Entrevista | “Quizás el GOES no nos tiene confianza a nosotros”: alcalde de San Pablo Tacachico

Al norte del departamento de La Libertad, San Pablo Tacachico enfrenta el impago del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios (FODES) con más de $4.5 millones en deuda de la comuna y una recaudación muy inferior a las necesidades del municipio.

A casi 100 días de su gestión, Francisco Portillo, alcalde por el partido Nuevas Ideas, cuenta la suspensión de un programa de becas y los problemas financieros de su comuna debido a este impago. Además, cuestiona los motivos del GOES para retrasar el pago a los municipios que ahora, en su mayoría, están en manos de ediles de su propio partido.

¿Cuál es el estado de las finanzas de la municipalidad?

La deuda que nosotros tenemos de un préstamo es de casi $4.5 millones y a proveedores se le deben $600 mil y en noviembre sacaron un préstamo de $700 mil pagaderos en un año. Ese es el crédito que nos está ahogando porque pagamos $67 mil cada mes.

¿De cuanto es la recaudación mensual en el municipio?

De unos $18 mil o $23 mil en el mes.

¿Cómo pagan sus deudas, entonces?

Ese es el problema, que la garantía que sacaron era el FODES y de ahí descontaban.Pagamos una parte cuando vino el primer desembolso. Además, cuando nosotros entramos le debían cuatro meses a los empleados y ya logramos solventar.

En la Asamblea Legislativa hay una propuesta que establece que el segundo desembolso del FODES lo harán con obras del MOP. Es decir, no podrán usarlo para estas deudas. ¿Cómo ha pensado resolver?

Queremos ver si nos reunimos con los de las cajas de créditos para ver qué solución le vamos a dar porque no solo nosotros estamos en problemas. No se, la verdad, qué rumbo le va dar el Gobierno, al final de cuentas, al FODES si lo va a dar o no.

¿Ha venido ISDEM a hacer diagnósticos para identificar obras necesarias?

No han venido. Al final de cuentas no se si al Gobierno le va funcionar eso porque acuérdese que uno es el que pasa aquí y ve las necesidades del municipio. Ahora como que va tener que ir a pedir uno si le aprueban el proyecto o no.

El GOES habla de crear una institución que administre el FODES, para tener un mejor control.

Yo pienso que si lo hubieran querido hacer así, el Gobierno lo debería haber hecho desde un principio, desde que entró. Pero como ellos tienen la última palabra, ellos sabrán cómo manejarlo. Aquí creo yo que cada alcalde y el concejo es el que ve las necesidades del municipio. Ahora va tener que andar uno pidiendo, porque se trata de enviar los proyectos y si no los aprueban, ¿qué va a pasar?

¿Qué soluciones buscarán usted y su concejo municipal?

Son raras las alcaldias que tiene suficiente recaudación municipal. Al final, no se si funcionará. Hay alcaldías que no recogen nada. Yo tuve una reunión de alcaldes de Chalatenango, La Libertad y otros departamentos de la zona central. Hay alcaldías que dicen que no recogen ni $1,000 al mes.

Antes de que Nuevas Ideas tuviera mayoría de las alcaldías el GOES tenía el argumento de que las alcaldías estaban en manos de la oposición. Ahora las alcaldías están en manos de sus alcaldes. ¿Qué esperaban ustedes como alcaldes de NI?

La verdad es que el Gobierno decía que no les daban el FODES porque lo iban a usar para camapaña. Pero ya pasaron meses de la campaña y esto se mira casi igual. Algunas alcaldías ya están que el otro mes no les van a alcanzar a pagar a los empleados.Lo más duro es que viene gente a la que se le debe. Hay algunos con facturas de hace un año y medio.

¿Considera que el GOES confía en los gobiernos municipales?

Yo creo que es complicado saber qué es lo que quiere hacer el Gobierno. Si tenía desconfianza en los alcaldes manchados de corrupción, al final hoy quizás no nos tiene la confianza a nosotros tampoco o cree que vamos a hacer las cosas mal. O es que en realidad el país no tiene los fondos suficientes. Al final, ellos son los que mandan. A nosotros, lo que yo creo que nos va a pasar si siguen las cosas así es que muchas alcaldías van a reducir personal.

¿Tiene obras estancadas por el impago del FODES?

Había unos programas de becas que no se hicieron porque la alcaldía no le lograba pagar a la universidad. Hemos hecho convenios con la universidad y nos dijeron que le iban a ayudar con el 30% a los estudiantes. Pero no es que nosotros aportemos en nada a los estudiantes, no tenemos presupuesto para eso. Esperamos que en 2022, dependiendo como estemos, podamos retomarlo.

Como alcaldes de Nuevas Ideas, ¿por qué no se han pronunciado sobre estos temas? ¿Tienen una directriz o es una decisión personal?

En lo particular, no he recibido directrices de ese tipo. No nos han dicho nada. Algunos no opinan porque creen que quizás el Gobierno está haciendo esto para que más adelante se retomen algunas cosas que no se han podido hacer. Puede ser que estén preparando algo. La esperanza es lo último que se pierde, pero ya llevamos tres meses de estar aquí.

COMURES aún no ha tenido posicionamiento en este tema. ¿A qué se debe?

COMURES no ha hecho elección, no nos han convocado para reuniones pero me imagino que pronto se harán. Talvez por eso es que no se han pronunciado.