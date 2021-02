Entrevista | "Queremos llevar más recursos a la alcaldía": Simón Paz, alcalde de Mejicanos y candidato a la reelección para su tercer período.

El actual alcalde del municipio de Mejicanos, Simón Paz, dice estar orgulloso y tranquilo de cara a las elecciones. Asegura haber trabajado desde el primer día y por eso confía en ganar las elecciones. Según él, han sido los mismos habitantes de Mejicanos los que le han motivado a lanzarse en busca de un nuevo gobierno municipal.

El excombatiente de la antigua guerrilla, dice que cuando llegó a la alcaldía habían problemas serios: insalubridad, deudas, violencia, inseguridad. Dice que ha logrado mucho, pero cree que luego de casi seis años de trabajo aún falta.

¿Qué tan satisfecho está del trabajo realizado?

A título personal me siento satisfecho, y por eso tomé la decisión de aspirar a un tercer período al frente de este municipio. Y digo eso por la confianza que las comunidades me han exteriorizado, y claro tiene como base el trabajo que hemos realizado, y que no ha sido fácil, ya que todo mundo sabe cómo recibimos esta alcaldía hace seis años, la tenía el partido ARENA. Encontramos una alcaldía en crisis, sumida en una gran desesperanza, encontramos una crisis sanitaria, ambiental con el tema de la basura, además era la tercera ciudad más violenta del país, en el tema de iluminación muy bajo, una alcaldía con dudas, con todas las prestaciones a los empleados eliminadas por completo, sólo en AFP se debían casi $300 mil, en desechos sólidos había una deuda que rondaba los $400 mil, encontramos una situación complicada. Hemos recuperado los espacios públicos, ahora todas las comunidades tienen áreas para convivir, para estar seguros. También tenemos un programa de iluminación, becas, tenemos 200 becarios, los que van a la universidad reciben $50, y a los del bachillerato les damos $30, para que sigan el camino de la educación.

¿Qué otros proyectos impulsarán?

Vamos a construir un segundo "Yucódromo", en el mercado "Melida Anaya Montes", a invertir en la zona peatonal, en nuevos parqueos. Tenemos negociación con un empresario israelita para que invierta en parqueos aéreos en barrios y colonias.

Vamos a fundar el Instituto de Deportes para tener otras opciones deportivas. Además dinamizar los espacios públicos en las colonias y poner wifi, para que los estudiantes puedan realizar sus tareas, y vamos a implementar un programa de orientación laboral. La idea es que el joven del municipio tenga un primer empleo, pasantías.

Ha afectado la falta de fondos FODES

En 2021 vamos a buscar recuperar la red vial. Queremos intervenir todas las calles, pero necesitamos los fondos FODES, bueno que la Sala de la Corte Suprema resolvió sobre eso y el Gobierno tendrá que dar los fondos que nos debe. A pesar de que tenemos varios meses sin FODES, nunca le atrasamos el salario a nuestros trabajadores, tienen sus uniformes, recibieron su salario y sus bonos, hemos mejorado el salario de los empleados municipales.

El trabajo no se detuvo durante la pandemia, el tren de aseo no dejó de trabajar.

¿Qué pasará si el FODES no llega?

Sería algo catastrófico, alcaldías como la de Mejicanos no podrán subsistir. Va a llegar un momento que vamos a sucumbir. Hay que pagar a proveedores. De nuestra parte queremos llevar más recursos a la alcaldía para no disponer de puros fondos del Gobierno, pero ese es un proceso. Hay que recordar que la pandemia no se detiene. El FODES servirá hasta para dinamizar la economía del país. Como alcaldía, previendo una futura crisis económica, estamos apoyando a los agricultores y estamos fundando huertos caseros, crianza de gallinas a nivel familiar, la idea es que luego de tres ayudas que dé la alcaldía, las familias continúen con el trabajo. La pandemia nos ha obligado a reinventarnos.

¿Cómo va Nuevas Ideas en Mejicanos?

Ellos quieren controlar las instituciones, la Asamblea Legislativa, los territorios. El Gobierno no ha coordinado con las alcaldías el trabajo, en la pandemia quedó claro, lo que quieren es invisibilizar a las alcaldías, no quieren que se figure. El candidato de Nuevas Ideas de Mejicanos lo que hizo en su lanzamiento de campaña fue andar paseando dos ataúdes, quizá van a vender ataúdes, eso es lo que hicieron. La población sabe que se ha trabajado, y en los municipios lo que la gente hace es medir el trabajo.

¿Cuál es su análisis tras el ataque a militantes del FMLN?

Eran dos excombatientes, eran personas de la tercera edad, esas son situaciones que habían quedado en el pasado. Cuando alguien siembra odio, cosecha tempestades, el discurso del presidente no ha sido conciliador, sino confrontativo, los hechores creyeron que eso iba a quedar impune. Los hechores son empleados estatales, empleados que escuchan los mensajes del Gobierno y creen que a ellos no les va a pasar nada. Desde 1994 no teníamos un suceso de ese tipo.

¿Qué dice el FMLN como partido?

Le dije al secretario nacional del partido que debemos hacer prevalecer el estado de derecho, y eso implica denunciar a todas las instancias legales para que se esclarezca. Eso no implica dar una respuesta similar, sería retroceder . El camino que se visualiza por las acciones es convertir en una dictadura este país, cuando usted tiene la vorágine de controlar todo el ente estatal y todas las instituciones, usted lo que quiere es convertirse en un dictador, y eso es el peligro para este país.

¿Quién es?

Simón Paz

Alcalde de Mejicanos

Trayectoria: Ha estado al frente del municipio en dos periodos, es decir, seis años y busca la reelección.