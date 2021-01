Entrevista | "Tras la pandemia, no sabemos cuál es el rumbo del sistema de Salud" Milton Brizuela, presidente del Colegio Médico

Ni gana de molestar ni politizar. Milton Brizuela, el presidente del Colegio Médico, dice que la pandemia de covid-19 desnudó el sistema de salud salvadoreño e hizo más evidente las carencias que ya arrastraba, que no eran culpa del actual gobierno, pero asegura que el nuevo ministerio no se dejó asesorar y en el camino se cometieron errores que costaron vidas, tanto por covid-19 como por otras enfermedades que no tuvieron un tratamiento oportuno.

Más allá de aciertos y errores, le preocupa que todavía no se ve el rumbo concreto que el sistema de salud llevará una vez superada la pandemia.

¿Cómo ha trastocado la pandemia el sistema de salud en general?

La pandemia nos vino a desvestir en el Sistema de Salud que tenemos, nos vino a dibujar la realidad que desde el Colegio Médico hemos querido cambiar. Nosotros siempre hemos sido críticos con el objetivo de que se den los cambios a largo plazo en las políticas de salud. La pandemia se presenta con un gobierno que tenía seis meses de estar en el poder, con personal de rango medio, que prácticamente son novatos. Directores de salud que desconocían la forma de gestionar muchas cosas y con una directriz que plasma que en medio de la pandemia se cambió una ministra, algo que nos demuestra que en muchas cosas se improvisó.

¿Se podría establecer que el gobierno no quiso escuchar a los especialistas?

Nosotros siempre dijimos: en las pandemias y las epidemias, los gobiernos siempre deben escuchar a los expertos, pero ellos tienen dentro del ministerio a muchos que no fueron escuchados. El actual gobierno, según la apreciación mía, la junta directiva y el observatorio del Colegio Médico, prefirió aprovechar la pandemia para cumplir objetivos políticos que para resolver la problemática de salud de la población. Vivimos momentos realmente oscuros donde hubo mucha población que falleció tanto de covid como de otras enfermedades, porque no tenía atención sanitaria adecuada. Muchas personas fallecieron en sus casas porque se descompensaron de su enfermedad crónica no transmisible ya que no recibieron ningún soporte en el período de confinamiento.

¿Y esa secuela de falta de atención de enfermedades crónicas se mantiene?

Aún en este momento no hay una planificación adecuada para saber cuándo se van a comenzar las consultas externas, como se reactivarán programas de salud que se debieron abordar en el momento más duro de la pandemia.

Ese sería un golpe adicional de la pandemia, porque si bien el covid, con desorden o sin desorden lo abordaron, los enfermos de enfermedades crónicas han mantenido los reclamos por la falta de atención.

Hay un incremento de fallecimientos, tanto de covid como de enfermedades no relacionadas. Muchas de estas personas todavía sufren las secuelas y algunos no tuvieron la oportunidad de sobrevivir a enfermedades como cáncer, las que tratadas en su momento probablemente se hubieran salvado o mejorado sus expectativas de vida o su calidad de vida, pero muchas de estas personas estuvieron abandonadas sin la adecuada atención.

Algunos enfermos, como los de VIH, se quejan de discriminación, dicen que no los movilizaban a las consultas.

Se pudieron hacer planes para asesorías telefónicas, se hubieran podido hacer planes y dejar hospitales específicos para atender a personas no covid. El error estratégico se basa en el manejo de la pandemia en la construcción de un mega hospital, el cual no estuvo cuando más se necesitó y conllevó a que todo el sistema de salud, tanto hospitalario como no hospitalario, se contaminara de covid.

El sindicato de médicos del ISSS hizo esa propuesta de que se establecieran hospitales no covid para evitar cruces de enfermos y personal médico.

El gobierno se burló de la propuesta del Colegio Médico de que se hicieran hospitales temporales, de campaña, eso daba la oportunidad de extender la cobertura en cuanto a camas de forma rápida, y se dejaban hospitales específicos de covid y el resto para atender a la población con enfermedades crónicas u otras complicaciones. Son errores que se deben analizar, no porque queramos sacar la ropa sucia, sino porque se puede repetir otra enfermedad y si no se analiza, se cometerán los mismos errores.

Hasta el momento no se conoce el efecto real de la pandemia, no solo en covid-19, sino también en las otras enfermedades.

Es bien difícil, porque hubo una manipulación de los datos, tanto de las personas que padecieron, se hospitalizaron y murieron por covid, como por las otras enfermedades. Tenemos serias dudas y desconfiamos de los datos oficiales, y no lo hacemos porque nos cae mal el gobierno, lo hacemos porque se ha hecho público que existió una manipulación. Si quisiéramos tener acceso a los datos del ministerio, ellos los tienen todos.

De hecho pacientes y personal médico en muchas ocasiones hablaron desde el anonimato sobre los diferentes problemas por temor a represalias.

Lo hemos hecho por siempre, con ARENA, con el FMLN, y siempre nos han etiquetado al bando contrario. Hoy tenemos un gobierno que no acepta la crítica y dice cosas fuera de la realidad y por eso se molesta.

¿Cuál es el costo en salud para el país, si se tiene en cuenta todo el panorama sufrido con la pandemia?. Muchos expertos hablan de más muertes por enfermedades crónicas, epidemias de depresión y otros efectos.

Nosotros durante la pandemia fuimos catalogados por el gobierno como opositores, cuando lo que realmente somos es la conciencia crítica. Un organismo independiente que hace análisis de la gestión gubernamental y hace críticas y propuestas.

Ya lo vivimos, lo que pasa es que no hay claridad en la información y no nos hemos podido enterar de todo. Pero si se observa, hay una gran cantidad de suicidios, cuyas causas pueden tener relación con el confinamiento y todo lo que conllevó la pandemia; muchas personas fallecieron por enfermedades crónicas no transmisibles pues no recibieron el medicamento y tratamiento adecuado. Esos datos casi no están contabilizados. La profundidad o las secuelas que vamos a tener es bien difícil establecerla porque no hay fuentes primarias de información.

Hay que reprogramar las consultas externas y cirugías, un proceso que es largo y ahora se podría extender mucho más.

No existe una planificación. Estamos con el riesgo de entrar a una segunda ola de contagios, donde no sabemos cómo se puede manejar, puede haber algún grado de confinamiento, algún grado de restricciones y en estas también va la atención hospitalaria y los establecimientos de salud. Sin una planificación, la gente se va a desatender de nuevo.

¿El gobierno se escuda, para una segunda ola, en el hospital El Salvador?

El hospital El Salvador solo tiene el nombre de hospital pero no cuenta con la infraestructura y servicios adicionales para poderse llamar hospital. No tiene, por ejemplo, una emergencia, no fue diseñado para un hospital permanente, fue diseñado para uno temporal que políticamente le ha puesto el nombre.

El problema es que el hospital es atendido de una forma que no es la normal.

¿En qué sentido?

Las personas que atienden directamente a los pacientes no son subespecialistas, no son médicos intensivistas, son médicos generales en su mayoría, el personal de enfermería no tiene experiencia ni capacitación o atestados para atender pacientes en cuidados intensivos. Y eso por mucho para que detrás del telón haya monitoreos con cámaras, sin especialistas no es lo mismo. La oferta que hizo el presidente (Nayib Bukele) a Costa Rica, la respuesta de los costarricenses es porque saben cómo se atiende un paciente. No es lo mismo tener mil camas con un ventilador y monitores que tener camas de cuidados intensivos y médicos especialistas.

¿Entonces no tiene sentido tantas camas y respiradores?

Si, eran necesarias pero en mayo, junio, julio para no contaminar los otros hospitales, por eso se murió bastante gente y no los 1,200 que ellos dicen.

¿Y en este sentido, hablar de todas las remodelaciones a muchos hospitales tiene lógica?

Todas esas inversiones había que hacerlas, de hecho hasta había un financiamiento obtenido por el FMLN para desarrollar eso. No estoy seguro de ello. Pero eso no viene a resolver la problemática de salud que se tiene, mejora las condiciones temporalmente. Puedo tratar de mejorar o maquillar las instalaciones, pero muchas de estas si no hay mantenimiento permanente se deterioran rápido, igual que el equipo. Puedo comprar el equipo pero si no le doy el mantenimiento preventivo y correctivo en forma temprana, se deteriora rápido.

Al final hicieron muchas de las sugerencias que se les hicieron.

Las intentaron hacer más con objetivo electoral, como el hecho de focalizar sitios de mayores contagios, cercos epidemiológicos y búsquedas activas en la comunidad. Y lo han desarrollado como ideas propias con trasfondo político, porque muchos de sus candidatos reparten propaganda. Es hasta antiético.

¿Hacia dónde marcha el sistema de salud?

Ese es el problema, tras la pandemia no sabemos cuál es el rumbo que este gobierno quiere llevar en el sistema de salud. Ellos lanzaron un plan nacional de salud, de nombre, hasta lo pusieron como información reservada. No sabemos cuál es el rumbo que llevan, la impresión que tenemos es que, en el Plan Cuscatlán donde presentaron que el enfoque sería atención primaria donde se hace promoción y prevención de la salud el enfoque es el mismo, el tratamiento.

¿Quién es?

Miltron Brizuela Cirujano Laparoscopista

Trayectoria: Presidente del Colegio Médico de El Salvador, vicepresidente de la subregión de C. A. y el Caribe de la Confederación Médica Latinoiberoamericana