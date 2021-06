Entrevista | "Que los bancos tengan más liquidez implica que le pueden prestar más al GOES": Abelardo Medina, experto de ICEFI

La reducción de las reservas de liquidez de los bancos no es, necesariamente, una medida errónea. El problema es cuál es el objetivo con que se hace. Esa es una de las conclusiones que surgen de escuchar a Abelardo Medina, doctor en tributación, economista senior y coordinador del área macrofiscal del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI).

Medina hace una valoración sobre el papel que juega la reserva de liquidez en una economía y los escenarios que puede provocar el gobierno de El Salvador dependiendo del uso que haga de la misma.

¿Qué es la reserva de liquidez?

En términos generales, el coeficiente de reserva de liquidez es un instrumento de política monetaria. Si lo vemos en términos de El Salvador, es de lo poco que le queda al país. La razón, el propósito de establecer un coeficiente de reserva de liquidez a los bancos, es regular la cantidad de dinero que ellos pueden crear a través del mecanismo de depósitos/préstamos.

¿Cómo funciona?

El negocio de los bancos es recibir depósitos y dar préstamos. Si nosotros no le establecemos ninguna regulación a los bancos, el 100 % de depósitos que reciban los pueden convertir en préstamos. Entonces lo que hacen los países, con el propósito de regular, es establecer un coeficiente de reserva. Eso no se ha perdido en El Salvador. Sigue siendo vigente.

¿Cómo valora la medida de reducir esa reserva, hecha por el GOES en 2020?

El año pasado, en El Salvador, como lo hicieron algunos países, lo que se hizo fue disminuir el coeficiente de reserva con el propósito que los bancos, esperando un potencial (y que no se dio en ningún lado) retiro masivo de depósitos o una disminución significativa de los pagos de préstamos, simplemente se les dio la posibilidad de que fuera menor. Aquí amplío: en El Salvador, creo que los depósitos de ahorro están por el 9 %; y lo que se hace es que si un banco recibe un depósito de ahorro por $100; de esos, el 9 % lo tiene que mandar al BCR en una cuenta de depósitos a la vista. Solo se queda con $91. De los $100, el banco privado puede prestar $91. Qué es lo que pasa, que ese banco presta esos $91 pero normalmente se los presta a otra persona; y esa solo se queda con una cantidad de dinero en las manos y vuelve a depositar el resto a ese o a otro banco, y ese otro banco hace lo mismo: de lo que reciba le resta el 12 % y lo manda al BCR. El mecanismo es para regular la cantidad de dinero en circulación.

¿Hay alguna ventaja si la reserva de liquidez es pequeña?

Simple: hay más dinero en circulación y permite tres cosas: primero, los bancos tienen la posibilidad de prestar más. Segundo, le puedan prestar a los inversionistas. También como hay más disponibilidad de prestar, la tasa de interés debiera disminuir. Pero, y ese es el tercero, en algunos gobiernos, el que los bancos tengan más liquidez implica que le pueden prestar un porcentaje mayor al gobierno. ¿Es estrictamente para eso que lo quiere el GOES? No lo sé, puede ser que sí.

¿El hecho que circule más dinero no provoca o favorece la inflación?

Sí y no. Lo que sucede es que la economía salvadoreña en años pasados ha sido, coloquialmente, estrangulada. Como el BCR no emite dinero, se tiene que ver limitada a recursos que entran vía remesas o exportaciones. Entonces, puede que la cantidad de dinero que necesita El Salvador sea más que la que está en circulación. Si es así, entonces reducir la reserva no necesariamente produce inflación, sino expansión económica, pero advierto: eso puede ser en teoría.

¿Y en qué caso sí produciría inflación?

Muchos creen que el simple hecho de que el BCR no emita dinero, colones, dicen que no habrá inflación. No, si El Salvador sí tiene inflación. No tiene inflación acelerada pero tiene inflación. Si bajan las reservas y el país no necesita ese dinero adicional; entonces sí, lo que va a pasar es que los bancos van a expandir el volumen de créditos. Obviamente estarían produciendo una presión a la demanda que al producirse habría incremento de la inflación. Pero hay que analizar con más cuidado las características de la economía y el sistema bancario salvadoreño.

Ese bajar el porcentaje, he entendido, puede ser positivo si el país necesita equilibrio; pero, insisto, ¿en algún momento no puede ser riesgoso que la reserva sea demasiado baja?

Digámoslo de esta manera: que un banco común y corriente tenga menos dinero en los bancos sí lo hace un poco más proclive a que, si hay una crisis de alta magnitud, pudiera producirse una quiebra. Eso sería fatal, porque normalmente un banco no quiebra solo, sino que provoca corridas financieras en gran dimensión. Sí existe teóricamente el riesgo, pero el sistema financiero es un sistema de confianza, eso quiere decir que si el sistema financiero goza de la confianza de la gente y los agentes económicos no perciben un problema tal que el gobierno esté en un problema dramático no se van a llevar el dinero.

El Salvador actualmente está en crisis.

Claro, en El Salvador, y lo reconozco porque he vivido problemas en toda la región. Mucha gente está preocupada por el desenvolvimiento de la situación política en El Salvador y empiezan con una preocupación de qué va a suceder. Lo que sí es cierto es que el presidente de El Salvador, con su decisión de que el bitcoin sea moneda de curso legal, el mensaje es que necesita dólares para expandir la producción y uno de los mecanismos sería este: el de la reducción del coeficiente de liquidez de los bancos.

¿Es factible expandirse solo así?

Lo que están tratando de promover es una expansión o crecimiento no observable en El Salvador desde 2001, que fue cuando se reguló la emisión de dinero por parte del Banco Central de Reserva.

Si esa baja en la reserva se usa solo para que los bancos adquieran la deuda del GOES, ¿cómo quedan los efectos?

Si el GOES disminuye el coeficiente de reserva y eso lo utiliza para financiar la tarea del gobierno, en el corto plazo estarían manteniéndose igual las condiciones crediticias del país, y por lo tanto la producción privada no vería ninguna mejora. No mejoraría y lo único que tendríamos es un financiamiento extraordinario para el déficit del gobierno. Y aquí hay que analizar hasta dónde podría llegar el déficit del gobierno por esta situación.

¿Hasta dónde puede llegar el déficit de El Salvador?

Hay un viejo adagio que se maneja en materia fiscal, porque a uno le preguntan hasta dónde se puede endeudar un gobierno, y la respuesta es bien simple: hasta que encuentre quien le preste. Si por los problemas, y me estoy metiendo un poco en especulaciones, el GOES sigue teniendo conflictos con la percepción internacional y no se logra concretizar el programa que se tiene con el FMI (y dado que las calificadoras de riesgo plantean que El Salvador está al borde de caer en una deuda altamente especulativa), podría darse que El Salvador tuviera un problema de financiamiento, pero si ese financiamiento lo encuentran en el sector bancario permitiría, en el corto plazo, que el GOES siga endeudándose. Sí, podría ser que el propósito primario de la reducción del coeficiente de reserva sea para eso.

El problema sería a largo plazo…

Totalmente de acuerdo. ¿Qué sucede si el gobierno de El Salvador no logra aumentar la recaudación al mismo ritmo que aumenta el nivel de gastos? Simplemente el nivel de déficit va a crecer y el nivel de deuda. El problema, si el gobierno no encuentra quién le financíe la deuda en el corto plazo, va a ser en el largo plazo; no se percibiría ni siquiera en este gobierno. Estaríamos hablando dentro de cuatro, cinco años, porque la deuda seguiría creciendo. Pero sí es cierto: podría darse que estos recursos extraordinarios los utilizan para que el GOES tenga más financiamiento para sus préstamos. Simplemente el problema no sería este año, sería a futuro. Si el GOES lo utiliza solo para gasto corriente de salarios, gastos básicos, no aumentaría tanto la capacidad productiva y tendríamos un problema de déficit acumulado que impactaría seriamente en el mediano y largo plazo.