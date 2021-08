Entrevista | "Si no nos dan el FODES la alcaldía podría cerrar en dos meses"

Ana Janet González está al frente de la administración de la alcaldía de Tepecoyo desde el 2012. La alcaldesa afirma que en los periodos anteriores de su gestión la municipalidad logró solventar la mayoría de obras que las comunidades solicitaban; además implementó programas y proyectos en beneficio de todos los sectores de la población; pero actualmente, dice, la situación es diferente, ya que sin la entrega del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios (FODES) de parte del gobierno, las finanzas de la alcaldía se encuentran en una verdadera crisis, con deudas con proveedores y por servicios básicos.

Alcaldesa, ¿cuáles son los principales proyectos que tenía previsto ejecutar en este cuarto periodo?

Tenía planificada la construcción de un polideportivo con una contrapartida del FISDL, pero como ahora está detenido el funcionamiento de esa institución no sé como se haremos; ese era uno de los proyectos grandes, al igual que un puente en una comunidad de las más importantes del municipio que también se iba a hacer con contrapartida del FISDL, que ya estaba aprobado, pero también está suspendido. Además, teníamos contempladas algunas calles que nos falta pavimentar y el mejoramiento del servicio de agua potable.

A falta de FODES ¿Cómo piensa hacer para financiar los proyectos?

Para poder hacer algo ahora tenemos que movilizarnos con pura gestión, tocar puertas en el extranjero, porque no sabemos, no nos han dicho nada de como vamos a trabajar. Estoy haciendo dos gestiones, recibí a una comisión de cooperantes de Israel, y como directora departamental de GANA también he gestionado apoyo para Sacacoyo y Talnique. De esa manera estamos viendo si obtenemos fondos para dos proyectos con los que ya nos habíamos comprometido.

Queremos hacer una plaza turística también, eso estaba incluido en los proyectos para este periodo.

¿Qué piensa sobre la decisión del gobierno de crear una nueva dirección para que se encargue del manejo del FODES?

Si el gobierno va a manejar los proyectos, yo como lo he dicho, por mí, no hay ningún problema, pero sí pido que me hagan los proyectos que ya teníamos presupuestados. Teníamos tantos proyectos que ya los habíamos acordado con las comunidades. Gracias a Dios hemos trabajado bastante. De la nueva oficina que van a poner de municipalismo hasta el momento no nos han dicho nada, como va a funcionar. Mandé a llamar a representantes del FISDL para que les explicaran a las 78 ADESCOS como está la situación actual, porque ellos pretenden que por cada cantón dar un proyecto, y yo solo en un cantón tengo diez comunidades y todas piden proyectos. Como se van a atender las necesidades de una sola comunidad, no se puede.

¿Estos cambios, entonces, van a afectar mucho el trabajo en las comunidades?

Bueno, no sé, tal vez no todos los servidores públicos somos muy sinceros con la población, pero en mi caso yo siempre les hablo sinceramente a las comunidades y les digo qué es lo que viene. No puedo ir a ofrecer obras que no les voy a hacer. Hasta ahorita la gente no me está presionando porque les he explicado que no tenemos fondos, les he sido clara sobre la situación financiera de la alcaldía.

¿Cuánto recibía la municipalidad de fondos FODES?

Recibíamos $114,000 mensuales, menos $28,000 de deudas de administraciones anteriores, nos venían quedando $86,000 para funcionar. Nosotros como municipios pequeños subsidiabamos todo del FODES, dejábamos contrapartidas para los programas que teníamos.

¿Los programas sociales que tenía las alcaldía, también han sido afectados?

Lastimosamente sí, ya ha dejado de funcionar la escuela de arte y música, donde se impartían talleres de bisutería, piñatería, canto, danza pintura, etc. También la banda musical que estaba integrada por 45 jóvenes. Otro programa muy importante y de gran ayuda a la gente de escasos recursos era el de donación de ataudes. Mucha gente no tiene como velar ni enterrar a sus parientes, por eso la alcaldía les ayudaba. Además, se cerró también la escuela de fútbol municipal.

Alcaldesa, ¿Como ha logrado solventar el pago de salarios y el funcionamiento de la alcaldía sin FODES?

Hemos sobrevivido del último desembolso de emergencia que nos hizo el Ministerio de Hacienda. Cuando me dieron el 50% del FODES reintegré una parte, pero todavía debo unos $200, 000 y estamos a la espera del otro desembolso para cancelar. Ahorita los proveedores no nos están dando créditos porque saben como está la situación de las alcaldías. La gente siempre pide, nos dicen "miren hay focos quemados del alumbrado público", pero no podemos atenderlos por ahora. Les hacemos ver esta situación.

¿Hasta ahora no ha tenido necesidad de hacer préstamos para mantener a flote la alcaldía?

Créame que en esas vueltas estamos. He pedido una reunión con el Ministerio de Hacienda para que nos den la calificación para poder gestionar algún préstamo, aunque los ingresos son pocos y las deudas que vienen de administraciones anteriores deben pagarse, está difícil, pero esperamos poder salir adelante.

¿Cuanto tiempo cree que la alcaldía puede seguir funcionando con esta crisis financiera?

Ahorita tengo fondos para salir adelante con todos los gastos de funcionamiento de la alcaldía para dos meses. Esto de fondos propios que hemos dejado, pero tenemos una deuda de $200,000 con proveedores, por servicios públicos y la recolección de basura.

¿Si el gobierno no les entrega el FODES en ese tiempo, que medidas tomará?

Pues podríamos llegar a prescindir de algunas plazas laborales y hasta cerrar la alcaldía si ya no tenemos fondos. Lo que nos han dicho es que modifiquemos las tazas municipales para recaudar un poco más de efectivo, pero la gente no tiene capacidad para pagar.

En cuanto a los servicios públicos ¿La alcaldía maneja el sistema de agua potable del municipio?

Sí, el sistema es municipal. Tenemos doce bombas y es muy caro mantener el sistema. Nosotros cobramos a los usuarios, pero es muy poco; los habitantes apenas pagan $2.56 mensualmente, y se les da agua tres veces por semana a las comunidades. De hecho si quitan el FODES a nosotros nos vendría quedando al mes como $16,000 para funcionar, y solo de electricidad por bombeo pagamos casi $18,000.

¿No es autosostenible?

No, en este periodo la misión era instalar medidores en las casas para poder cobrar según el gasto de agua de cada familia para recaudar un poco más, pero debido a toda esta situación no se ha podido, y ahora las alcaldías van a tener que ser autosostenibles, eso es lo que esperan, pero nosotros aquí no tenemos ni empresas para recaudar algo en impuestos, solo tiendas.