito.

¿Quiénes participarán?

Los dos imputados y los sobrevivientes del pick up blanco donde iban la gente del FMLN. Son tres heridos, el que manejaba el pick up y los dos agentes que iban en el carro agresor, serían seis en total.

¿Quién es?

Roberto Arévalo Juez Sexto de Instrucción

Trayectoria:

Licenciado en Ciencias Jurídicas y desde el año 1998 Ha sido el Juez Sexto de Instrucción de S.S.

¿Y cuantas veces pretenden realizar la reconstrucción del hecho?

Se hará seis veces ya que son seis personas las que participarán directamente y que estuvieron involucradas.

Uno de los imputados ya realizó su declaración, ¿En qué consistió esa declaración?

Él manifestó que tipo 5:30 fueron a buscar una pupusería, que para colmo estaba cerrada aquí por el lado de la Delegación Centro. Entonces regresaron al ministerio y ahí por el Willy, el que manejaba "chunguió" a los del pick up y les dijo: "devuelvan lo robado", entonces empezaron a pelaerse la vía. A la altura de El Oso fue que le tiraron la bolsa con agua, entonces el otro les cruzó el carro y se bajó con pistola en mano. Llegó hasta la cama del pick up y el que ha declarado dijo que se oyeron tres detonaciones y él está seguro que salieron de la cama del pick up. Su compañeró disparó de ocho a nueve veces y se regresó herido al carro y dijo "ya me jodieron, llevame al hospital". Aquí hay un cabo suelto ¿Qué hizo el agente que se bajó por el lado derecho del carro? ese es un misterio. El que se demostró que no ha disparado es el que andaba en el asiento detrás del carro, porque se le hizo la prueba y resultó negativa.

¿Qué diligencias quedarán pendientes luego de la reconstrucción?

Si Fiscalía me dice que hay testigos que vieron que después del mitin donde estuvo el FMLN, salió el pick up blanco y este carro donde iban los agentes los siguió o si hay nuevos testigos que me puedan decir eso, podrían haber más diligencias, pero a gusto de este servidor si Fiscalía no comprueba nada de esto, a mi gusto ya no habría nada más que hacer. En junio finalizará la instruccion, luego viene la audiencia preliminar y vemos si procede pasar a vista pública o no.

En el caso del agente PPI fallecido, la acción penal ya terminó,¿faltaría algo?

Si se comprueba que no fueron los del pick up los que dispararon, sí podría haber responsabilidad civil por el agente aunque penalmente se sobresea.