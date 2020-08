Entrevista | Ricardo Gómez, presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública: "Con el Ejecutivo yo no tengo ninguna relación"

Ricardo José Gómez Guerrero, exprocurador de Derechos Humanos, fue juramentado hace una semana como el nuevo comisionado presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP). En esa plática con LA PRENSA GRÁFICA, el funcionario defendió su idoneidad para el cargo, su apoliticidad, su independencia del Ejecutivo y sostuvo que su gestión no representará un retroceso para el acceso a la información.

Su elección se dio luego de un proceso un tanto accidentado, objetado en algunos tramos, fue largo y culminó con su nombramiento, ¿defiende la legalidad de este proceso?

Sí, efectivamente retomando sus palabras tuvo momentos accidentados pero creo que en mayor parte deviene de la coyuntura de la pandemia y también que al inicio no hubo un grupo suficiente de candidatos que fueran propuestos por las universidades. Acuérdese que en la primera etapa hay tres personas, literalmente una terna, y en ese momento sentí que sería mejor que hubiéramos ido unos cinco, por así decirlo. Todas esas partes que voy a decir ahorita son situaciones que le dan validez al proceso, impugnan una candidatura y la persona se retira en medio de ello, entonces se vuelve a armar el proceso. También hubo impugnaciones al mismo proceso por parte de algunas entidades, también se resolvieron pero si vemos al final ya esta segunda fase caminó de manera adecuada, ahí sí hubo cinco candidatos, entonces siento yo que fue legitimado.

¿Se considera idóneo para el cargo?

Considero que llenaba y lleno los requisitos que la Ley de Acceso a la Información Pública prevé en su articulado. Obviamente antes de entrar a este proceso la revisé bien, recuérdese que yo estaba de funcionario en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, estuve tres años como procurador adjunto pero yo hice carrera en la institución, por 27 años trabajé en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, básicamente me considero fundador de la misma desde el momento de los Acuerdos de Paz... Aquí estamos tratando un derecho del cual derivan otros derechos también hay que cumplir una serie de requisitos, tramitología de constancias, solvencias... Y sumado a ellos y quizás aquí más importante llevar esta línea de conocimiento y más importante aún la apoliticidad. Desde mi punto de vista y lo he estado siempre sosteniendo que creo que es un componente básico, que uno no tenga una afiliación política o línea política que comprometa la independencia que el cargo debe de tener.

¿Usted no tiene ni ha tenido ninguna afiliación partidaria?

No, en ningún momento he pertenecido ni a un partido político ni he estado siquiera en organizaciones de distintos tipos donde se pudiera decir que yo he tenido alguna vinculación. Como le digo, eso es lo que a uno en lo personal lo motiva, lo mantiene en hacer el ejercicio de esto porque ahora con las redes rápidamente cualquier personas (puede decir) como no, perteneció o estuvo en tal partido.

La Procuraduría le enseña a uno a orientar el trabajo en ese sentido, el respeto a la legalidad de los Derechos Humanos y no con tendencia política.

¿Cómo evalúa el estado del derecho de acceso a la información pública ?

Creo que ha sido un esfuerzo largo, no obstante la ley ya tiene unos cuantos años yo sí creo que es una institución todavía novedosa, el derecho mismo a la información pública pudiera decir que es un derecho que en la línea de la progresividad de los Derechos Humanos también es novedoso porque recordemos que es un derivado de la libertad de expresión y hay distintos estándares internacionales de Derechos Humanos que son los que van desarrollando a medida del tiempo cómo se le da vigencia al mismo.

Creo que estamos en un momento en que todavía falta mucho para que las instituciones del Estado que son las encargadas de darle cumplimiento al derecho de acceso a la información pública comprendan a plenitud de qué se trata, que se deje de ver como un instrumento que puede causar molestia o incomodidad o tramitología adicional a sus procesos si no que es algo que al final también le robustece a cualquier institución.

Debemos de tener como ciudadanos esa consciencia de que esta información sirve para generar un Estado más eficiente, más transparente.

¿Todavía hay resistencias de parte de algunos entes obligados a cumplir este derecho y por qué cree que sucede?

Sí, la hay definitivamente, eso no se puede negar, mi misma experiencia en la Procuraduría me ha demostrado y eso no es con una instancia determinada, en los primeros días que he estado aquí en un par de audiencias me he dado cuenta (que) hay una resistencia. En primer lugar creo que parte de la falta de conocimiento, en segundo lugar, en algunos casos, no puedo adelantar criterio, pero puede efectivamente que haya detrás de algún funcionario o entidad alguna conducta inadecuada o proceso inadecuado que están queriendo evitar que se conozca. Sí creo que todavía falta bastante para promover eso... Hasta la fecha, muchos encargados de las instituciones no entienden el porqué hay una instancia que los está supervisando o cuestionando o recomendando.

¿Quién es?

Ricardo José Gómez Guerrero, comisionado presidente del IAIP

Trayectoria:

Abogado. Fue procurador adjunto en la PDDH

Trabajó también en la PGR

¿Cuáles aspectos considera que se deben fortalecer del IAIP?

Bueno, yo comprendo que hay una situación de pandemia que ha implicado que el estado particularmente el Ejecutivo tenga que movilizar fondos, ha habido una baja en la recepción de tributos y el Instituto tiene un presupuesto bien bajo, si bien es cierto el personal es poco pero la labor es grande y sobre todo debe de ser más grande si se quiere llegar más allá.

Nada menos ayer (domingo) me doy cuenta que hay un techo presupuestario que se está anunciando ahorita para la preparación del presupuesto y hay una leve, digo leve porque no he entrado en los detalles de qué tanto afecta, pero hay una leve reducción presupuestaria que de alguna u otra manera va a afectar, debería de ser lo contrario. Sí entiendo que hay una situación ahorita de limitantes de recursos pero eso es lo que he recibido en ese sentido, habría que apostar a hacer algún tipo de acercamientos los legales obviamente para ir viendo cómo se impulsa la mejora en las condiciones económica del Instituto y posibles convenios con entidades públicas, organismos internacionales, universidades para también ver cómo se contrarrestar esa limitante.

¿Cuáles serán las características de su gestión?

La primera característica es la apoliticidad, le reitero yo tengo en mi haber 30-31 años de servicio público... Esa sería una de las características que yo le quisiera imprimir, creo que señalar y demostrar en qué una institución está fallando en un proceso de brindar información debe de hacerse justamente al amparo de la Constitución como de la misma ley del Instituto y obviamente bajo el criterio jurídico y de consciencia de cada uno de los integrantes de esta institución, es decir, de los que somos comisionados y comisionadas. Aquí hay una pluralidad tanto de pensamiento como de líneas institucionales porque cada comisionado o comisionada responde a una visión de sectores, no de sectores políticos sino sectores como el mío que es de universidades, sector empresarial, sector profesional y obviamente eso puede generar en el pleno una diversidad de criterios de cómo se enfoca un caso.

Esa característica mía de apoliticidad busca justamente ello, que prevalezca la ley y estoy totalmente claro que podremos tener diversidad de criterios en algunos casos concretos. El presidente del IAIP es el representante legal, básicamente esa es la única característica que lo distingue en el ejercicio del cargo de los demás comisionados y comisionadas, por lo demás, ya en el pleno tenemos las mismas atribuciones y capacidades y eso es bien sano porque mi venida no puede considerarse que va a entorpecer o aniquilar.

¿Independencia del Ejecutivo?

Independencia del Ejecutivo de mi parte también porque como le digo yo estuve en el Ministerio de Justicia en el año 91 cuando empezaba mi carrera como estudiante de derecho, nunca estuve en ese momento en un cargo alto y de ahí en adelante, aparte de terminar mis estudios, me he dedicado a mi empleo, a mi vida personal. La Procuraduría de Derechos Humanos le implica eso de no pertenecer a un partido ni nada y, pues no, con el actual Ejecutivo yo no tengo ninguna relación de amistad o de compadrazgo o cercanía con sus personeros... Categóricamente le digo que no tengo nexos con el Ejecutivo.

¿Tiene alguna hoja de ruta o plan de trabajo?

Sí, la hoja de ruta o plan de trabajo creo que la podré ir definiendo en la línea de que me vaya adaptando a lo que vaya conociendo el día a día, la agenda es bastante apretada... Pero sí le puedo decir que esa hoja de ruta, en lo que a mí respecta, quisiera darle dos prioridades, la primera continuidad al trabajo de la parte del nivel superior en cuanto al trabajo de las comisionadas y comisionados porque eso difícilmente se cambia, yo creo que mantener la agilidad y aplicación de la ley. (La segunda) viniendo del sector educativo el único compromiso que pueda haber, no es atadura, es inyectar un poco esa visión del área de proveniencia y es buscar la posible formulación de convenios y líneas de trabajo con el sector universitario u otros organismos que permitan promover la difusión del derecho a la información pública.

¿Adquiere el compromiso de que mientras usted esté al frente del IAIP esta no será una institución pasiva o condescendiente?

Sí, creo que ese es un compromiso que se debe de decir y sostener, pasividad creo que sería un error estar trabajando en ese sentido y también la atadura o que uno anule o rebaje lo que ya se estaba haciendo, sería la primera señal de que uno está trabajando en una línea no adecuada.