Entrevista | "Temo por mi seguridad y la de mi familia": Daniela Genovez, ex candidata a diputada

Los casos en los que youtubers emiten contenidos cargados de odio, menosprecio y violencia hacia las mujeres, bajo la invocación de la libertad de expresión, han sido denunciados por varias mujeres en El Salvador por constituirse en expresiones de violencia contra la mujer y por ende una violación a la Ley Especial para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).

El más reciente quedó evidenciado el 7 de marzo cuando Daniela Genovez, excandidata a diputada por el FMLN, denunció al youtuber Roberto Silva. Aún hoy, después de la denuncia, ella dice que sigue con temor por el acoso contra su persona y por la ayuda que recibe el acusado.

Usted denunció en sus redes sociales que ha sido víctima de acoso y que teme por su seguridad, aún después de la denuncia contra Roberto Silva. ¿A qué se debe eso?

El miércoles pasado (14 de abril), mientras yo no estaba en mi casa, llegó a buscarme un sujeto que se identificó como el sobrino de una compañera del partido y preguntó por mí. Una amiga que vive conmigo, un poco asustada, me llamó y me dijo que no había podido pedirle el nombre. Al siguiente día en la mañana, volvió a llegar en el mismo carro y ella le tomó las placas. Lo curioso es que mi compañera a la que el hombre hizo referencia no tiene ningún sobrino. Le avisé a la fiscal del caso que está llevando el procedimiento contra Silva, mi abogado ya está enterado de la situación y están haciendo las investigaciones correspondientes porque temo por mi seguridad y la de mi familia.

En el caso de Roberto Silva, usted pidió ser querellante, junto a su abogado, ¿por qué ese interés?

Me parece que hay poca imparcialidad dentro de esta investigación y lo que necesitamos es que en este país, verdaderamente, se sienten precedentes sin ninguna manipulación por parte de las autoridades. Es mejor ser querellante porque así se puede tener acceso a todas las etapas de investigación que está realizando la Fiscalía. Necesitamos tener una parte activa dentro de la investigación y de todos los actos que se estén realizando.

¿Cómo va el caso, saben si hay más denuncias contra Silva?

Supe que habían otras denuncias. No sé exactamente el número de personas que han denunciado, pero sí hay otras mujeres que, a raíz de un video que él sacó, decidieron interponer la denuncia porque también fueron agredidas verbalmente por Silva.

Durante el proceso ¿se ha demostrado que Silva está ligado al actual gobierno?

Lo que supimos es que el día de la elección, el diputado electo Ernesto Castro estuvo en una transmisión en vivo que se hizo con la red de youtubers. Los estuvo animando y dijo que los iba a llevar a la Asamblea Legislativa a cubrir todo lo que ahí pasara. Es lo que sabemos hasta el momento. Si tiene vínculos con el gobierno es lo que la investigación debe arrojar, así como investigar el financiamiento de esta red. Lo que sí sabemos es que todos estos youtubers son simpatizantes de Nuevas Ideas y que se dedican a hacer propaganda proselitista a favor del oficialismo.

¿Roberto Silva ha tenido trato preferencial por ser cercano al gobierno?

Él está detenido ahorita en la División de Tránsito de la Policía, que es donde se mandan a personas con ciertos privilegios o personas que tienen algún tipo preferencial, no es lo mismo que un penal.

¿Han detectado irregularidades en el proceso o todo marcha como en cualquier caso?

Durante el proceso, cuando se querían implementar los arraigos para que al sujeto se le diera una medida sustitutiva a la detención provisional, una de las irregularidades fue que la parte defensora presentó una constancia de Centros Penales que aparece limpia, pese a que la Fiscalía ya tenía otro informe en donde él había sido condenado por otro delito y esa constancia contrastaba con la que presentó la defensa. La Fiscalía debe investigar, porque no es posible que desde Centros Penales se le pueda limpiar los antecedentes a un sujeto que sí los tiene.

También, la defensa presentó en el caso, para demostrar que este sujeto es una buena persona, una donación de colchonetas y pantallas LED que él hacía a la Policía Nacional Civil y es algo que me parece sumamente grave. Esas son algunas de las anomalías que pudimos detectar en la audiencia inicial.

En cuanto a otros youtubers que al igual que Silva se dedican a realizar este tipo de conductas de acoso contra las mujeres en sus contenidos, ¿han tomado acciones legales contra ellos?

No conozco que hayan presentado alguna denuncia sobre ellos, pero sí, en el caso de Roberto Silva, lo que se hizo fue poner en evidencia que existe una red de youtubers que se dedican a utilizar la ciberviolencia como una herramienta para frenar la participación política de las mujeres en este país. Eso ya es un precedente.