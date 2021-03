Entrevista | "Pudieron haberse quedado afuera, no tenían necesidad de entrar": Félix Ulloa, vicepresidente de la república

El periodista de la cadena Univisión, Jorge Ramos, publicó, el pasado fin de semana, una entrevista realizada al vicepresidente de la república, Félix Ulloa. En ella el periodista, de origen mexicano, interrogó a Ulloa sobre la posibilidad de que Nayib Bukele se convierta en un dictador, así como por los acontecimientos del 9F y su opinión sobre el aborto. Esta es una transcripción íntegra de la entrevista.

Ustedes acaban de lograr mayoría absoluta en la cámara con 56 de los 84 escaños. Esta es una victoria política importante, pero muchos fuera, incluso dentro de El Salvador, temen que el presidente Bukele se convierta en un dictador. Le doy una frase de José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch: "Bukele entiende que por su popularidad es invencible y El Salvador va camino de convertirse en otra dictadura latinoamericana". ¿Su respuesta?

Yo creo que es una lectura sesgada, bastante subjetiva y que tiene ya un tiempo este señor de estar haciendo críticas. Yo lo he invitado a que venga al país, que se entere directamente, que haga una visita in loco para que pueda confirmar si es cierto o no la información que le llega de casos. Incluso, en lo personal, tuve que hacer un llamado para que le pusieran un video completo porque hizo citas de expresiones mías totalmente sacadas de contexto, pero lo importante es que el pueblo salvadoreño se ha expresado de manera libre, espontánea y democrática y ha otorgado un mandato no solo para que el gobierno pueda encontrar un congreso favorable que le permita hacer los proyectos sino porque, como muchos dijeron, se trataba de un referendo. A ver si el presidente Bukele tenía esa ratificación por su forma de gobierno, por las decisiones que ha tomado durante este año y medio que hemos gobernado. Y al parecer el pueblo ha dicho que sí, ha ratificado su apoyo al presidente Bukele y eso nos llena de satisfacción al mismo tiempo que nos genera una gran responsabilidad para cumplir todo lo que el pueblo espera.

Sobre el temor que Bukele se convierta en dictador, le doy el siguiente dato: en febrero del año pasado, el mandatario irrumpió en el congreso con militares y policías armados para presionar a los legisladores a aprobar un préstamo para su plan de seguridad. Eso pasa en dictaduras, señor vicepresidente, no pasa en democracias. ¿No fue ese un grave error?

Yo lo he dicho que hubo dos fotografías que circularon en los medios internacionales, la de la escolta militar que siguió al presidente cuando entró al congreso, no lo irrumpió con violencia, no entró como el coronel Tejedo en España, disparando…

Yo vi a los soldados armados en el congreso, yo los vi.

Sí, claro, es la escolta que sigue al presidente. Creo que esa es la parte del error, porque pudieron haberse quedado afuera, no tenían necesidad de entrar. Pero ellos tienen protocolos y lo siguen al pie de la letra, recuerda que los militares no tienen la lógica de los civiles. La lectura que se dio de esa fotografía era que él había querido dar un golpe de estado, que no entiendo yo la lógica. Yo he estudiado mucho la ciencia política, he estudiado los golpes de estado en nuestra región latinoamericana y eso no tiene ni por caricatura unas características de un golpe de estado…

Pero cuando los militares se meten al congreso, eso es un problema siempre y usted lo sabe, ese no es el lugar de los militares…

Sí, es un propósito, porque no es lo mismo yo he visto militares que han llegado, el antiguo ministro de seguridad, cuando iba a dar su informe, llegaba con toda su escolta, el estado mayor y se hacía acompañar de tanques y aviones y nunca nadie dijo que eso estaba intentando dar un golpe de estado. Los golpes de estado tienen por propósito cambiar los regímenes y sobre todo cambiar gobiernos. Un gobierno que gozaba de la popularidad del presidente Bukele que, según las estadísticas y reportes internacionales de esa época, era el gobierno más estable de la región, no necesitaba hacer un acto de esa naturaleza, así que la fotografía que salió y se difundió, más la narrativa antiBukele generó esta narrativa, pero te puedo asegurar que en el país no estamos ni por asomo pretendiendo que se instaure una democ.. una dictadura, ya venimos de luchar contra dictadura. Hemos tenido regímenes dictatoriales, 13 años del régimen de Martínez, y luego casi 60 años de dictadura militar. No creo que este sea el momento para hacer ni por las condiciones internas del país ni porque la comunidad internacional lo permitiría.

Otra preocupación serían posibles abusos de poder del presidente. Él autorizó el uso de la fuerza letal para matar a las pandillas, dijo y cito: "El uso de la fuerza letal está autorizado para defensa propia o la defensa de la vida de los salvadoreños". De nuevo, Human Rights Watch dice que esto puede realmente terminar con la democracia en El Salvador

Yo lo invité al señor Vivanco a que leyera los documentos de Naciones Unidas cuando se autoriza el uso de la fuerza letal. Hay un documento de Naciones Unidas que establece y asegura que se puede hacer uso de la fuerza y de las armas letales bajo ciertas condiciones preestablecicas y…

Pero se puede matar a las pandillas, nada más porque sí. ¿Cómo es la ley en El Salvador? ¿Se mata al pandillero y eso es legal?

No. Aquí en El Salvador no dice nada de eso la ley, lo que te estoy diciendo es cuál es la posición de la comunidad internacional sobre todo de los instrumentos de DDHH de ONU cuando autorizan bajo qué condiciones y en qué medida y circunstancias se puede hacer uso de armas letales.

Señor vicepresidente, solo cinco países en AL prohiben totalmente el aborto. Uno de esos es El Salvador. Quisiera entender cuál es su posición, ¿usted está en contra del aborto en todas las circunstancias?

Yo, sobre esa parte, siempre he dicho que estoy por la vida del no nacido y de la madre y que en circunstancias especiales nuestra legislación lo establece. Creo que tenemos una de las legislaciones más destructivas. Sobre ese tema, incluso, estamos en este momento en un proceso de reformas a la constitución y este es uno de los que están en estudio, hemos recibido a los grupos que están a favor de la despenalización del aborto y los que están a favor de mantener la situación actual y no hay una posición. No es una decisión que la va a tomar el presidente Bukele ni tu servidor, ni nadie del ejecutivo. Es una decisión que estará en manos de los congresistas. Es una reforma constitucional que se aprobó recientemente en la cual se considera de que el ser vivo es desde el momento de la concepción y que por lo tanto se debe garantizar su vida como la de cualquier otro ser humano.

Condenar a una mujer por tener una perdida natural del embarazo o un aborto aunque lo haya decidido ella, esa no es una política avanzada, no es una política progresista del 2021

Eso es lo que hemos heredado de los gobiernos anteriores…

Por eso, cuál es su posición, o prefiere no decírmelo. Lo respetaría, pero qué piensa usted, ¿usted cree que el aborto debe ser legal?

Yo estoy por la vida

Eso no me queda muy claro. ¿Cree que el aborto debe ser legal en su país?

Es que eso es relativo. No hay sí o no en esta respuesta…

Creo que sí, es una decisión de la mujer. Entonces si es decisión de la mujer, ¿está usted de acuerdo en que el aborto sea legal?

Es que no es el aborto lo que está penalizado. Quiero que entendamos eso y no es un tema ni siquiera de la constitución. Es una tema de la legislación penal que ha sido aprobada por los congresos anteriores y ni siquiera necesita una reforma constitucional. Basta con que 43 diputados de la legislatura que todavía está vigente, esa pregunta se la puede hacer a los diputados.

Se lo pregunto a usted y no me lo ha dicho.

Pero te estoy respondiendo como abogado…

Como persona, como Félix Ulloa, usted cree que el aborto debe ser legal, que las mujeres tienen el derecho de decidir sobre su propio cuerpo?

Cuando la vida de la mujer está en riesgo, cuando se dan circunstancias que ameritan que haya una extracción del producto de un embarazo, en esos momentos, la ley regula que puede darse. El problema no es si el aborto es legal o no. El problema es si se despenaliza de forma absoluta o se mantienen ciertas circunstancias mediante las cuales se pueda caracterizar un aborto como un infanticidio, u homicidio de una persona que aún no ha nacido.

Término con esto. Llevo, no sé cuánto tiempo, pidiendo una entrevista con Nayib Bukele, usted me pudiera ayudar, o el presidente no da entrevistas a periodistas independientes extranjeros. Yo me adapto a cuando él quiera

No sé, no conozco cuál es su agenda en relación a los periodistas. Es cuestión de llamarlo. Usemos este medio para hacerle la invitación. El tema es que, como lo decíamos fuera de cámara, necesitamos que los medios independientes sean eso: medios independientes y no repetición de una narrativa que ha estado formando en torno a la imagen del presidente, desfigurando, descontextualizando, poniendo aún en su boca, hechos y palabras que no ha mencionado, porque estábamos en un período de confrontación que yo espero que con los resultados de este domingo esa etapa termine, porque El Salvador quedó entrampado en una guerra mediática en la cual toda la agenda contra el gobierno o el presidente iba generando una imagen negativa del país, y ahora que este resultado electoral ha generado confianza en mercados internacionales y puesto a El Salvador con posibilidad de ser un líder en la región centroamericana, cuando el presidente Bukele ha recibido este respaldo absoluto y mayoritario que históricamente no ha sido posible en ningún país de la región ni en El Salvador…

Me gustaría hablar con él y por eso le agradezco que usted sí haya querido hablar con nosotros

Yo hablo con todo el mundo siempre y cuando respetemos las reglas, siempre y cuando los periodistas vienen para interrogar a un funcionario para que diga su opinión o que exprese su percepción y que se transmita de tal manera, que no hayan ediciones, citas descontextualizadas y eso sí que nos permite fortalecer la democracia, porque la libertad de expresión ha sido una de las causas que más hemos tratado de potenciar frente a una avalancha de campañas negativas de cara a deslegitimar no solo la gestión del presidente Bukele sino la misma voluntad del pueblo salvadoreño, que lo escogió a él como la opción frente a una sistema bipartidista que, afortunadamente, ya es parte de la historia.