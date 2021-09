Entrevista | "Serán falsos jueces y magistrados los que estarán en los despachos": Sidney Blanco, juez de Sentencia de San Miguel

La Cámara de Familia de Oriente decretó ayer medidas cautelares y ordenó la suspensión de la aplicación del decreto legislativo 144 aprobado el pasado 31 de agosto.

Hablamos con el juez de Sentencia de San Miguel, Sidney Blanco, quien es uno de los afectados y quien acompañó la demanda que dio lugar a esta resolución de la Cámara.

¿Cuál es la valoración de la resolución de la Cámara de Familia?

En primer lugar un grupo de afectados estábamos analizando de qué manera podíamos acudir a instancias internas para buscar protección a los derechos de los adultos mayores y concluimos que los jueces que en primera instancia están llamados a proteger los derechos de los adultos mayores son los jueces de familia.

¿Tiene competencia esta Cámara para decretar este tipo de medidas?

La competencia de las Cámaras es para conocer en primera instancia de demandas contra el Estado y aquí a quienes se demanda es a la Asamblea Legislativa, a la Corte Suprema de Justicia y al presidente de la República, entonces dijimos aquí la Cámara de Familia es la llamada a tutelar estos derechos.

¿Por qué acudieron a esa instancia?

Acudimos a solicitar medidas urgentes por la proximidad a la vigencia de este decreto y se contempla en la ley que como acto previo se puede pedir medidas de protección que son las medidas cautelares. Este sector de adultos mayores acuden a la Cámara para que detenga la aplicación de esa ley porque si esta llegara a aplicarse es devastadora para un sector protegido.

“Es un riesgo que tenemos. Si a ellos se les ocurre capturarnos, desaparecernos o golpearnos, ese es el Estado que tenemos”.

¿Esta resolución beneficia a los 249 jueces y magistrados cesados?

Aunque los demandantes son dos personas, hay una jurisprudencia de que una sola persona puede demandar en protección de derechos colectivos, no es necesario que todos. Uno puede hacerlo y favorecer a los demás y es lo que ha resuelto la Cámara de Familia de San Miguel.

Con esta resolución, ¿Entonces los jueces mayores de 60 años pueden presentarse a sus trabajos la próxima semana?

Si estuviéramos hablando de países civilizados nadie dudaría, vemos en Estados Unidos que un juez detiene una orden presidencial entonces el presidente se abstiene porque así son los controles recíprocos. No puedo decir lo que hará cada juez el lunes ni me atrevo a recomendar a nadie que haga algo. En lo personal, me parece que la irracionalidad que se está apoderando de las instituciones y de los gobernantes, no es conveniente enfrentarnos a la pena que llegue la policía a levantarte de la silla, no sería nada extraño con lo que están haciendo con los servidores públicos.

Si la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema de Justicia y Bukele no acatan la resolución, ¿Qué sigue?

Si actúan a pesar de una decisión judicial entonces aquí ya no hay nada más que hacer, ni hablemos de Constitución, ni estado de derecho ni nada porque si la CSJ frente a una decisión emanada por una autoridad competente la desatiende, estaría mal, porque es la Corte la destinataria principal de esta resolución. Los magistrados saben que una resolución solo puede ser revertida con otra de una instancia superior por la vía de un recurso.

Se habla de derechos fundamentales a adultos mayores contenidos en la Convención Interamericana sobre la Protección de Derechos Humanos, si las autoridades antes mencionadas hacen caso omiso de lo que dicta una ley internacional, ¿Qué se podría esperar?

Habría un desconocimiento no solo de la primacía que tienen los tratados internacionales sobre las leyes internas, pero nosé si vale algo para este régimen tener repercusiones de desprestigio, que es un violador del derecho internacional y de los derechos humanos. Pero esas son las consecuencias, desprestigio a nivel internacional de un estado violador de los tratados de derechos humanos.

¿Que pasará con las personas que pretenden ocupar los cargos?

Es un decreto inconstucional, entonces serán falsos jueces y falsos magistrados los que estaran al frente de estos despachos y se va a generar un caos que no quiero imaginarme.

Si los jueces reciben represalias, ¿Qué hará el colectivo para enfrentar eso?

Es un riesgo que tenemos todos los salvadoreños si se les ocurre capturarnos, desaparecernos o golpearnos, ese es el Estado que tenemos.

A usted lo cesa el decreto, ¿Se presentará a la sede del Tribunal el próximo lunes?

Dejaré a disposición del centro judicial el carro, el teléfono y me voy a sentar a esperar a ver si las autoridades recapacitan y a ver qué deciden y si se pronuncian. Eso haré.