Entrevista | "Tendrá que haber una inversión fuerte en los municipios más pobres"

Nuevas Ideas se estrenó como partido gobernante en 150 alcaldías del país. El municipio de Colón, en San Salvador, fue una de ellas. A 100 días de gestión, Samael Rivera, alcalde de esta comuna, explica los retos de su partido frente a las expectativas de la población.

Además, asegura que la apuesta del Gobierno Central por reducir el FODES y una nueva dinámica que centralizaría el uso de los fondos debe ir acompañada de inversión especial en los municipios más pobres, que, por ahora, son dependientes de estos fondos para su funcionamiento.

En términos generales, ¿cómo han sido estos primeros 100 días de su gestión?

No ha sido difícil porque tenemos el camino claro. Ya veníamos conformando, desde antes de ganar las elecciones, un equipo multidisciplinario que sabe qué se debe de hacer en la función pública. Obviamente, las municipalidades tienen una dinámica que dependen del movimiento económico y eso imposibilita actuar de forma inmediata con proyectos o acciones que la población quiere ver. Entramos primero de mayo, ese día la gente ya quería ver cambios. Tenemos tres meses y la gente quiere que el municipio haya cambiado de la noche a la mañana. Es complejo.

¿Cuál es el estado de las finanzas del municipio?

Encontramos una deuda, que no es con bancos, pero sí con una empresa de lámparas LED por casi $3 millones y los intereses rebasan $1 millón. Tenemos una factura por pagar de casi $300 mil por la compra de unos camiones. Yo no he autorizado pagar nada de eso porque hay una serie de irregularidades.

¿Qué proyectos han iniciado en estos primeros 100 días?

Iniciamos un proyecto de casi $2 millones, de los cuales la municipalidad está aportando casi $1.2 millones con fondos FODES y $750 mil los está dando la cooperación alemana a través del FISDL. Tenemos un mes de haber iniciado el proyecto. Es un Centro Integral de Convivencia Ciudadana que ya lleva el 6% de construcción.

¿Ha venido ISDEM a hacer algún diagnóstico de las necesidades del municipio para el segundo desembolso FODES?

No. Hemos estado en capacitaciones de presupuesto en ISDEM, pero entiendo que todavía se está haciendo todas las valoraciones para el tema del FODES. No hemos hablado directamente con ellos del tema.

¿Qué tanto depende Colón de la entrega de los fondos FODES?

Para el funcionamiento administrativo, Colón es sostenible. Obviamente, el FODES es clave porque está destinado, directamente, a proyectos, y un 25% a lo administrativo. Creemos que con la articulación del GOES con el municipio en el tema de proyectos no vamos a parar en la realización de obras que la población necesita.

Hay una propuesta en la Asamblea Legislativa que menciona que el segundo desembolso de lo que se adeuda de FODES no sería en efectivo, sino que MOP entregaría obras. ¿Cuál es su valoración de esa decisión?

Bueno, el MOP es una entidad del Gobierno especializada en la obra pública. Los municipios grandes quizás tienen un personal técnico, pero hay municipios pequeños que no lo tienen y yo creo puede haber un trabajo mejor articulado por la experticia técnica que tiene MOP. Obviamente, me imagino que las municipalidades serán invitadas para ver los mecanismos con los que vamos a trabajar y cómo vamos a coordinar los proyectos. Porque los que estamos cerca de la población, a los que nos piden más de 500 comunidades, en el caso de Colón, es a la Alcaldía. Tendremos que visualizar qué obras podremos asumir con nuestros fondos.

Sin embargo, MOP hace proyectos de infraestructura, pero no programas sociales, como becas, por ejemplo.

Nosotros hemos planteado para el próximo año tener $200 mil en becas. El 1 de mayo la primera decisión que este alcalde tomó fue proponer al concejo una reducción del salario. El alcalde anterior ganaba casi $6,200. Aquí se redujo un 40%. Ese dinero se destinará para becas universitarias. espero tener al menos 120 jóvenes en la universidad porque me llegan cartas de jóvenes suplicándome por becas.

¿Qué opinión tiene de la reducción del FODES, del 10% al 6%?

Yo creo que es importante entender que debe haber una excelente administración por muchos o muy pocos recursos que uno tenga. Yo creo que se reducen los recursos pero la incidencia de los proyectos puede ser mejor. En este municipio, el primer mes nuestra factura de combustible redujo radicalmente. Aquí se pagaba $28 mil al mes en combustible. En mayo, nosotros gastamos $6 mil. Optimizando los recursos, ese 2% ahora que estamos administrando bien, el impacto no va ser grande.

Usted explica que Colón no es dependiente, sin embargo, hay varios municipios donde la recaudación es extremadamente baja y dependen del FODES. Entonces, esta reducción sí les impactaría, indiscutiblemente.

Yo creo que una de las estrategias grandes que deben tener las alcaldías y el Gobierno Central es contribuir a que los gobiernos locales que no tienen la ventaja de los municipios grandes puedan generar condiciones de autosostenibilidad económica en un futuro. Y en esta dinámica, debemos comprometernos todos. Yo tengo a mi alrededor a los municipios de la Cordillera del Bálsamo: Sacacoyo, Jayaque, Tepecoyo. He hablado con las alcaldesas de la zona, de que debemos buscar estrategias para dinamizar las economías de los municipios y ya nos estamos reuniendo. Hay municipios que son casi el 100% dependientes del FODES. Creo que ni estos nuevos gobernadores ni el GOES se pueden dar el lujo de no generar condiciones que generen una nueva dinamización económica de los municipios. Tendrá que haber una inversión fuerte en los municipios más pobres para ayudarlos a salir de esos niveles paupérrimos que tienen. En esa dinámica el GOES y las municipalidades debemos de trabajar de la mano para ayudar a los municipios grandes a dinamizar las economías. Yo me he reunido con funcionarios del GOES que están pensando estrategias para dinamizar las economías de los municipios empobrecidos. Ahora yo veo a mucho colegas alcaldes pensando en estrategias de cómo dinamizar sus economías y eso es una ventaja para el desarrollo económico del país y de sus municipios.

¿Cómo funciona la relación entre las alcaldías de Nuevas Ideas?

En el departamento de la Libertad tenemos reuniones donde no solo nuestros alcaldes están convocados. Sino los 22 alcaldes del departamento. Los 17 de Nuevas Ideas, los 3 de GANA y 2 de ARENA. Esa es una de las directrices que se nos ha dado, que trabajemos en conjunto.

¿Quién les ha dado las directrices?

El Ministerio de Gobernación. Vemos todo el tema de riesgo, en conjunto. Hay comunas con las que tenemos ríos en común.

Como alcaldes de Nuevas Ideas, ¿trabajan en conjunto algo en especial?

Nos coordinamos todos. Por ejemplo, en el tiempo de asumir las alcaldías nos prepararon en varios temas, pero no nos tienen vigilados. Yo creo que el partido ha entendido perfectamente que los gobiernos locales se manejan desde lo local y tienen una autonomía.

En varias instituciones el GOES ha dado directrices para hablar con medios de comunicación. ¿Ha ocurrido en las alcaldías?

Nosotros mantenemos el principio democrático. No tenemos sometimientos de parte del partido.

Por casos como los que le mencionaba, donde han dado indicaciones en Salud y MINED y decisiones que han tomado en la Asamblea Legislativa, como el golpe a la Sala de lo Constitucional, el Gobierno ha recibido críticas de tener un corte autoritario.

Yo creo que nuestro país en términos generales está avanzando hacia una consolidación democrática y nosotros debemos tener una visión de trabajo y esa visión debe estar coherente porque el objetivo es hacer que el país avance hacia un desarrollo integral, inclusivo. Obviamente, habrá sectores a los que no les guste, solo porque no lo hacen ellos.

Para usted este gobierno, entonces, no es de corte autoritario.

Habría que analizar qué es el autoritarismo y qué interpretación le están dando. Por ejemplo, el gobierno de Venezuela da comunicados de que se está persiguiendo políticamente, y qué más muestras de gobiernos autoritarios como Nicaragua, por ejemplo. Los baños de pureza que hoy se quieren dar algunos no predican con el ejemplo de aquellos modelos que ellos ven como referente.

Otro señalamiento que se hace al Gobierno es la falta de transparencia. Inclusive algunos funcionarios fueron incluidos en listados de denominados corruptos por EUA.

Yo creo que la transparencia es una deuda histórica de este país y se debe trabajar en eso. A nivel general, creo que se debe trabajar en todas las instancias. No estoy al tanto de que está sucediendo a nivel general en el gobierno pero yo creo que el presidente está trabajando en términos generales para hacer de este país uno que avance hacia una mejor democracia y no se puede ver de lado la transparencia.