Entrevista | "Sin el pago del FODES cerraremos algunos programas sociales": Sergio Arias, alcalde de Izalco

Las nuevas reformas por parte del gobierno central en el Fondo para el Desarrollo Económico y Social (FODES) han generado incertidumbre en varias municipalidades del país. La reducción de este fondo implica que alcaldías como la de Izalco, en Sonsonate, deban suprimir unidades y a su vez personal, según lo explicó el alcalde Sergio Arias, del partido Nuevas Ideas.

¿Qué lo motivó a postularse como candidato a alcalde?

Servir a mi pueblo desde una palestra diferente con recursos, con oportunidades.

¿Qué puede esperar la población?

Convertir a Izalco en un pueblo modelo de desarrollo con una reactivación económica autosostenible. Mejoraremos infraestructura, potencial turístico, ordenamiento vial, oportunidades para jóvenes en el área rural y urbana.

¿Cómo encontró la municipalidad después de nueve años con ARENA?

La administración anterior nos dejó un presupuesto corto, pero lo estamos ampliando increíblemente. Trabajamos para que el presupuesto abarque hasta diciembre. El presupuesto del próximo año irá enfocado a proyectos que generen impacto económico y social. Administrativamente una deuda de $500,000, el 90% fue utilizado para la plaza gastronómica y el otro 10% para salarios.

¿Cómo solventar estas deudas?

El concejo me aprobó buscar fondos para proyectos socioeconómicos con techo máximo de $6 millones, buscamos saldar la deuda de $500 mil y lo otro, para proyectos que generen ingresos económicos.

¿La solicitud para buscar este préstamo está vinculada con las reformas anunciadas al FODES ?

Como alcaldes, estamos viendo las proyecciones de cara al futuro. No dudo que el presidente (Bukele) tomará todas las medidas necesarias para que nosotros como municipalidad nos mantengamos, porque hay muchos programas sociales que son tomados del fondo FODES. Programas de tejido social, unidad de la mujer, protección civil y la unidad de saneamiento ambiental son pilares fundamentales que el 50 % son financiados del FODES.

¿Cómo afectaría en la alcaldía de Izalco la reforma del 50 % del FODES?

Es probable que con eso, si se da una reforma, hay programas que lamentablemente los vamos a tener que quitar.

¿Qué opina de la reforma al FODES?

Me voy a abstener de responder. Me quedo con una incógnita porque todavía no nos han explicado cuál será el proceso. Sin embargo, se habla de la creación de una nueva cartera de Estado, que es la dirección de proyectos municipales.

¿Cree que la reforma del FODES perjudicaría su administración y su imagen?

El objetivo de nosotros como alcaldes es que eso no pase. Pero estamos buscando acercamientos, con organizaciones, cooperación internacional, empresa privada que sabemos pueden ser buenos aliados para apoyar en algunos programas.

¿Qué mensaje daría usted al municipio de Izalco que permanece con incertidumbre sobre el futuro del municipio?

Primeramente que las verdaderas transformaciones se logran en conjunto trabajando de la mano con la gente. Prometimos un gobierno municipal social, volverlo en tres años un modelo de desarrollo. Reactivaremos proyectos como las mejoras en el mercado municipal, la creación de la plaza del artesano, reactivación del parque ecológico y apostarle la infraestructura de las calles.

¿Cómo obtendrán esos fondos?

A medida de gestión social. Pero sí existe zozobra, no solamente en mí, también otros alcaldes, estamos preocupados por esta situación.

¿Quién es?

Sergio Arias, alcalde de Izalco.



Trayectoria: Médico de profesión, ganó las elecciones municipales en Izalco, Sonsonate, con la bandera del partido Nuevas Ideas.